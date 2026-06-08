“วัดปรางค์หลวง” วัดดังนนทบุรี ขอพรหลวงพ่อดำ บูชาดอกบัวถวายพระปรางค์

สำรวจ “วัดปรางค์หลวง” โบราณสถานที่เก่าแก่ที่สุดของนนทบุรี ที่วันนี้เป็นที่รู้จักของเหล่าสายมู นิยมมาไหว้หลวงพ่อดำ ขอพรเรื่องการเงินและโชคลาภ สักการะพระปรางค์โบราณ สะเดาะเคราะห์ เสริมสิริมงคลให้ชีวิต
ใกล้ๆ กรุงอย่างที่ “นนทบุรี” ช่วงนี้มีหนึ่งวัดที่กำลังโด่งดังในหมู่ชาวเน็ตสายมู นิยมเดินทางมาไหว้พระขอพรกันอย่างไม่ขาดสาย โดยเน้นมาขอพรให้มีโชคลาภด้านการเงิน ปลดหนี้สิน และเสริมความมั่นคงให้กับชีวิต ซึ่งวัดแห่งนี้ก็คือ “วัดปรางค์หลวง”
"วัดปรางค์หลวง" เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ที่สุดของจังหวัดนนทบุรี มีอายุกว่า 650 ปี ตั้งอยู่ริมคลองอ้อมนนท์ ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี สร้างในสมัยของพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ผู้สถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ในช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ประมาณปี พ.ศ.1890
เดิมวัดแห่งนี้ชื่อ “วัดหลวง” บางหลักฐานกล่าวว่า สร้างเมื่อปี พ.ศ.1904 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ได้อพยพผู้คนหนีโรคระบาดมาประทับอยู่ที่บริเวณนี้ ก่อนที่จะทรงสร้างกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดขึ้นชื่อว่า “วัดหลวง”
ต่อมาในสมัยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราชเจ้า พระองค์ที่ 10 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้เห็นองค์พระปรางค์ที่ได้สร้างขึ้นไว้พร้อมกับการสร้างวัด จึงได้เปลี่ยนนามวัดนี้ว่า “วัดปรางค์หลวง”
ภายในวัดปรางค์หลวง มีโบราณสถานและโบราณวัตถุสำคัญมากมาย แต่สิ่งที่โดดเด่นที่สุดอยู่ที่ “พระปรางค์” เป็นศิลปกรรมสมัยอยุธยาตอนต้น ฐานเป็นอิฐ ส่วนที่เป็นเรือนธาตุทั้งสี่ด้าน แต่ละด้านมีพระปูนปั้นนูนสูง นักโบราณคดีได้ค้นหาหลักฐานอันเป็นจุดเด่นของโครงสร้าง ก่ออิฐสอดิน ยอดเจ็ดชั้น ย่อมุมไม้ยี่สิบ ประดับลายปูนปั้น เรือนธาตุมีซุ้มจรนำทั้ง 4 ทิศ ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปูนปั้นลงรักปิดทอง กลางเรือนธาตุมีกรุอยู่ภายในแต่ไม่มีช่องทางขึ้นสู่ยอดปรางค์ ผนังเรือนธาตุเป็นผนังทึบไม่มีประตู เป็นฝีมือของช่างในสมัยอยุธยาตอนต้น
และ “พระวิหารน้อย” เป็นอาคารขนาดเล็กก่อด้วยอิฐ ลักษณะของอาคารแต่ละหลังมีผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประกอบด้วย อาคาร 2 หลัง อาคารหลังเล็กตั้งอยู่ด้านหน้า และอาคารหลังใหญ่ตั้งอยู่ด้านหลัง ด้านหน้ามีมุขยื่นออกมาคล้ายระเบียง อาคารทั้ง 2 หลัง มีประตูทางเข้าเพียงทางเดียวลักษณะในการก่อสร้างใช้ระบบผนังรองรับเครื่องบน ไม่มีคาน ไม่มีเสา หลังคามุงกระเบื้องดินเผา ปัจจุบันอยู่ในสภาพที่สวยงามเพิ่งผ่านการบูรณะมา หากใครอยากดูกุฏิกรรมฐานในสมัยอยุธยาให้มาดูวิหารน้อยแห่งนี้
และวัดปรางค์หลวงมีโบราณวัตถุสำคัญ ได้แก่ “หลวงพ่ออู่ทอง” หรือ “หลวงพ่อดำ” เป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูนปิดทองปางมารวิชัยหน้าตักกว้าง 9 คืบ หลวงพ่ออู่ทองได้รับการบูรณะซ่อมแซมโดยฝีมือช่างในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ จนเปลี่ยนแปลงไปจากแบบเดิม แต่ยังมีเค้าร่องรอยของพระพุทธรูปในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น พุทธลักษณะงดงาม อีกทั้งหลวงพ่ออู่ทองยังเป็นพระพุทธรูปที่ชาวบ้านในชุมชนนับถือเป็นอย่างมาก
และบริเวณรอบพระอุโบสถของวัดปรางค์หลวง มีใบเสมาอยู่ภายในเขตกำแพงแก้ว ปักอยู่ตามตำแหน่งต่าง ๆ รอบพระอุโบสถจำนวน 4 แห่ง คือ บริเวณด้านหลังของพระอุโบสถ 3 แห่ง และตรงกลางด้านทิศตะวันตกของพระอุโบสถ ใบเสมามีขนาดใหญ่ทำจากหินชนวน ชาวบ้านในชุมชนเรียกว่า “หินกาบ” ลักษณะไม่มีลวดลาย ปักลงบนดินรายรอบพระอุโบสถหลังเก่า เป็นใบเสมาสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ปัจจุบันเหลือใบเสมาที่มีสภาพสมบูรณ์เหลือเพียง 1 ใบ ตั้งอยู่ที่ด้านหน้าของพระอุโบสถ
ประเพณีสำคัญของวัดปรางค์หลวง ได้แก่ ประเพณีตักบาตรเทโวเป็นประเพณีของชาวพุทธที่ได้ร่วมใจกันทำบุญตักบาตรสืบทอดกันมา ถือเอาวันหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากดาวดึงส์หรือเทวโลกมาสู่โลกมนุษย์ในวันมหาปวารณา คือ วันขึ้น 15 ค่าเดือน 11 พอวันรุ่งขึ้น แรม 1 ค่า เดือน 11 ชาวพุทธก็จะตักบาตรเทโว และประเพณีการทำบุญตักบาตรพระ 108 ทางน้ำ เป็นประเพณีหลังวันออกพรรษาเริ่มในวันแรม 8 ค่า เดือน 12 ซึ่งถือว่าเป็นวันทำบุญที่แท้จริง พิธีจะเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันแรม 7 ค่า เดือน 12 วัดตามริมคลองจะมีการแห่พระพุทธรูปที่มีชื่อเสียงของแต่ละวัดแห่ไปตามลำน้ำ โดยการจัดขบวนแห่อย่างสวยงามมีการรำประกอบการจัดขบวนแห่ เพื่อประกาศให้ประชาชนได้ทราบทั่วกันว่าจะมีพิธีทำบุญตักบาตรพระ 108 ขึ้นในวันรุ่งขึ้น คือ วันแรม 8ค่า เดือน 12 เป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมาอย่างช้านาน
สำหรับสายมูที่อยากจะมาไหว้พระขอพร ภายในวัดมี 2 จุดใหญ่ๆ ที่นิยมกัน จุดแรกคือ “หลวงพ่อดำ” มาขอพรเพื่อเปิดทางชีวิตใหม่ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการปลดหนี้ หรือกำลังประสบปัญหาทางการเงิน ก็จะมาบนบานหรือขอให้มีช่องทางรายได้เพิ่มเติม องค์หลวงพ่อดำจึงมีอีกนามว่า “หลวงพ่อปลดหนี้” ส่วนเครื่องสักการะ นิยมใช้ดอกจำปี ข้าวตอก และกาแฟดำ ส่วนของไหว้ชุดใหญ่ (ชุดแก้บน) จะมีเพิ่มข้าวสวย ต้มยำกุ้ง ประทัด และว่าว
อีกจุดคือ “พระปรางค์” โบราณสถานเก่าแก่ ผู้คนนิยมมาขอพรให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ดวงชะตาดีขึ้น ผ่านพ้นอุปสรรคทั้งปวง โดยจะมาถวายดอกบัวจำนวนเท่ากับอายุของตัวเอง และต้องพับดอกบัวให้สวยงามด้วยตัวเอง จะถือว่าเป็นอานิสงส์สูงสุด ซึ่งทางวัดจะมีพื้นที่จัดไว้ให้นั่งพับดอกบัวอยู่ด้านข้างองค์พระปรางค์ แต่ถ้าใครไม่สะดวกพับเองจริงๆ บริเวณถนนทางเข้าวัดก็มีร้านขายดอกบัวที่พับสวยงามเรียบร้อยแล้วให้แวะซื้อ นอกจากนี้ ทางวัดยังมีบริการดอกไม้ ทั้งดอกบัว พวงมาลัยดาวเรือง และของไหว้ต่างๆ สำหรับคนที่ไม่ได้เตรียมของมาเอง โดยดอกไม้ต่างๆ รวมถึงของไหว้จะเป็นของสดใหม่ ไม่มีการนำมาเวียนขาย เพื่อให้ผู้ที่มาไหว้ขอพรได้ถวายของสดใหม่เป็นพุทธบูชา
ไหว้พระขอพรกันแล้ว ภายในวัดยังมีจุดขายอาหาร มีพื้นที่ให้นั่งกินจนอิ่มท้อง ก่อนกลับแนะนำให้เดินไปด้านหลังวัด จะเป็นพื้นที่ริมคลองอ้อมนนท์ มีศาลาให้นั่งพัก ให้อาหารปลา และถ้าหากว่ามาในช่วงเย็นๆ ก่อนพระอาทิตย์ตก ก็จะได้นั่งชมวิวริมน้ำ ลมพัดเย็นสบาย กับวิถีชีวิตของชาวบ้านริมคลอง
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“วัดปรางค์หลวง” ตั้งอยู่ที่ 32 หมู่ 1 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี เปิดให้เข้าชม 07.00 – 18.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0-2595-1477 Facebook : วัดปรางค์หลวง
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