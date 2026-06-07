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ปารีสเปิดตัว “La Caverne du Pont Neuf” เนรมิตสะพานเก่าแก่เป็นถ้ำสุดอาร์ต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


Photo: Elea Jeanne Schmitter
“La Caverne du Pont Neuf” คือ ผลงานศิลปะชั่วคราวของ JR ศิลปินชาวฝรั่งเศส ทำขึ้นเพื่อรำลึก 40 ปี The Pont Neuf Wrapped

Photo: Elea Jeanne Schmitter
งานอาร์ตใจกลางเมืองหลวงฝรั่งเศส ติดตั้งให้ชมระหว่างวันที่ 6–28 มิถุนายน 2026 นี้ ซึ่งผลงานศิลปะชั่วคราว La Caverne du Pont Neuf โดยศิลปินชาวฝรั่งเศส JR ปรากฏในกรุงปารีส เพื่อเป็นการสดุดีและรำลึกถึงผลงานระดับตำนาน The Pont Neuf Wrapped ของ Christo และ Jeanne-Claude ซึ่งครบรอบ 40 ปีเมื่อปีที่ผ่านมา

Photo: Elea Jeanne Schmitter
นิทรรศการครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้ชาวปารีสและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสการตีความใหม่ของ สะพานปงเนิฟ (Pont Neuf) สะพานที่เก่าแก่ที่สุดของกรุงปารีส ผ่านมุมมองทางศิลปะร่วมสมัย โดยจัดแสดงเพียงช่วงเวลาจำกัด ไม่ถึงเดือน

ภาพ: สำนักข่าวซินหัว
โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนและรายได้จากการจำหน่ายผลงานของ JR ทั้งหมด โดย ไม่ใช้เงินสนับสนุนจากภาครัฐ แต่อย่างใด อีกทั้งยังเปิดให้ประชาชนเข้าชม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันตลอดระยะเวลาการจัดแสดง

ภาพ: สำนักข่าวซินหัว
ผู้เข้าชมสามารถชื่นชมผลงานได้จากหลากหลายจุดชมวิว ไม่ว่าจะเป็นการเดินเท้าหรือปั่นจักรยานเลียบแม่น้ำแซน บริเวณท่าเรือริมฝั่ง แม่น้ำ ทางเดินยกระดับ รวมถึงสะพานใกล้เคียงหลายแห่ง นอกจากนี้ยังสามารถชมผลงานจากผืนน้ำได้ผ่านบริการเรือโดยสาร เรือรับส่ง และเรือท่องเที่ยวที่ให้บริการบนแม่น้ำแซน

ภาพ: สำนักข่าวซินหัว
ส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline

Photo: Elea Jeanne Schmitter
Photo: Elea Jeanne Schmitter
Photo: Elea Jeanne Schmitter
ภาพ: สำนักข่าวซินหัว
ภาพ: สำนักข่าวซินหัว
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