ปารีสเปิดตัว “La Caverne du Pont Neuf” เนรมิตสะพานเก่าแก่เป็นถ้ำสุดอาร์ต

“La Caverne du Pont Neuf” คือ ผลงานศิลปะชั่วคราวของ JR ศิลปินชาวฝรั่งเศส ทำขึ้นเพื่อรำลึก 40 ปี The Pont Neuf Wrapped
งานอาร์ตใจกลางเมืองหลวงฝรั่งเศส ติดตั้งให้ชมระหว่างวันที่ 6–28 มิถุนายน 2026 นี้ ซึ่งผลงานศิลปะชั่วคราว La Caverne du Pont Neuf โดยศิลปินชาวฝรั่งเศส JR ปรากฏในกรุงปารีส เพื่อเป็นการสดุดีและรำลึกถึงผลงานระดับตำนาน The Pont Neuf Wrapped ของ Christo และ Jeanne-Claude ซึ่งครบรอบ 40 ปีเมื่อปีที่ผ่านมา
นิทรรศการครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้ชาวปารีสและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสการตีความใหม่ของ สะพานปงเนิฟ (Pont Neuf) สะพานที่เก่าแก่ที่สุดของกรุงปารีส ผ่านมุมมองทางศิลปะร่วมสมัย โดยจัดแสดงเพียงช่วงเวลาจำกัด ไม่ถึงเดือน
โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนและรายได้จากการจำหน่ายผลงานของ JR ทั้งหมด โดย ไม่ใช้เงินสนับสนุนจากภาครัฐ แต่อย่างใด อีกทั้งยังเปิดให้ประชาชนเข้าชม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันตลอดระยะเวลาการจัดแสดง
ผู้เข้าชมสามารถชื่นชมผลงานได้จากหลากหลายจุดชมวิว ไม่ว่าจะเป็นการเดินเท้าหรือปั่นจักรยานเลียบแม่น้ำแซน บริเวณท่าเรือริมฝั่ง แม่น้ำ ทางเดินยกระดับ รวมถึงสะพานใกล้เคียงหลายแห่ง นอกจากนี้ยังสามารถชมผลงานจากผืนน้ำได้ผ่านบริการเรือโดยสาร เรือรับส่ง และเรือท่องเที่ยวที่ให้บริการบนแม่น้ำแซน
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