เติมเต็มมื้อเย็นด้วย "บุฟเฟต์ติ่มซำ" ณ ห้องอาหารจีนดรากอน

อิ่มอร่อยแบบต้นตำรับอาหารจีนแท้กับ “บุฟเฟต์ติ่มซำ มื้อเย็น” เพียงท่านละ 700 บาทถ้วน ณ ห้องอาหารจีนดรากอน โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เชิญชวนทุกท่านสัมผัสความอร่อยของบุฟเฟต์ติ่มซำคุณภาพระดับพรีเมียม คัดสรรเมนูยอดนิยมหลากหลายรายการ ปรุงสดใหม่ทุกวันโดยเชฟผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารจีน ไม่ว่าจะเป็น ฮะเก๋ากุ้ง ขนมจีบกุ้ง ขนมจีบหมูไข่กุ้ง ซาลาเปา (ไส้ครีม หมูแดง เผือก) ซีโครงหมูนึ่งเต้าซี่ กุ้งนึ่งซอสผงกะหรี่ ปลากะพงนึ่งซีอิ๊ว กุยช่าย และขนมผักกาด รังสรรค์รสชาติกลมกล่อมตามแบบฉบับต้นตำรับ
นอกจากนี้ยังสามารถเลือกอิ่มอร่อยเพิ่มเติมกับเมนูจานหลัก อาทิ ข้าวผัดกุนเชียง ข้าวผัดกุ้ง บะหมี่ผัดไก่ หรือราดหน้าหลากหลายหน้า พร้อมเสิร์ฟคู่ชาหอมกรุ่นหรือเก๊กฮวยเย็นชื่นใจ เติมเต็มมื้อพิเศษสำหรับครอบครัว เพื่อนฝูง และผู้ที่ชื่นชอบอาหารจีนอย่างแท้จริง ในบรรยากาศหรูหราและอบอุ่น ณ ห้องอาหารจีนดรากอน โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น สอบถามเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง โทร. 02-5755599
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