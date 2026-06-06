ล็อกคิววันอาทิตย์มาลิ้มรส "บรั๊นช์มื้อพรีเมียม" ณ ห้องอาหารสเปนอูโนมาส พร้อมวิวมหานครชั้น 54

ยกระดับวันหยุดสุดสัปดาห์ของคุณให้พิเศษกว่าใครด้วย บุฟเฟต์แชมเปญบรั้นช์สุดหรูที่จัดขึ้นทุกวันอาทิตย์แรกของทุกเดือน ณ ห้องอาหารสเปนอูโนมาส ชั้น 54 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยทุกเมนูความอร่อยพร้อมรสชาติอาหาร และความคุ้มค่าได้รับการการันตีโดยเหล่านักชิม จนถูกยกให้เป็นบรั้นช์เบอร์หนึ่ง ที่ทุกท่านต้องมาลิ้มลองความอร่อย สำหรับบุฟเฟ่ต์แชมเปญบรั้นช์ เชฟบอร์คา เทอรี่ บอเรโก หัวหน้าพ่อครัวประจำห้องอาหาร คัดสรรวัตถุดิบชั้นเลิศที่ส่งตรงมาจากสเปน และทั่วทุกมุมโลก นำมาบรรจงปรุงแต่งอย่างพิถีพิถันในทุกขั้นตอนพร้อมให้คุณได้ลิ้มรสชาติความอร่อยในแบบฉบับบรั้นช์เมดิเตอร์เรเนียนกับหลากหลายเมนูเลิศรสที่พร้อมเสิร์ฟถึงโต๊ะคุณตลอด 3 ชั่วโมงเต็ม ตั้งแต่เวลา 11.30 – 14.30 น. เติมเต็มมื้อพิเศษด้วยวิวทิวทัศน์บนเส้นขอบฟ้าใจกลางมหานคร เครื่องดื่มพรีเมียมมากมาย และบรรยากาศแสนอบอุ่นเป็นกันเอง
*ไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดกับบุฟเฟ่ต์แชมเปญบรั้นช์สไตล์เมดิเตอร์เรเนียน:
- ซีฟู้ดสดใหม่ระดับพรีเมียมจากทั่วทุกมุมโลก: ล็อบสเตอร์ตัวโตๆ, กุ้งลายเสือแน่นๆ, ก้ามปูหวานฉ่ำ, หอยนางรมสดหลากสายพันธุ์, ไข่ปลาคาเวียร์, ซาชิมิล็อบสเตอร์ และเนื้อโกเบ
- มุมทาปาสของทานเล่นแบบสเปน แฮม และชีสสไตล์สเปนต้นตำรับ พร้อมอาหารจานร้อนเสิร์ฟไม่อั้น
- รถเข็นเสิร์ฟเมนูพิเศษถึงโต๊ะ อาทิ เนื้อวัวออสเตรเลีย หอยแมลงภู่ มารินิแยร์ และเมนูตามสั่งสุด พรีเมียม
- เมนูอาหารจานหลักในสไตล์สเปนมากกว่า 10 เมนู
- ขบวนของหวานสุดอลังการ พร้อมไวน์ แชมเปญเวิฟว์ คลิโก้ จากฝรั่งเศส และเครื่องดื่มระดับโลกแบบไม่จำกัด
เลือกความอร่อยในแบบของคุณ พร้อมเติมเต็มช่วงเวลาดีๆ ได้อย่างลงตัว เริ่มต้นประสบการณ์สุดพิเศษกับมื้ออาหารแสนอร่อยที่คุณเลือกได้ตามสไตล์:
- เพียง 3,555 บาท++ ต่อท่าน อิ่มอร่อยกับเมนูคุณภาพ พร้อมบริการซอฟท์ดริ้ง และน้ำเปล่าแบบไม่อั้น
- เพิ่มความพรีเมียม เพียง 3,999 บาท++ ต่อท่าน ลิ้มลองเครื่องดื่มพรีเมียมหลากหลาย พร้อมซอฟท์ดริ้ง เติมเต็มรสชาติให้อาหารทุกจานยิ่งพิเศษ (ไม่รวมแชมเปญ)
- สุดยอดประสบการณ์แบบจัดเต็ม เพียง 4,555 บาท++ ต่อท่าน ดื่มด่ำทุกเมนูเครื่องดื่มระดับพรีเมียมแบบไม่จำกัด พร้อมซอฟท์ดริ้ง เติมเต็มวันหยุดสุดสัปดาห์ให้สมบูรณ์แบบ
(ราคานี้ไม่รวมอัตราภาษีและค่าบริการ)
*อย่าพลาด! โอกาสเดียวในรอบเดือน...สำรองที่นั่งล่วงหน้าเพื่อสัมผัสประสบการณ์บรั้นช์ระดับเวิลด์คลาส โทร. 0-2100-6255 หรืออีเมล์: diningcgcw@chr.co.th หรือสำรองที่นั่งผ่านเว็บไซต์ www.unomasbangkok.com
ติดตามข่าวสารของห้องอาหารอูโนมาสได้ที่เว็บไซต์: www.unomasbangkok.com
เฟสบุ๊ค: UNO MAS
อินสตาแกรม: Unomas_Bangkok
#########################################
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline