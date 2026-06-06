Thailand Privilege ผนึกพันธมิตรระดับโลก มอบประสบการณ์การเดินทางและไลฟ์สไตล์แบบไร้รอยต่อ

บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด (TPC) ผู้มอบสิทธิการพำนักและบริการสิทธิพิเศษเหนือระดับแก่บุคคลสำคัญของประเทศไทย ภายใต้การกำกับดูแลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เดินหน้าขยายเครือข่ายพันธมิตรไปสู่ “Global Privilege” เพื่อมอบบริการสิทธิประโยชน์ด้านไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Privileges) พร้อมยกระดับ ประสบการณ์การเดินทางและไลฟ์สไตล์แบบไร้รอยต่อ หรือ Seamless Lifestyle Ecosystem ให้กับสมาชิก ด้วยบริการระดับพรีเมี่ยมทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น Global Hotel เครือข่ายโรงแรมและที่พักกว่า 2 ล้านแห่งทั่วโลก, Global Airport Transfer บริการรถรับ-ส่งสนามบินที่ครอบคลุม 66 จุดหมายปลายทาง ใน 33 ประเทศทั่วโลก รวมถึง Global Golf Course สนามกอล์ฟระดับพรีเมียมกว่า 1,000 แห่งทั่วโลก ตอกย้ำการเป็น “World Premier Long-Term Residency Program” ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิต
แบบไร้รอยต่ออย่างแท้จริง
ความร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลก “Global Privilege” ด้านสิทธิประโยชน์ไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Privileges) ในครั้งนี้ Thailand Privilege ได้จับมือกับ TBR Global Chauffeuring ผู้ให้บริการรถลีมูซีนและพนักงานขับรถระดับพรีเมียม ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในสหราชอาณาจักรและมีเครือข่ายสำนักงานครอบคลุมทั้งในทวีปอเมริกา ยุโรป และเอเชีย โดดเด่นด้วยบริการรถรับ-ส่งสนามบินระดับมาตรฐานสากล พร้อมทีมดูแลลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง ให้บริการในกว่า 3,000 จุดหมายปลายทางทั่วโลก อาทิ ลอนดอน, ปารีส, ฮาเนดะ, นาริตะ, ซิดนีย์และสิงคโปร์ เป็นต้น เพื่อมอบประสบการณ์การเดินทางแบบเหนือระดับให้กับสมาชิกตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินทางถึงจุดหมาย
นอกจากนี้ในการขยายเครือข่ายพันธมิตรระดับโลก “Global Privilege” ครั้งนี้ Thailand Privilege ยังมุ่งเดินหน้าขยายประสบการณ์การพักผ่อนที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แบบเหนือระดับ โดยได้ผนึกกำลังกับ Ascend Travel แพลตฟอร์มการจองโรงแรมและที่พักที่หลากหลายครอบคลุมกว่า 2,000,000 แห่งทั่วโลก และกว่า 50,000 แห่งในประเทศไทย โดดเด่นด้วยการนำเสนอเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการทั้งสำหรับการพักผ่อนของครอบครัวและการเดินทางเพื่อธุรกิจสำหรับองค์กร เพื่อมอบประสบการณ์การพักผ่อนแบบสะดวกสบายไร้รอยต่อผ่านการจองที่พักระดับคุณภาพทั่วโลก
นายมนาเทศ อันนวัฒน์ เพรสซิเดนท์ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด กล่าวว่า “ความร่วมมือกับพันธมิตรในการขยายบริการสิทธิประโยชน์ระดับโลก ‘Global Privilege’ ครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของ Thailand Privilege ในการก้าวสู่การเป็นมากกว่าผู้ให้บริการวีซ่าพำนักระยะยาว แต่เป็นผู้มอบ ประสบการณ์การเดินทางและไลฟ์สไตล์แบบไร้รอยต่อ หรือ Seamless Lifestyle Ecosystem เพื่อยกระดับการบริการที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของสมาชิกในทุกมิติด้วยมาตรฐานระดับสากล ผ่านการผสานจุดแข็งของ TBR Global Chauffeuring ผู้นำด้านการเดินทางแบบพรีเมี่ยมระดับโลก และ Ascend Travel ผู้นำด้านบริการโรงแรมและที่พักที่มีเครือข่ายทั่วโลก ทั้งนี้ เราเล็งเห็นว่าบริการ Airport Transfer และบริการด้านที่พัก (Stay) ถือเป็นหนึ่งในบริการยอดนิยมของสมาชิกของเรามาโดยตลอด เราจึงมุ่งพัฒนาคุณภาพและสิทธิประโยชน์ในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบ Service Excellence ให้กับสมาชิกกว่า 40,000 รายของเราทั่วโลก พร้อมมอบประสบการณ์สุดพิเศษแบบเอ็กซ์คลูซีฟที่ครอบคลุมในทุกไลฟ์สไตล์ เพื่อดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพและคุณภาพสูงให้เข้ามาพำนักระยะยาวในประเทศไทย อันเป็นการช่วยกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นทั่วประเทศ”
ในด้าน นายเกริกพงศ์ งาทวีสุข ผู้จัดการทั่วไป บริษัท แอสเซนด์ ทราเวล จำกัด กล่าวว่า “Ascend Travel มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ Thailand Privilege ในการส่งมอบประสบการณ์การพักผ่อนที่สะดวกสบายไร้รอยต่อให้กับสมาชิกบัตร Thailand Privilege โดยเรามีเครือข่ายโรงแรมและที่พักที่หลากหลายในกว่า 2 ล้านแห่งทั่วโลก ครอบคลุมและตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้เข้าพักทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว กลุ่มเพื่อน หรือองค์กร ด้วยบริการฟีเจอร์และโซลูชันที่ตอบสนองความต้องการครบทุกมิติ และมุ่งมั่นสนับสนุนประเทศไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกด้านการพำนักระยะยาว”
ด้าน นางสาวนันทิยา สุคนธ์ตระกูล ในนาม บริษัท ทีบีอาร์ โกลบอล โชเฟอร์ริ่ง จำกัด กล่าวว่า “ความร่วมมือกับ Thailand Privilege ครั้งนี้ ถือเป็นการผสมผสานจุดแข็งของสององค์กรที่ให้ความสำคัญกับประสบการณ์การบริการแบบไร้รอยต่อระดับพรีเมี่ยม โดย TBR Global Chauffeuring มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับประสบการณ์การเดินทางของสมาชิกบัตร Thailand Privilege ทั่วโลก ผ่านบริการรถรับ-ส่งสนามบินระดับมาตรฐานสากล พร้อมให้บริการในกว่า
66 จุดหมายปลายทาง ครอบคลุมใน 33 ประเทศทั่วโลก เราเชื่อมั่นว่า ประสบการณ์การเดินทางที่ราบรื่น ปลอดภัย และได้รับการดูแลอย่างเหนือระดับตั้งแต่วินาทีแรกที่เดินทางถึงจุดหมายเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับบริการสำหรับการเดินทางในทุกมิติ
Thailand Privilege ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรชั้นนำระดับโลก “Global Privilege” อย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายบริการและสิทธิประโยชน์ด้านไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Privileges) ให้กับสมาชิกชาวต่างชาติผู้พำนักระยะยาวที่มีคุณภาพ เพื่อสร้าง ประสบการณ์การเดินทางและไลฟ์สไตล์แบบไร้รอยต่อ (Seamless Lifestyle Ecosystem) รองรับความต้องการในทุกมิติ ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกสำหรับการพำนักระยะยาว (World-Class Destination for Long-Term Living) ภายใต้แนวคิด Long-Term Visa with More Privileges.
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