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"เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์" จัดโปรโมชันใหญ่แห่งปี ชวนคน(อยู่)ไทย เที่ยวเมืองไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ ชวนคนไทยและชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทยออกเดินทางสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวพักผ่อนทั่วประเทศ กับโปรโมชัน “Thailand Residents & Expats Rate 2026” มอบราคาห้องพักพิเศษจากโรงแรมในเครือทั้ง 23 แห่ง ครอบคลุมทั้งเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมและเมืองศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็น เกาะสมุย เกาะยาวน้อย ภูเก็ต หัวหิน พังงา กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา เพียงจองตรงผ่านช่องทางของโรงแรมตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2569 สำหรับการเข้าพักตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2569 ในราคาเริ่มต้นเพียง 1,400 บาทสุทธิต่อห้องต่อคืน (ราคาขึ้นอยู่กับโรงแรมฯ ประเภทห้องพัก และช่วงเวลาที่เข้าพัก)


“Thailand Residents & Expats Rate 2026” รวบรวมโรงแรมในเครือเคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ จากหลากหลายจุดหมายปลายทางทั่วประเทศ เพื่อมอบประสบการณ์พักผ่อนที่ตอบโจทย์ทุกสไตล์การเดินทาง เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับคนไทย ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยหรือเอกสารการพำนักในประเทศไทยที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับชาวต่างชาติเมื่อเช็กอิน ก็สามารถรับสิทธิ์เข้าพักในราคาสุดพิเศษ พร้อมรับอภินันทนาการสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากโรงแรมที่ร่วมรายการ อาทิ

- อภินันทนาการ Kudu Wanderer Trip บริการเรือนำเที่ยวครึ่งวัน สำหรับ 2 ท่าน (ยกเว้นวันพฤหัสบดี) เมื่อเข้าพัก 2 คืนขึ้นไป ณ โรงแรมเคปกูดู เกาะยาวน้อย

- อภินันทนาการชุดชายามบ่ายสำหรับ 2 ท่าน บริการรถรับ-ส่งไป/กลับจากสนามบินนานาชาติสมุย และรับเครดิตรีสอร์ตมูลค่า 1,000 บาทต่อวัน เมื่อเข้าพัก 2 คืนขึ้นไป ณ โรงแรมเคปฟาน เกาะสมุย

- อภินันทนาการ Coral Island Trip บริการเรือนำเที่ยวครึ่งวันที่เกาะเฮ สำหรับ 2 ท่าน (ให้บริการเฉพาะวันอังคาร, พฤหัสบดี และเสาร์) เมื่อเข้าพัก 3 คืนขึ้นไป และรับเครดิตรีสอร์ตมูลค่า 1,000 บาทต่อวันเพิ่มเติมเมื่อเข้าพัก 3 คืนขึ้นไปในเดือนมิถุนายนและกันยายน ณ โรงแรมเคปพันวา ภูเก็ต

- อภินันทนาการเครื่องดื่มฟรี 1 แก้วที่ On The Rocks Bar ณ โรงแรมเคปนิทรา หัวหิน

- เข้าพัก 5 คืน รับฟรีอีก 1 คืน ณ โรงแรมเคปราชา ศรีราชา, โรงแรมแคนทารี บีช เขาหลัก, โรงแรมคามิโอ แกรนด์ ระยอง, โรงแรมแคนทารี เบย์ ศรีราชา และโรงแรมคลาสสิค คามิโอ ศรีราชา


นอกจากนี้ยังมีอภินันทนาการพิเศษอื่นๆ อีกมากมายในหลากหลายโรงแรมในเครือฯ

สิทธิพิเศษและเงื่อนไข
- เครื่องดื่มต้อนรับเมื่อเดินทางมาถึงโรงแรมฯ
- อาหารมื้อเช้า สำหรับ 2 ท่าน (ทุกวัน)
- อภินันทนาการเข้าพักก่อนเวลา เช็กอินก่อนได้ตั้งแต่เวลา 10.00 น. และเลตเช็กเอาต์ได้ถึงเวลา 14.00 น. (ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักว่างในแต่ละวัน)
- อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
- ผู้เข้าพักจำเป็นต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน, ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย หรือเอกสารการพำนักในประเทศไทยที่ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อเช็กอินที่โรงแรม
- ราคาข้างต้นรวมค่าบริการและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถขอยกเลิกหรือคืนเงินในทุกกรณี ทั้งนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงวันเข้าพักได้ 1 ครั้ง

เติมเต็มช่วงเวลาพักผ่อนในจุดหมายที่คุณชื่นชอบ พร้อมสิทธิพิเศษที่มากกว่าที่เคย สำรองห้องพักล่วงหน้าและดูรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.capekantaryhotels.com/thailand-residents-and-expats-rate-2026







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สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline

"เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์" จัดโปรโมชันใหญ่แห่งปี ชวนคน(อยู่)ไทย เที่ยวเมืองไทย
"เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์" จัดโปรโมชันใหญ่แห่งปี ชวนคน(อยู่)ไทย เที่ยวเมืองไทย
"เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์" จัดโปรโมชันใหญ่แห่งปี ชวนคน(อยู่)ไทย เที่ยวเมืองไทย
"เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์" จัดโปรโมชันใหญ่แห่งปี ชวนคน(อยู่)ไทย เที่ยวเมืองไทย
"เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์" จัดโปรโมชันใหญ่แห่งปี ชวนคน(อยู่)ไทย เที่ยวเมืองไทย
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