"เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์" จัดโปรโมชันใหญ่แห่งปี ชวนคน(อยู่)ไทย เที่ยวเมืองไทย

เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ ชวนคนไทยและชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทยออกเดินทางสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวพักผ่อนทั่วประเทศ กับโปรโมชัน “Thailand Residents & Expats Rate 2026” มอบราคาห้องพักพิเศษจากโรงแรมในเครือทั้ง 23 แห่ง ครอบคลุมทั้งเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมและเมืองศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็น เกาะสมุย เกาะยาวน้อย ภูเก็ต หัวหิน พังงา กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา เพียงจองตรงผ่านช่องทางของโรงแรมตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2569 สำหรับการเข้าพักตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2569 ในราคาเริ่มต้นเพียง 1,400 บาทสุทธิต่อห้องต่อคืน (ราคาขึ้นอยู่กับโรงแรมฯ ประเภทห้องพัก และช่วงเวลาที่เข้าพัก)
“Thailand Residents & Expats Rate 2026” รวบรวมโรงแรมในเครือเคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ จากหลากหลายจุดหมายปลายทางทั่วประเทศ เพื่อมอบประสบการณ์พักผ่อนที่ตอบโจทย์ทุกสไตล์การเดินทาง เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับคนไทย ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยหรือเอกสารการพำนักในประเทศไทยที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับชาวต่างชาติเมื่อเช็กอิน ก็สามารถรับสิทธิ์เข้าพักในราคาสุดพิเศษ พร้อมรับอภินันทนาการสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากโรงแรมที่ร่วมรายการ อาทิ
- อภินันทนาการ Kudu Wanderer Trip บริการเรือนำเที่ยวครึ่งวัน สำหรับ 2 ท่าน (ยกเว้นวันพฤหัสบดี) เมื่อเข้าพัก 2 คืนขึ้นไป ณ โรงแรมเคปกูดู เกาะยาวน้อย
- อภินันทนาการชุดชายามบ่ายสำหรับ 2 ท่าน บริการรถรับ-ส่งไป/กลับจากสนามบินนานาชาติสมุย และรับเครดิตรีสอร์ตมูลค่า 1,000 บาทต่อวัน เมื่อเข้าพัก 2 คืนขึ้นไป ณ โรงแรมเคปฟาน เกาะสมุย
- อภินันทนาการ Coral Island Trip บริการเรือนำเที่ยวครึ่งวันที่เกาะเฮ สำหรับ 2 ท่าน (ให้บริการเฉพาะวันอังคาร, พฤหัสบดี และเสาร์) เมื่อเข้าพัก 3 คืนขึ้นไป และรับเครดิตรีสอร์ตมูลค่า 1,000 บาทต่อวันเพิ่มเติมเมื่อเข้าพัก 3 คืนขึ้นไปในเดือนมิถุนายนและกันยายน ณ โรงแรมเคปพันวา ภูเก็ต
- อภินันทนาการเครื่องดื่มฟรี 1 แก้วที่ On The Rocks Bar ณ โรงแรมเคปนิทรา หัวหิน
- เข้าพัก 5 คืน รับฟรีอีก 1 คืน ณ โรงแรมเคปราชา ศรีราชา, โรงแรมแคนทารี บีช เขาหลัก, โรงแรมคามิโอ แกรนด์ ระยอง, โรงแรมแคนทารี เบย์ ศรีราชา และโรงแรมคลาสสิค คามิโอ ศรีราชา
นอกจากนี้ยังมีอภินันทนาการพิเศษอื่นๆ อีกมากมายในหลากหลายโรงแรมในเครือฯ
สิทธิพิเศษและเงื่อนไข
- เครื่องดื่มต้อนรับเมื่อเดินทางมาถึงโรงแรมฯ
- อาหารมื้อเช้า สำหรับ 2 ท่าน (ทุกวัน)
- อภินันทนาการเข้าพักก่อนเวลา เช็กอินก่อนได้ตั้งแต่เวลา 10.00 น. และเลตเช็กเอาต์ได้ถึงเวลา 14.00 น. (ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักว่างในแต่ละวัน)
- อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
- ผู้เข้าพักจำเป็นต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน, ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย หรือเอกสารการพำนักในประเทศไทยที่ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อเช็กอินที่โรงแรม
- ราคาข้างต้นรวมค่าบริการและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถขอยกเลิกหรือคืนเงินในทุกกรณี ทั้งนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงวันเข้าพักได้ 1 ครั้ง
เติมเต็มช่วงเวลาพักผ่อนในจุดหมายที่คุณชื่นชอบ พร้อมสิทธิพิเศษที่มากกว่าที่เคย สำรองห้องพักล่วงหน้าและดูรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.capekantaryhotels.com/thailand-residents-and-expats-rate-2026
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