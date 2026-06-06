รสชาติแห่งความอบอุ่น “ปลาเก๋าต้มผักกาดดองหม้อดิน” ณ ห้องอาหารเพลท ตลอดเดือน มิ.ย.นี้

สัมผัสรสชาติอันกลมกล่อมกับเมนูพิเศษประจำเดือน “ปลาเก๋าต้มผักกาดดองหม้อดิน” ที่รังสรรค์จากเนื้อปลาเก๋าสดชิ้นโต ตุ๋นอย่างพิถีพิถันกับผักกาดดอง จนได้รสชาติที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว ทั้งความกลมกล่อม ความเปรี้ยวสดชื่น และความเผ็ดปลายลิ้นเล็กน้อย
เมนูนี้เสิร์ฟร้อนในหม้อดิน เพื่อกักเก็บความหอมกรุ่นและช่วยชูรสหวานตามธรรมชาติของเนื้อปลาให้โดดเด่นยิ่งขึ้น พร้อมเพิ่มมิติของรสชาติด้วยผักกาดดองที่มีความเปรี้ยวกำลังดี ตัดกับความเผ็ดร้อนบาง ๆ จากพริกเสฉวนที่เสิร์ฟมาพร้อมกัน ที่ช่วยเติมความอร่อยในทุกคำ
เมื่อรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิร้อน ๆ เมนูนี้จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับผู้ที่มองหามื้ออาหารที่ทั้งอิ่มเอมและเต็มเปี่ยมด้วยรสชาติ ไม่ว่าจะเป็นมื้อกลางวันสบายๆ หรือมื้อค่ำในบรรยากาศอบอุ่น
“ปลาเก๋าต้มผักกาดดองหม้อดิน” พร้อมเสิร์ฟที่ห้องอาหารเพลท โรงแรมคาร์ลตัน กรุงเทพฯ สุขุมวิท ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2569 ในราคา 480 บาท++ และรับส่วนลด 20% เมื่อสั่งคู่กับเมนูเครื่องดื่มพิเศษประจำเดือน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อ 0-2090-7888 หรืออีเมล์ Fbreservations@carltonhotel.co.th
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