ลิ้มรสอาหารอีสานต้นตำรับท่ามกลางธรรมชาติเขาใหญ่ ณ โรงแรมรุกข์ คีรี เขาใหญ่

ห้องอาหารรุกข์ คูซีน โรงแรมรุกข์ คีรี เขาใหญ่ – เดอะ เซ็นทารา คอลเลกชัน ชวนคุณเปิดประสบการณ์ความอร่อยท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบ กับเซ็ตเมนูพิเศษ “Feast in the Forest” ที่ถ่ายทอดเอกลักษณ์ของอาหารอีสานผ่านวัตถุดิบคุณภาพจากท้องถิ่น รังสรรค์อย่างพิถีพิถัน เพื่อมอบรสชาติที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยเสน่ห์ในบรรยากาศแห่งผืนป่าเขาใหญ่
เมนูไฮไลต์ในเซ็ต ได้แก่
ไก่ย่างสมุนไพร ไก่บ้านหมักด้วยสมุนไพรไทย หอมกรุ่นจากการย่างจนได้ที่ เนื้อนุ่มฉ่ำ
ส้มตำกุ้ง รสชาติกลมกล่อม เปรี้ยว เค็ม เผ็ด ลงตัว กุ้งเนื้อแน่น สดหวานในทุกคำ
ลาบหมู เมนูต้นตำรับ หอมข้าวคั่ว คลุกเคล้าเครื่องเทศพื้นบ้าน รสชาติเข้มข้นแบบอีสานแท้
เสิร์ฟคู่กับ ข้าวเหนียวเขี้ยวงู และผักออร์แกนิคสดใหม่จากแปลงผักของรุกข์ คีรี ที่เติมเต็มความอร่อยแบบครบสำรับในทุกมื้อ
เซ็ตเมนูสำหรับ 2 ท่าน ราคาเพียง 850 บาท++ ให้บริการตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2569 ณ ห้องอาหารรุกข์ คูซีน ร่วมเปิดประสบการณ์การรับประทานอาหารที่ผสานธรรมชาติและรสชาติไว้อย่างลงตัวในทุกสัมผัส
สำรองที่นั่งหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โรงแรมรุกข์ คีรี เขาใหญ่ – เดอะ เซ็นทารา คอลเลกชัน โทร 044-001-300 อีเมล: forkk@chr.co.th
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