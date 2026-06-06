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"การบินไทย" เปิดตัวมาสคอต “Junior Sky Explorers” ชวนเยาวชนออกเดินทาง ค้นพบโลกกว้าง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้ (6 มิถุนายน 2569) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดตัวมาสคอต “Junior Sky Explorers” อย่างเป็นทางการครั้งแรก ภายในงาน “รักคุณเท่าฟ้า 2569” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4–7 มิถุนายน 2569 ณ Sphere Gallery 1 ชั้น M ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ เพื่อเติมเต็มความสนุกสนานและสร้างความประทับใจในทุกการเดินทาง พร้อมเข้าถึงกลุ่มครอบครัวยุคใหม่มากยิ่งขึ้น

ภายในงาน การบินไทยได้รับเกียรติจาก ด.ญ. แอบิเกล รังษีสิงห์พิพัฒน์ (น้องเกล) เข้าร่วมในฐานะ “Junior Air-bassador” สร้างสีสันและความน่ารักให้กับการเปิดตัวครั้งนี้

นายกิตติพงษ์ สารสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ระบุว่า “Junior Sky Explorers เป็นกลุ่มมาสคอตชุดแรกของการบินไทยเพื่อนักเดินทางรุ่นเยาว์ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากสัตว์ที่คนไทยคุ้นเคยในประเทศไทย ต่อยอดเป็นคาแรกเตอร์ที่มีเอกลักษณ์ และเข้าถึงง่าย เพื่อสร้างความสุข ความผูกพัน และประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่ให้แก่เด็กและครอบครัว สามารถต่อยอดไปสู่ความบันเทิงบนเครื่องบิน สินค้าลิขสิทธิ์ และการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรายได้เสริมให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว”




นอกจากนี้ นายกิตติพงษ์ ได้เปิดเผยแนวคิดเบื้องหลังเพิ่มเติมว่า “Junior Sky Explorers เกิดขึ้นภายใต้แนวคิด “Dream Big, Fly Far” หรือ “ฝันที่ใหญ่บินไกลสุดฟ้า” ที่เราออกแบบขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ เพราะทุกการเดินทางที่ยิ่งใหญ่ ล้วนเริ่มต้นจากความฝันเล็ก ๆ ของใครบางคนเสมอ เราหวังว่า เมื่อพวกเขาได้รู้จักกับ Junior Sky Explorers พวกเขาจะไม่ได้พบเพียงตัวการ์ตูน แต่จะได้พบเพื่อน พบแรงบันดาลใจ และพบความกล้าที่จะออกไปค้นพบโลกกว้างด้วยตัวเอง”

กลุ่มมาสคอต Junior Sky Explorers ประกอบด้วย 5 คาแรกเตอร์ ได้แก่ “เบญจา (เบญ)” ไก่ชนจากพิษณุโลก ผู้นำผู้กล้าหาญ “ไอยรา (ไอซ์)” ช้างไทยจากสุรินทร์ ผู้พิทักษ์แสนอบอุ่น “วิฬาร์ (เว)” แมววิเชียรมาศจากพระนครศรีอยุธยา ตัวแทนความสง่างามและโชคดี “ทุย” ควายน้ำจากพัทลุง เพื่อนผู้ซื่อสัตย์ และ “ริก้า” นกเอี้ยงสาริกาจากสงขลา อัจฉริยะตัวจิ๋วผู้เปี่ยมไหวพริบ ซึ่งทุกคาแรกเตอร์สะท้อนเอกลักษณ์ไทยผ่านบุคลิกที่หลากหลาย แต่มีจุดหมายเดียวกัน คือการเชิญชวนเยาวชนออกเดินทาง ค้นพบโลกกว้าง และสร้างรอยยิ้มในทุกเที่ยวบิน พร้อมแผนต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เช่น ของที่ระลึก และบัตร Sky Junior สำหรับสมาชิก Royal Orchid Plus รุ่นเยาว์




ทั้งนี้ Junior Sky Explorers เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการสร้างความผูกพันกับผู้โดยสารตั้งแต่วัยเยาว์ ซึ่งปัจจุบันการบินไทยมีสมาชิก Royal Orchid Plus รุ่นเยาว์กว่า 33,000 คน และมีผู้โดยสารเด็กเดินทางกับสายการบินกว่า 300,000 คนต่อปี สะท้อนโอกาสในการเติบโตผ่านการสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างและตอบโจทย์ครอบครัวยุคใหม่

ในอนาคต การบินไทยเตรียมพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวสำหรับ “นักผจญภัยตัวน้อย” ผ่าน Royal Orchid Holidays โดยเชื่อมโยงเรื่องราวของมาสคอตกับจังหวัดต้นกำเนิด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา พัทลุง พิษณุโลก สุรินทร์ และสงขลา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ และเพิ่มความใกล้ชิดระหว่างแบรนด์กับผู้โดยสารมากยิ่งขึ้น



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"การบินไทย" เปิดตัวมาสคอต “Junior Sky Explorers” ชวนเยาวชนออกเดินทาง ค้นพบโลกกว้าง
"การบินไทย" เปิดตัวมาสคอต “Junior Sky Explorers” ชวนเยาวชนออกเดินทาง ค้นพบโลกกว้าง
"การบินไทย" เปิดตัวมาสคอต “Junior Sky Explorers” ชวนเยาวชนออกเดินทาง ค้นพบโลกกว้าง
"การบินไทย" เปิดตัวมาสคอต “Junior Sky Explorers” ชวนเยาวชนออกเดินทาง ค้นพบโลกกว้าง
"การบินไทย" เปิดตัวมาสคอต “Junior Sky Explorers” ชวนเยาวชนออกเดินทาง ค้นพบโลกกว้าง
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