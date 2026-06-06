ทดลองเปิดเส้นทางเที่ยว “ปราสาทตาควาย–เนิน 350” สัมผัสประวัติศาสตร์-วีรกรรมผู้กล้าบนแผ่นดินไทย

ทภ. 2 และจังหวัดสุรินทร์ ทดลองเปิดเส้นทางท่องเที่ยว “ปราสาทตาควาย–เนิน 350” ชวนสัมผัสประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ และวีรกรรมผู้กล้าแห่งแผ่นดินไทย ในวันที่ 6-7 และ 13-14 มิ.ย. 69
จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับกองทัพภาคที่ 2 และองค์การบริหารส่วนตำบลบักได เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้ร่วมสัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และธรรมชาติ ภายใต้กิจกรรมทดลองเปิดเส้นทางท่องเที่ยว “ปราสาทตาควาย และเนิน 350” ในพื้นที่ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ในวันเสาร์–อาทิตย์ที่ 6-7 และ 13-14 มิถุนายน 2569 นี้
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ สัมผัสความงดงามของธรรมชาติ และรำลึกถึงวีรกรรมของเหล่าผู้กล้าที่ได้ปกป้องผืนแผ่นดินไทย โดยนักท่องเที่ยวจะได้เดินทางผ่านจุดเรียนรู้สำคัญรวม 7 จุด ประกอบด้วย อนุสาวรีย์พิทักษ์ไทย องค์พระพุทธเมตตา ปราสาทตาควาย เนิน 350 รูปปั้นจ่าเริง น้องวุ้น และจ่าอนโนทัย ซึ่งล้วนเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทั้งในด้านประวัติศาสตร์และจิตใจของคนไทย
เส้นทางท่องเที่ยวแห่งนี้เป็นเส้นทางเดินศึกษาประวัติศาสตร์ระยะทางประมาณ 2.9 กิโลเมตร ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันสวยงามและเงียบสงบ เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เรื่องราวของพื้นที่ชายแดนควบคู่ไปกับการพักผ่อนและเก็บเกี่ยวประสบการณ์อันทรงคุณค่า
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะมีรถรับส่งจากจุดต้อนรับไปยังจุดคัดกรองบริเวณโรงเรียนบ้านไทยสันติสุข พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทาง นอกจากนี้ยังมีน้ำดื่มและยาสามัญประจำจุดพักไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวอย่างครบครัน
การเปิดเส้นทางท่องเที่ยวครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวคุณภาพของจังหวัดสุรินทร์ ที่ผสานเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และธรรมชาติเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนทุกคนมาร่วมสัมผัสเสน่ห์ของ “ปราสาทตาควาย และเนิน 350” พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ รำลึกวีรกรรมผู้กล้า และร่วมกันรักษาผืนแผ่นดินไทยอันเป็นมรดกล้ำค่าของชาติไปด้วยกัน
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