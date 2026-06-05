ชวนเที่ยว “น้ำตกหงาว” จ.ระนอง ยิ่งใหญ่ ชุ่มฉ่ำ ต้อนรับฤดูฝน

ต้อนรับฤดูกาลแห่งความชุ่มฉ่ำ กรมอุทยานแห่งชาติฯ ชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ของ “น้ำตกหงาว” แห่งผืนป่าตะวันตกภาคใต้ ณ “อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว” จังหวัดระนอง พร้อมชม “ปูเจ้าฟ้า” ปูน้ำจืดหายากที่มีสีสันสวยงาม และเป็นแหล่งกำเนิดของ “ดอกโกมาซุม” (เอื้องเงินหลวง) ดอกไม้ประจำจังหวัดระนอง ที่พร้อมจะอวดโฉมบานสะพรั่งในช่วงปลายฝนต้นหนาวนี้
เฟซบุ๊กเพจ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ชวนเที่ยว “น้ำตกหงาว” ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว จังหวัดระนอง พร้อมให้ข้อมูลว่า
เมื่อสายฝนโปรยปรายลงสู่ผืนป่า อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว (หรือชื่อเดิม อุทยานแห่งชาติคลองเพรา) จะเผยความงดงามในอีกมิติหนึ่งที่เต็มไปด้วยพลังแห่งชีวิต สายน้ำที่ไหลผ่านหน้าผาสูงชันกลับมาทรงพลังและยิ่งใหญ่ ท่ามกลางความเขียวขจีของพรรณไม้นานาชนิดที่ได้รับการเติมเต็มจากธรรมชาติ
เบื้องหลังความงดงามเหล่านี้คือความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกันอย่างสมดุล ทั้งป่าไม้ สัตว์ป่า และแหล่งน้ำ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ป่าละอุ่นและป่าราชกรูด ในท้องที่อำเภอละอุ่น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ยาวไปถึงพื้นที่ป่าทุ่งระยะ ป่านาสัก ป่าเขาตังอา ป่าคลองโชน ป่าพะโต๊ะ ป่าปังหวาน และป่าปากทรง ในอำเภอสวี อำเภอหลังสวน และอำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
สำหรับจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของอุทยานแห่งชาติแห่งนี้ คือ “น้ำตกหงาว” น้ำตกขนาดใหญ่ที่สามารถมองเห็นได้อย่างเด่นชัดจากถนนสายหลักก่อนเข้าสู่อุทยานฯ โดยสายน้ำมีความสูงถึง 300 เมตร ทิ้งตัวลงมาจากภูเขาสูงชันตามหน้าผาหินอย่างสง่างาม
ทั้งนี้ทางอุทยานฯ ได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม โดยมีจุดชมวิวใกล้น้ำตกที่มีเส้นทางเดินเท้าจากลานจอดรถเพียง 500 เมตร สะดวกและปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวทุกวัย ตลอดจนเส้นทางศึกษาธรรมชาติสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวสายลุยและผู้ชื่นชอบการผจญภัย ที่ต้องการสัมผัสความสมบูรณ์ของป่าดิบชื้นอย่างใกล้ชิด
นอกจากนี้ อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวยังเป็นแหล่งอาศัยสำคัญของ “ปูเจ้าฟ้า” ปูน้ำจืดหายากที่มีสีสันสวยงาม และเป็นแหล่งกำเนิดของ “ดอกโกมาซุม” (เอื้องเงินหลวง) ดอกไม้ประจำจังหวัดระนอง ที่พร้อมจะอวดโฉมบานสะพรั่งในช่วงปลายฝนต้นหนาวนี้
"ความงดงามของน้ำตกหงาวในฤดูฝน ไม่ใช่เพียงแค่สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อความเพลิดเพลินใจเท่านั้น แต่คือภาพสะท้อนของระบบนิเวศที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย การเดินทางมาท่องเที่ยวที่นี่คือการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพิทักษ์ รักษา และส่งต่อความยิ่งใหญ่ของสายน้ำและผืนป่านี้สู่ลูกหลานอย่างยั่งยืน"
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว จังหวัดระนอง โทร. 077 810651 หรือ https://www.facebook.com/ngaowaterfallnationalpark
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