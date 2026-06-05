อุบลฯ เดินหน้า “แห่เทียนพรรษา 2569” พร้อมรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก

จังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญเที่ยว “งานประเพณีแห่เทียนพรรษา 2569” เตรียมจัดอย่างยิ่งใหญ่จัดเต็มขบวนแห่ 2 วัน พร้อมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมตลอด 2 เดือน
จังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเมืองแห่งเทียน ชมความงดงามของต้นเทียนพรรษา ศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า และกิจกรรมมากมายตลอดเทศกาล
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมควบคู่กัน ได้แก่ กิจกรรม “เยือนชุมชน ชมวิถีทำเทียน” ระหว่างวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2569 ณ คุ้มวัดต่าง ๆ จำนวน 9 วัด เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้กระบวนการทำต้นเทียนอย่างใกล้ชิด
รวมถึงกิจกรรม “เทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน” ระหว่างวันที่ 3-17 สิงหาคม 2569 ณ วัดพระธาตุหนองบัว โดยจะมีการจัดแสดงแสง สี เสียง จุดเช็คอิน การจัดแสดงต้นเทียน และการแสดงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างสีสันและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัด
รายละเอียด กิจกรรมภายในงาน ได้แก่
13 – 27 กรกฎาคม 2569
เยือนชุมชน ชมวิถีทำเทียน ชมการจัดทำต้นเทียนจากคุ้มวัดต่าง ๆ
27 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2569
ถนนสายเทียน สายธรรม นิทรรศการ และการสาธิต
การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน บริเวณศาลหลักเมืองอุบลราชธานี
28 กรกฎาคม 2569
คืนรวมเทียนพรรษา เวลา 18.00 น. บริเวณทุ่งศรีเมือง
29 – 30 กรกฎาคม 2569
ขบวนแห่เทียนพรรษา ภาคกลางวัน เวลา 08.30 น., ภาคกลางคืน เวลา 19.30 น.
31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2569
วันไหลแห่เทียนพรรษา ชมต้นเทียนพรรษาจัดแสดง ณ ทุ่งศรีเมือง แห่เทียนพรรษา บริเวณย่านเมืองเก่า
3 – 17 สิงหาคม 2569
เทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน ณ วัดพระธาตุหนองบัว
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