สัมผัสระนองมุมมองใหม่ เดินชมวิวงาม 360 องศา บน “สกายวอล์ก ระนอง”

จังหวัดระนอง นอกจากจะถูกเรียกขานว่าเป็น “เมืองฝนแปด แดดสี่” แล้ว ยังได้รับฉายาว่าเป็น “เมืองมหานครแห่งน้ำแร่” เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีแหล่งน้ำแร่ตามธรรมชาติอยู่เป็นจำนวนมาก
เดิมในตัวเมืองระนอง มีแลนด์มาร์กสำคัญที่เป็นจุดท่องเที่ยวไม่ควรพลาดสำหรับผู้มาเยือนอยู่ 2 แห่งด้วยกัน คือ “พระราชวังรัตนรังสรรค์” (จำลอง) และ “บ่อน้ำพุร้อนรักษะวาริน” บ่อน้ำแร่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองระนอง
นอกจากแลนด์มาร์ก 2 จุดดังกล่าวแล้ว วันนี้ในตัวเมืองระนองมีแลนด์มาร์กท่องเที่ยวแห่งใหม่ คือ “แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นิเวศน์คิรี” (สกายวอล์ก) หรือที่หลายคนนิยมเรียกสั้น ๆ ว่า “สกายวอล์ก ระนอง” ที่ตั้งอยู่บนเขารัตนรังสรรค์ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง
สกายวอล์ก ระนอง จัดสร้างขึ้นโดยเทศบาลเมืองระนอง เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2567 เพื่อเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของจังหวัดระนอง และเป็นจุดท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ในตัวเมือง อย่างเช่น พระราชวังรัตนรังสรรค์จำลอง หอพระ 9 เกจิ และเนินประวัติศาสตร์จังหวัดระนอง ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของพระที่นั่งรัตนรังสรรค์หลังเดิม
สำหรับจุดเดินขึ้นสกายวอล์กของบุคคลปกติทั่วไป ที่ไม่ใช่ผู้พิการหรือผู้สูงวัยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จะอยู่ในซอยลุวัง หลังพระราชวังรัตนรังสรรค์ทางฝั่งหอพระ 9 เกจิอาจารย์ เป็นบันไดเดินขึ้นเนินเตี้ย ๆ ระยะทางสั้น ๆ ไม่กี่สิบเมตร ท่ามกลางบรรยากาศของแมกไม้อันร่มรื่น
ระหว่างทางมีองค์ “พระพุทธรณังค์พิทักษ์สิต” ในหอพระให้กราบสักการะเอาฤกษ์เอาชัยเสริมสิริมงคล
จากนั้นบันไดจะขึ้นไปบรรจบกับถนนที่อนุญาตให้เฉพาะรถยนต์ที่มีผู้พิการหรือผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป โดยสารมาด้วย
เมื่อเดินมาถึงจุดนี้จะมองเห็นตัวอาคารทางขึ้นสกายวอล์ก และระเบียงทางเดินบนสกายวอล์กรูปวงกลม มีความสูง 21 เมตรจากพื้นดิน
ตัวอาคารทางขึ้นสกายวอล์ก มีทั้งหมด 6 ชั้น โดยไม่มีบันได แต่ออกแบบให้เป็นทางเดิน “อารยสถาปัตย์” เพื่อคนทั้งมวล หรือทางเดินลาดไล่ระดับเป็นวงกลม วนจากชั้นล่างขึ้นไปสู่พื้นที่ชมวิวชั้นบนสุด ซึ่งสามารถตอบโจทย์ผู้พิการที่ใช้รถเข็น ผู้สูงอายุ และคนท้อง ได้เป็นอย่างดี
ส่วนผู้พิการหรือผู้สูงอายุที่คาดว่าจะขึ้นในเส้นทางอารยสถาปัตย์นี้ไม่ไหว ก็สามารถใช้บริการลิฟต์ของที่นี่ได้ ซึ่งลิฟต์ของอาคารแห่งนี้สงวนสิทธิ์ไว้ให้บริการเฉพาะผู้พิการ และผู้สูงอายุเท่านั้น
เมื่อขึ้นไปถึงชั้นบนสุด จะพบกับระเบียงทางเดินเป็นรูปวงกลม หรือทางเดินเส้นทางวงรอบ อยู่สูงกว่า 200 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล
บนนี้สามารถเดินชมวิวได้รอบทิศทาง 360 องศา มีระยะทางประมาณ 500 เมตร เมื่อมองออกไปจะเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองระนองที่เป็นเมืองเล็ก ๆ น่ารัก ทั้งในฝั่งอ้อมกอดแห่งขุนเขา และฝั่งท้องทะเลอันดามัน ซึ่งในวันที่ฟ้าเปิดสามารถมองเห็นได้ไกลถึงประเทศเมียนมาเลยทีเดียว
บนทางเดินสกายวอล์กยังมีไฮไลต์จุดถ่ายรูปบริเวณต้นไม้สูงใหญ่ ที่ยืนต้นตระหง่านจากถนนด้านล่างแผ่สยายกิ่งก้านใบเหนือสกายวอล์กแห่งนี้ ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมไปถ่ายรูปกับต้นไม้สูงใหญ่ต้นนี้กันเป็นจำนวนมาก
นอกจากนี้ในช่วงเย็นบนสกายวอล์กถือเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกชั้นดี ที่สามารถมองเห็นพระอาทิตย์ตกในทะเลอันดามันได้อย่างสวยงาม
สำหรับผู้ที่มีโอกาสล่องใต้ไปเที่ยวเมืองน้ำแร่ สามารถไปเดินเที่ยวชมวิวบนสกายวอล์ก สัมผัสระนองมุมมองใหม่กันได้
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สกายวอล์ก ระนอง เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ เวลา 06.00 – 20.00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ผู้ใช้บริการ ต้องใส่ถุงเท้าและเช่ารองเท้าที่ทางเทศบาลเมืองระนองจัดไว้ให้ โดยค่าเช่ารองเท้าที่ใช้เดินบนสกายวอล์กคิดคู่ละ 10 บาท และถุงเท้าจำหน่ายสำหรับผู้ไม่สวมถุงเท้ามา คิดราคาคู่ละ 20 บาท
นอกจากนี้การเที่ยวชมสกายวอล์กแห่งนี้ ยังมีกฎระเบียบ ห้ามนําอาหารและเครื่องดื่มขึ้นไปบนสกายวอล์ก ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในพื้นที่สกายวอล์ก ส่วนเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครองดูแล ไม่อนุญาตให้ขึ้นมาเองตามลำพัง เพื่อความปลอดภัย และห้ามถ่มน้ำลายลงมาจากสกายวอล์ก
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับสายวอล์ก ระนอง และที่เที่ยว ที่กิน ที่พักในจังหวัดระนอง เพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานชุมพร (รับผิดชอบพื้นที่ ชุมพร ระนอง) โทร. 077 502 775