จาก “เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์” สู่ “เซ็นทรัล นอร์ทวิลล์” เตรียมเปิดเต็มรูปแบบ 3 ก.ค. นี้

เซ็นทรัลพัฒนาเตรียม พลิกโฉม “รัตนาธิเบศร์” สู่ Northville District เมืองใหม่แห่งกรุงเทพฯ ตอนเหนือ เตรียมเปิด “เซ็นทรัล นอร์ทวิลล์” (Central Northville) มูลค่ากว่า 4,500 ล้านบาท บนพื้นที่ 59 ไร่ พื้นที่รวม 210,000 ตร.ม. พัฒนาเป็นโครงการมิกซ์ยูสขนาดใหญ่ที่สุดแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ ตอนเหนือและนนทบุรี
ภายใต้แนวคิด “The New District of North Bangkok” เพื่อยกระดับย่านรัตนาธิเบศร์ให้กลายเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิต การทำงาน การพักผ่อน และการเติบโตทางเศรษฐกิจแห่งอนาคต
นอร์ทวิลล์ถือเป็นวิวัฒนาการล่าสุดของตระกูล “Ville Series” หลังความสำเร็จของ Central Eastville และ Central Westville โดยยกระดับสู่การเป็น Future Living Destination ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตยุคใหม่ เน้นสุขภาพ ความยั่งยืน และคุณภาพชีวิตระยะยาว (Longevity)
จุดเด่นสำคัญคือการเป็นศูนย์การค้าแห่งแรกของไทยที่ใช้แนวคิด Outdoor-in-Indoor ผสานธรรมชาติเข้ากับพื้นที่ภายในอาคารอย่างไร้รอยต่อ ทำให้ผู้ใช้บริการได้รับประสบการณ์เหมือนอยู่กลางสวนธรรมชาติ แม้อยู่ภายในศูนย์การค้า
นับเป็น Fully Biophilic Indoor Garden แห่งแรกของไทย มีการออกแบบตามหลัก Biophilic Design ระดับโลก ใช้ต้นไม้จริง น้ำ และแสงธรรมชาติสร้าง Microclimate ช่วยลดความเครียด ส่งเสริมสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
นอร์ทวิลล์ถูกวางบทบาทให้เป็น Mega Hub แห่งใหม่ของนนทบุรี โดยรวมจุดแข็งสำคัญทั้งด้านคมนาคม ที่อยู่อาศัย การศึกษา สาธารณสุข และการท่องเที่ยววัฒนธรรมไว้ในพื้นที่เดียว
• เชื่อม MRT สายสีม่วง สีชมพู และอนาคตสายสีน้ำตาล
• รายล้อมโรงเรียนนานาชาติและสถาบันการศึกษากว่า 136 แห่ง
• โรงพยาบาล 18 แห่ง
• หน่วยงานราชการสำคัญกว่า 15 แห่ง
• ใกล้แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เช่น เกาะเกร็ด และท่าน้ำนนท์
จากอินไซต์ผู้บริโภคที่ต้องการพื้นที่สีเขียวและพื้นที่พักผ่อนมากขึ้น เซ็นทรัลพัฒนาจึงออกแบบนอร์ทวิลล์ให้เป็น “Green Node” หรือปอดแห่งใหม่ของชุมชน รองรับเทรนด์โลกด้าน Green Space, Well-being และ Social Connectivity มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ใจกลางโครงการ ส่งเสริมสุขภาพกายและใจ สร้างพื้นที่พบปะของคนทุกวัย อ้างอิงแนวคิดเดียวกับโครงการระดับโลกอย่าง The Hyundai Seoul และ Changi Airport
ตัวอาคารโดดเด่นด้วยดีไซน์ Urban Oasis Façade สไตล์ Tropical Contemporary ที่ผสานสายน้ำ แสงแดด และความเป็นเมืองเข้าด้วยกัน มีการใช้ครีบแนวตั้ง (Vertical Fins) โอบล้อมเพื่อกรองความร้อนจากแสงแดด
ใช้สายน้ำสร้าง Microclimate ลดอุณหภูมิรอบตัวอาคาร โดยถ่ายทอดผ่าน 5 แรงบันดาลใจหลัก ได้แก่ PLANT, EARTH, STONE, WOOD และ LIGHT สู่ 6 โซนไฮไลท์ระดับปรากฏการณ์ ไม่ว่าจะเป็น:
• The Clouds: แลนด์มาร์กใจกลางศูนย์การค้า เนรมิตประชากรรมมีชีวิตเป็นเมกฝนหลั่งไหลจากท้องฟ้า ห้อมล้อมด้วยต้นไม้จริงที่คำนวณทิศทางแสงแดดผ่านช่อง Skylight ให้เติบโตอย่างเป็นธรรมชาติด้วยหลัก Biophilic
• The Hill: คอมมูนิตี้สเปซและ Co-working Space สำหรับคนรุ่นใหม่ ติดตั้งจอมัลติมีเดียขนาดใหญ่ให้มู้ดเหมือนนั่งดูภาพยนตร์หรือฟังสัมมนาอยู่ท่ามกลางสวนร่มรื่น
• Tree Grove: ลานต้นไม้แห่งการพักผ่อน คลอด้วยเสียงนกร้องและเสียงน้ำไหล มอบประสบการณ์ Micro Healing ตัดสลับความวุ่นวายของเมืองใหญ่
• Stone Atrium: โถงกลางสุดล้ำโดดเด่นด้วย Digital Screen ขนาดใหญ่ เป็นโซนรวมแบรนด์แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ และเป็นพื้นที่รองรับการจัดอีเวนต์ระดับประเทศ
• Playville: พื้นที่ Active Lifestyle Space กลางแจ้งขนาดใหญ่ ไฮไลท์คือสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง 550 ตารางเมตร ตกแต่งด้วย ‘หมีกริซลี่’ ตัวยักษ์ สัญลักษณ์แห่งป่าที่สมบูรณ์ พร้อมลานน้ำพุ The Fountain สวนสนุกทางน้ำสำหรับเด็กๆ
• Petville: จุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดสำหรับคนรักสัตว์เลี้ยง ครบครันด้วย Pet Park สำหรับวิ่งเล่น, โซน Grooming และ Pet Wellness รวมถึงพื้นที่ Urban Park ที่มีลานกิจกรรมและ Jogging Track มาตรฐานความยาว 450 เมตร ที่ออกแบบมาให้น้องหมาสามารถวิ่งออกกำลังกายเคียงคู่ไปกับเจ้าของได้จริง
นอกจากนั้นนอร์ทวิลล์วางตัวเป็นศูนย์กลางด้านกีฬา สุขภาพ และการออกกำลังกายที่ครบที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ตอนเหนือ ที่มี D-Sports Stadium จากญี่ปุ่น ใหญ่ที่สุดในไทย, Fitness First Refined รูปแบบพรีเมียม, HYROX Training Club, Pilates Studio เต็มรูปแบบ, Infrared Sauna, Jogging Track มาตรฐาน 450 เมตร และ Urban Park สำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง
เซ็นทรัล นอร์ทวิลล์ ไม่ได้แข่งขันด้วยจำนวนร้านค้า แต่แข่งขันด้วยการคัดสรรแบรนด์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ โดยมีแบรนด์ใหม่ในพื้นที่สูงถึง 80% ที่นี่มีร้านอาหารดัง เช่น Solsot, Katsu Midori, Momo Paradise, Chagee, Fam Time และ Saemaeul Express
และยังมี Tops Food Hall, Supersports, Power Buy, B2S, OfficeMate, Kidzooona จากญี่ปุ่น และ SF Cinema คอนเซปต์ใหม่ The Prestige Cinema
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญคือการยกระดับประสบการณ์อาหาร ผ่านร้านดัง ร้านมิชลิน และร้านดังเมืองนนท์ฯ ภายใต้บรรยากาศธรรมชาติ มี Food Ville คอนเซปต์ The Warmth of Nature วิวรถไฟฟ้าท่ามกลางพื้นที่สีเขียว และรวมร้านมิชลินและร้านดังระดับตำนาน
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม Well-being เต็มรูปแบบมาตอบโจทย์คนในย่านทุกเจเนอเรชัน ไม่ว่าจะเป็น Lifestyle Market, Food, Sport และงาน Taste of Nonthaburi รวบรวมที่สุดของดีเมืองนนท์
เตรียมพบปรากฏการณ์ความยิ่งใหญ่พร้อมกันในงานเปิดตัว เซ็นทรัล นอร์ทวิลล์ วันที่ 3 กรกฎาคม 2569 นี้
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