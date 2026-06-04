นทท. ขยาด! ไม่กล้าไป “เกาะเสม็ด” หลังเจอข่าวไม่ปลอดภัยคนร้ายบุกห้องพัก รร. กลางดึก

จากดรามาสุดระทึก นทท. หญิง ถูกชายแปลกหน้าบุกเข้าห้องพัก รร. หรูระดับ 4-5 ดาว บนเกาะเสม็ด และพยายามล่วงละเมิดทางเพศ โชคดีที่แฟนหนุ่มเข้ามาช่วยทัน จนเป็นกระแสโจมตีเกาะเสม็ดอย่างหนักในเรื่องความปลอดภัย ล่าสุดทำเอา นทท. ที่มีแพลนจะไปเที่ยวเกาะเสม็ดถึงกับขยาดไม่กล้าไปเที่ยวที่เกาะเสม็ดอีกต่อไป
กลายเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความตกใจให้กับสังคมออนไลน์ หลังนักท่องเที่ยวหญิงรายหนึ่งออกมาโพสต์เล่าประสบการณ์สุดระทึก ระหว่างเข้าพักที่รีสอร์ตหรูระดับ 4-5 ดาวบนเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง
โดยอ้างว่าถูกชายแปลกหน้าบุกเข้าห้องพักในช่วงกลางดึก พร้อมพฤติกรรมที่เข้าข่ายพยายามล่วงละเมิดทางเพศ และอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต โชคดีที่แฟนหนุ่มและเพื่อนที่พักอยู่ด้วยกันสามารถเข้าช่วยเหลือได้ทัน ทำให้ผู้ก่อเหตุหลบหนีไปก่อน
ล่าสุดมีความคิดเห็นของชาวเน็ตจำนวนมากในกลุ่มที่พักเกาะเสม็ดในเฟซบุ๊ก ที่ออกมาต่อต้านและกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยเมื่อไปเที่ยวเกาะเสม็ด โดยมีความคิดเห็น อาทิ
- น่ากลัวไม่กล้าไปเลย
- สายเที่ยวคนเดียวแบบผมถอนตัวแล้วครับ
- กำลังจะคิดไปเที่ยวอยู่ เกือบไปละ
- น่ากลัวมาก ถ้าไปเที่ยวอย่าไปคนเดียวเด็ดขาดอันตรายสุดๆ
- ต้องเช็คพวกกลอนประตูดีๆละครั้งหน้า ขนาดรีสอร์ท 4-5ดาวยังไม่ปลอดภัยเลย
- พวกกุ๊ย อันธพาล เยอะครับ จนไม่คิดไปแล้ว
- อย่าไปครับ ที่อื่นดีกว่ามีอีกมากมาย ไปมา5-6รอบเจอแต่คนไม่ดี
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