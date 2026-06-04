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นทท. ขยาด! ไม่กล้าไป “เกาะเสม็ด” หลังเจอข่าวไม่ปลอดภัยคนร้ายบุกห้องพัก รร. กลางดึก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



จากดรามาสุดระทึก นทท. หญิง ถูกชายแปลกหน้าบุกเข้าห้องพัก รร. หรูระดับ 4-5 ดาว บนเกาะเสม็ด และพยายามล่วงละเมิดทางเพศ โชคดีที่แฟนหนุ่มเข้ามาช่วยทัน จนเป็นกระแสโจมตีเกาะเสม็ดอย่างหนักในเรื่องความปลอดภัย ล่าสุดทำเอา นทท. ที่มีแพลนจะไปเที่ยวเกาะเสม็ดถึงกับขยาดไม่กล้าไปเที่ยวที่เกาะเสม็ดอีกต่อไป


กลายเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความตกใจให้กับสังคมออนไลน์ หลังนักท่องเที่ยวหญิงรายหนึ่งออกมาโพสต์เล่าประสบการณ์สุดระทึก ระหว่างเข้าพักที่รีสอร์ตหรูระดับ 4-5 ดาวบนเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง

โดยอ้างว่าถูกชายแปลกหน้าบุกเข้าห้องพักในช่วงกลางดึก พร้อมพฤติกรรมที่เข้าข่ายพยายามล่วงละเมิดทางเพศ และอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต โชคดีที่แฟนหนุ่มและเพื่อนที่พักอยู่ด้วยกันสามารถเข้าช่วยเหลือได้ทัน ทำให้ผู้ก่อเหตุหลบหนีไปก่อน


ล่าสุดมีความคิดเห็นของชาวเน็ตจำนวนมากในกลุ่มที่พักเกาะเสม็ดในเฟซบุ๊ก ที่ออกมาต่อต้านและกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยเมื่อไปเที่ยวเกาะเสม็ด โดยมีความคิดเห็น อาทิ

- น่ากลัวไม่กล้าไปเลย
- สายเที่ยวคนเดียวแบบผมถอนตัวแล้วครับ
- กำลังจะคิดไปเที่ยวอยู่ เกือบไปละ
- น่ากลัวมาก ถ้าไปเที่ยวอย่าไปคนเดียวเด็ดขาดอันตรายสุดๆ
- ต้องเช็คพวกกลอนประตูดีๆละครั้งหน้า ขนาดรีสอร์ท 4-5ดาวยังไม่ปลอดภัยเลย
- พวกกุ๊ย อันธพาล เยอะครับ จนไม่คิดไปแล้ว
- อย่าไปครับ ที่อื่นดีกว่ามีอีกมากมาย ไปมา5-6รอบเจอแต่คนไม่ดี




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นทท. ขยาด! ไม่กล้าไป “เกาะเสม็ด” หลังเจอข่าวไม่ปลอดภัยคนร้ายบุกห้องพัก รร. กลางดึก
นทท. ขยาด! ไม่กล้าไป “เกาะเสม็ด” หลังเจอข่าวไม่ปลอดภัยคนร้ายบุกห้องพัก รร. กลางดึก
นทท. ขยาด! ไม่กล้าไป “เกาะเสม็ด” หลังเจอข่าวไม่ปลอดภัยคนร้ายบุกห้องพัก รร. กลางดึก
นทท. ขยาด! ไม่กล้าไป “เกาะเสม็ด” หลังเจอข่าวไม่ปลอดภัยคนร้ายบุกห้องพัก รร. กลางดึก
นทท. ขยาด! ไม่กล้าไป “เกาะเสม็ด” หลังเจอข่าวไม่ปลอดภัยคนร้ายบุกห้องพัก รร. กลางดึก