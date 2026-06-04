ขสป. ทุ่งใหญ่ฯ เตรียมดำเนินการคดี หลัง “กลุ่มออฟโรด” ฝ่าฝืนกฎ “จอดรถในห้วย-บินโดรน”

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ออกชี้แจงกรณี “กลุ่มออฟโรด” เดินทางเข้ามาบริจาคสิ่งของในเขตพื้นที่ และได้มีการขับรถลงไปแช่ในลำน้ำ พร้อมทั้งมีการใช้บินโดรนภายในพื้นที่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงขัดต่อแนวทางการอนุรักษ์ ขณะนี้ทาง ขสป. อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องต่อไป
โดยทางเฟซบุ๊กเพจ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ได้ออกมาให้ข้อมูลว่า
📣 ชี้แจงกรณีนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก และปรากฏพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี ขอชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีปรากฏข้อมูลและภาพถ่ายในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับคณะนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาบริจาคสิ่งของ ณ โรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาขาบ้านเกาะสะเดิ่ง และมีการนำยานพาหนะลงไปในลำน้ำ รวมทั้งมีการใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ภายในพื้นที่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. การขออนุญาตเข้าพื้นที่
คณะนักท่องเที่ยวดังกล่าวได้ขออนุญาตเข้าพื้นที่อย่างถูกต้องตามขั้นตอน โดยขออนุญาตเข้าศึกษาธรรมชาติในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ หน่วยพิทักษ์ป่าสะเน่พ่อง – เกาะสะเดิ่ง ระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2569 จำนวน 2 คณะ ประกอบด้วย คณะที่ 1 จำนวน 10 คน พร้อมยานพาหนะ 3 คัน และคณะที่ 2 จำนวน 10 คน พร้อมยานพาหนะ 3 คัน
และในช่วงเวลาดังกล่าว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกได้รับหนังสือจากโรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาขาบ้านเกาะสะเดิ่ง ขออนุญาตให้คณะ จำนวน 12 คน พร้อมยานพาหนะ 5 คัน เข้าพื้นที่เพื่อมอบอุปกรณ์กีฬา สิ่งของอุปโภคบริโภค เครื่องมือทางการเกษตร และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะครูและนักเรียนของโรงเรียน
2. พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและการดำเนินการ
แม้ว่าคณะนักท่องเที่ยว จะได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่อย่างถูกต้องตามขั้นตอนแล้วก็ตาม แต่เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวมีความจำเป็นต้องเดินทางข้ามลำน้ำหลายจุด ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลและภาพที่เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ พบว่าคณะนักท่องเที่ยวได้มีพฤติกรรมบางประการที่ไม่เหมาะสมและอาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขัดต่อแนวทางการอนุรักษ์ ดังนี้
❌ การนำยานพาหนะจอดพักภายในลำห้วย อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางน้ำและสภาพแวดล้อมในพื้นที่
❌ การใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) เพื่อบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว โดยมิได้รับอนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามระเบียบที่กำหนด
การกระทำดังกล่าวถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าภายในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ทั้งนี้ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องต่อไป
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวและผู้เข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทุกท่าน ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง วิธีการ และเงื่อนไขที่หน่วยงานกำหนด ตลอดจนปฏิบัติตามคำแนะนำและคำสั่งของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นไปอย่างเหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่มรดกโลก
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