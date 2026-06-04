"บาร์บีคิวพลาซ่า" ยกระดับความอร่อยครั้งใหญ่ ปรับเมนูใหม่ในรอบ 39 ปี

บาร์บีคิวพลาซ่า ชวนเปิดประสบการณ์มื้อใหม่ที่ตั้งใจคิดมาเพื่อทุกโมเมนต์การกินร่วมกัน กับการปรับเมนูครั้งใหญ่ในรอบ 39 ปี ยกระดับทั้งคุณภาพวัตถุดิบและความหลากหลายของเมนู พร้อมเสิร์ฟพร้อมกันกว่า 160 สาขาทั่วประเทศ เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การกินของผู้บริโภคยุคใหม่ที่มองหาร้านอาหารที่มากกว่าความอร่อย แต่เป็นพื้นที่ของการใช้เวลาดี ๆ ร่วมกันในทุกโอกาส
ครั้งนี้ บาร์บีคิวพลาซ่า คัดสรรเมนูใหม่เพื่อเติมเต็มความอร่อยให้ครบในทุกไลฟ์สไตล์ พร้อมเมนูใหม่อีกมากมายที่พี่ GON ตั้งใจเลือกมาเพื่อให้ทุกคนบนโต๊ะได้มีเมนูโปรดในแบบของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นมื้อสังสรรค์กับเพื่อนหลังเลิกงาน มื้อพิเศษในวันหยุด หรือช่วงเวลาอบอุ่นของครอบครัว
เปิดตัวด้วยเมนูที่มีเฉพาะร้านบาร์บีคิวพลาซ่า (Exclusive) ทั้ง 48 สาขา เอาใจสายเนื้อด้วยการคัดเลือกเนื้อวากิว 3 ส่วน ได้แก่ เนื้อใบพายวากิว, เนื้อคารูบิวากิว และเนื้อสันคอวากิว ทานคู่กับน้ำจิ้มเนื้อย่างยากินิกุสูตรแอปเปิ้ลสด ที่ช่วยดึงรสชาติของเนื้อให้อร่อยกลมกล่อมยิ่งขึ้น ผ่านเมนู ชุดพรีมียมวากิว และ ชุดทรีโอวากิว ที่ให้สัมผัสความนุ่ม ฉ่ำ และละลายในทุกคำ
สำหรับคนรักหมู บาร์บีคิวพลาซ่านำวัตถุดิบพิเศษอย่าง คอหมูทงโทโระ มาเป็นไฮไลต์ของเมนูพรีเมียม ด้วยเนื้อสัมผัสนุ่ม เด้ง และชุ่มฉ่ำเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งเป็นส่วนหายากที่มีเพียงประมาณ 1.5 กิโลกรัมต่อหมูหนึ่งตัว เสิร์ฟมาใน ชุดพรีเมียมหมู ที่จัดเต็มทั้งคอหมูทงโทโระราดซอสต้นหอม หมูสามชั้นสไลซ์ เยอรมันเบคอน หมูสันคอสไลซ์ หมูสันคอชาบู และจานผักรวม GON กระทะ หรือเลือกอิ่มแบบพอดีกับ ชุดทรีโอพรีเมียมหมู ที่รวมเมนูเด่นไว้ในชุดเดียว ทานคู่กับน้ำจิ้มซอสบาร์บีคิวสูตรต้นตำรับ หรือน้ำจิ้ม GON กระทะ ได้อย่างลงตัว
เติมความสดใหม่ให้มื้อปิ้งย่างด้วยเมนูสำหรับคนรักปลาดิบอย่าง แซลมอนซาชิมิ, ยำแซลมอน และแซลมอนแซ่บ ที่ใช้แซลมอนเกรดซาชิมิ สดฉ่ำเต็มคำ ก่อนปิดท้ายด้วยของหวานใหม่อย่าง พุดดิ้งนมสไตล์ฮอกไกโด เนื้อเนียนนุ่ม หอมกลิ่นนม เสิร์ฟพร้อมซอสเลือกได้ 1 รสชาติ ได้แก่ ซอสคาราเมล ซอสสตรอว์เบอรี่ และซอสบราวน์ชูการ์ เติมเต็มความฟินได้ตั้งแต่คำแรกจนคำสุดท้าย
นอกจากนี้ยังเสริมทัพเมนูใหม่พร้อมขึ้นเป็นไฮไลต์ประจำร้านบาร์บีคิวพลาซ่า ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาเซ็นทรัลพาร์ค) กับ ชุดซูเปอร์เนื้อ และ ชุดทรีโอเนื้อ ที่รวมวัตถุดิบคุณภาพไว้ครบ ทั้งเนื้อสันคอวากิวชิ้นใหญ่ที่มีมันแทรกทั่วแผ่น เนื้อบริสเก็ตออสเตรเลีย และเนื้อสันคอชาบูนำเข้า ให้ครบทั้งความนุ่ม ความหอม และความฉ่ำในชุดเดียว
ฝั่งหมูจัดเต็มไม่แพ้กันกับ ชุดซูเปอร์หมู ที่รวมตัวท็อปไว้ครบ ไม่ว่าจะเป็นหมูสามชั้นหั่นหนาราดน้ำมันงาต้นหอม, เบคอนรมควันหั่นหนา และหมูพระจันทร์ สันคอหมูหั่นชิ้นหนาทรงพระจันทร์เสี้ยวที่ให้สัมผัสนุ่มฉ่ำกำลังดี พร้อมหมูสันคอสไลซ์ หมูสันคอชาบู คามะจัง และจานผักรวม GON กระทะ ส่วนใครอยากชิมแบบพอดี แนะนำ ชุดทรีโอหมู หรือสายคุ้มต้องไม่พลาด ชุดประหยัดหมูแฮปปี้ ที่รวมหมูสามชั้นสไลซ์ หมูหมักนุ่ม เบคอน และหมูสันคอสไลซ์ไว้แบบครบเครื่อง
เอาใจคนรักซีฟู้ดด้วย ชุดซูเปอร์ซีฟู้ดกุ้งจัมโบ้ และ ชุดทรีโอซีฟู้ด ที่อัปเกรดความสดแบบพรีเมียมด้วยกุ้งจัมโบ้เนื้อแน่นเด้งและปลาหมึกหอมพรีเมียมสดใหม่ เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดที่ร้านปั่นสดทุกวัน ให้รสชาติจัดจ้าน และเติมรสชาติความสดของซีฟู้ดได้อย่างเต็มคำ
ขณะที่เมนูยอดนิยมที่แฟนบาร์บีคิวพลาซ่าคุ้นเคยยังคงมีให้เลือกครบเหมือนเดิม พร้อมเพิ่มปริมาณในราคาเดิมทั้ง ชุดเต็มเตาหมูกระทะ, ชุดเต็มเตาหมู, ชุดครอบครัวหมู, ชุดประหยัดหมู, ชุดประหยัดหมูมิโสะ, ชุดเต็มเตาเนื้อกระทะ, ชุดเต็มเตาเนื้อ, ชุดครอบครัวเนื้อ, ชุดประหยัดเนื้อ และชุดประหยัดเนื้อมิโสะ ให้ลูกค้ากลับมาอิ่มอร่อยกับเมนูโปรดได้เช่นเคย
เติมสีสันให้มื้ออาหารด้วยของทานเล่นใหม่หลากหลายสไตล์ ไม่ว่าจะเป็น กุ้งแช่น้ำปลา, ยำหม่าม้าหมูสามชั้นทอด, เบคอนชีสโรล, เบคอนคอร์นชีส และหนวดหมึกคาราเกะ รวมถึงอาหารจานเดียวที่ยกเมนูยอดนิยมจากเดลิเวอรี่มาเสิร์ฟถึงหน้าร้านอย่าง หม่าม้าผัดระเบิด, สุกี้แห้งหมู และสุกี้แห้งเนื้อ พร้อมเมนูอาหารจานเดียวอื่น ๆ อีกมากมาย ด้านเมนูของหวานยังเพิ่มความสนุกด้วย เจลลี่กาแฟบาร์บีกอน และไอศกรีม ให้ลูกค้าได้ปิดท้ายมื้ออย่างสดชื่นในแบบฉบับบาร์บีคิวพลาซ่า
พิเศษตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2569 – 26 กรกฎาคม 2569 สำหรับคนรักเนื้อ กับโปรโมชัน “จริงจังเพื่อคนรักเนื้อ” รับส่วนลดพิเศษ 50 บาท สำหรับเมนู ชุดซูเปอร์เนื้อ และ ชุดทรีโอเนื้อ ที่ร้านบาร์บีคิวพลาซ่าทุกสาขา รวมถึงเมนู ชุดพรีมียมวากิว และ ชุดทรีโอวากิว เฉพาะร้านบาร์บีคิวพลาซ่า (Exclusive) ทั้ง 45 สาขาเท่านั้น
หมายเหตุ: Menu Vision 2026 พร้อมเสิร์ฟที่ร้านบาร์บีคิวพลาซ่าทั่วประเทศ (ยกเว้นสาขาเซ็นทรัลพาร์ค)
มาร่วมกันทำมื้อนี้ให้ดีที่สุด กับ Bar B Q Plaza ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
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