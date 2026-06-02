อช. เขาใหญ่ แจง ภาพ “นทท. จำนวนมากใกล้ชิดช้างป่า” ยันเจ้าหน้าที่ไม่ได้ปล่อยปละละเลย

อช. เขาใหญ่ ออกชี้แจงกรณีภาพนักท่องเที่ยวและช้างป่าบนสื่อสังคมออนไลน์ ที่มองคล้ายมีนักท่องเที่ยวหนาแน่นและส่งผลกระทบต่อช้างป่านั้น ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ปล่อยปละละเลย และยังคงดูแลให้อยู่ในระยะห่างที่ปลอดภัยทั้งคนและช้าง
เฟซบุ๊กเพจ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ - khao yai national park ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความชี้แจงว่า
จากกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพบรรยากาศการท่องเที่ยวบริเวณทุ่งกวาง ในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมา (วันที่ 1 มิถุนายน 2569) ซึ่งปรากฏภาพมุมมองคล้ายมีนักท่องเที่ยวหนาแน่นและส่งผลกระทบต่อช้างป่านั้น
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงและมาตรการการดำเนินการในวันดังกล่าว ดังนี้
1. เนื่องจากในวันเวลาดังกล่าวได้มีช้างป่าออกมาหากินบริเวณโป่งตามธรรมชาติ ทำให้นักท่องเที่ยวให้ความสนใจชะลอรถและจอดชมช้างป่าเป็นจำนวนมาก ในเวลาต่อมาช้างป่าได้เดินออกจากโป่งเพื่อข้ามถนน ทำให้ไม่สามารถขยับรถได้ เนื่องจากรถจอดอยู่หนาแน่น เจ้าหน้าที่จึงดูแลรักษาระยะห่างระหว่างช้างป่ากับนักท่องเที่ยว และเร่งดำเนินการจัดการจราจร เพื่อให้รถยนต์ของนักท่องเที่ยวสามารถเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย
2. มาตรการควบคุมและการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ ในจุดดังกล่าว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไม่ได้ปล่อยปละละเลย แต่ได้มีการจัดกำลังและเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวด ได้แก่ ชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่า ศูนย์ปฏิบัติการกู้ภัยอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ชุดระวังไพร ฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรและควบคุมไฟป่า และศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา โดยร่วมกันดูแล เฝ้าระวัง และจัดระเบียบระยะห่างระหว่างนักท่องเที่ยวกับช้างป่า พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกด้านการจราจรที่ชะลอตัวให้เคลื่อนตัวได้อย่างปลอดภัย
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวทุกท่าน ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด "ไม่เข้าใกล้ช้างป่า ไม่ส่งเสียงดัง และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างจริงจัง" เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง
