"บุฟเฟต์อาหารทะเลมื้อค่ำ" ดื่มด่ำวิวแม่น้ำเจ้าพระยา ณ Lord Jim’s โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ

เต็มอิ่มกับบุฟเฟต์มื้อค่ำอาหารทะเลสุดพิเศษที่กลับมาสู่ห้องอาหาร Lord Jim’s ริมแม่น้ำเจ้าพระยาอีกครั้งกับเมนูอาหารจากวัตถุดิบพรีเมียม ท่ามกลางบรรยากาศวิวแม่น้ำเจ้าพระยายามค่ำคืน ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ
ห้องอาหาร Lord Jim’s ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ กลับมาเปิดให้บริการ บุฟเฟต์มื้อค่ำ อีกครั้งตามคำเรียกร้อง โดยนำเสนอเมนูอาหารทะเลหลากหลายรายการ ท่ามกลางบรรยากาศการตกแต่งที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเรือยอร์ชและวิวริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เต็มอิ่มกับบุฟเฟต์มื้อค่ำ เลือกสรรอาหารทะเลพรีเมียมหลากหลายชนิด อาทิ หอยนางรมฝรั่งเศส กุ้งล็อบสเตอร์ ก้ามปู กุ้งลายเสือ กุ้งแม่น้ำ หอยแมลงภู่ หอยตลับ หอยเชลล์ และสาหร่ายพวงองุ่น ตามต้องการ พร้อมสเตชันอาหารปรุงสดให้แขกทุกท่านเพลิดเพลินกับการรับประทานอาหารอย่างเต็มที่ พร้อมดื่มด่ำบรรยากาศวิวแม่น้ำเจ้าพระยาหลังพระอาทิตย์ตกดิน
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 ห้องอาหาร Lord Jim’s ได้รับการยกย่องให้เป็นห้องอาหารชั้นนำสำหรับอาหารทะเลในกรุงเทพฯ การกลับมาอีกครั้งของบุฟเฟต์มื้อค่ำในครั้งนี้ยังเปรียบเสมือนการกลับไปเยือนเรื่องราวในอดีต โดยหัวหน้าพ่อครัวใหญ่โดมินิค บุนเนียวด์ (Executive Chef) นำเมนูคลาสสิกที่เปี่ยมไปด้วยความทรงจำของห้องอาหารกลับมาตีความและถ่ายทอดใหม่อย่างร่วมสมัยอีกครั้ง เมนูไฮไลต์ อาทิ Seafood Tower ที่รวมอาหารทะเลสดใหม่อย่าง กุ้งล็อบสเตอร์ หอยนางรมฝรั่งเศส กุ้งลายเสือ ก้ามปู หอยเชลล์ หอยแมลงภู่ หอยตลับ กุ้งแม่น้ำ สาหร่ายพวงองุ่น เสิร์ฟคู่เครื่องเคียงสไตล์ดั้งเดิม เมนูซิกเนเจอร์ของ Lord Jim’s ที่หวนคืนสู่บุฟเฟต์ในครั้งนี้ ได้แก่ กุ้งล็อบสเตอร์เทอร์มิดอร์ เมนูคลาสสิกของฝรั่งเศสที่ถือกำเนิดในกรุงปารีส รวมถึง ร็อกกี้เฟลเลอร์หอยนางรม ซึ่งมีต้นกำเนิดจากร้าน Antoine’s ในเมืองนิวออร์ลีนส์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2442 และปลากะพงอบเกลือราดซอสไวน์ขาวที่ได้แรงบันดาลใจจากทั้งวิธีการอบเกลือสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนและกลิ่นอายความเป็นไทยในเมนูปลาเผา
บุฟเฟต์มื้อค่ำนี้เสิร์ฟ Seafood on ice และสเตชันเมนูย่างที่ให้แขกเลือกวัตถุดิบมาให้เชฟย่างจานต่อจาน ขนมปังอบร้อนและดิปสูตรโฮมเมดเสิร์ฟต้อนรับบนโต๊ะอาหาร และสามารถเลือกสั่งเมนูอะลาคาร์ทเพิ่มเติมได้ตลอดทั้งคืน ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การรับประทานบุฟเฟต์มื้อค่ำให้ตอบโจทย์ความชอบส่วนบุคคลได้อย่างลงตัว
"เรามองว่าห้องอาหาร Lord Jim’s เป็นร้านอาหารที่มีความผูกพันใกล้ชิดกับแม่น้ำมาโดยตลอด และการกลับมาของบุฟเฟต์มื้อค่ำครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสให้แขกผู้มาเยือนได้สัมผัสบรรยากาศในอีกแง่มุมหนึ่งยามค่ำคืน” กล่าวโดย มร. แอนโทนี ไทเลอร์ รองประธานบริหารและผู้จัดการทั่วไป ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ “เสียงตอบรับจากแขกของเราได้สะท้อนอย่างชัดเจนว่ามีความต้องการบุฟเฟต์มื้อค่ำที่เน้นอาหารทะเลเป็นหลัก และบรรยากาศที่ผ่อนคลาย อบอุ่น สะท้อนเอกลักษณ์เฉพาะตัวของห้องอาหาร Lord Jim’s แห่งนี้”
บุฟเฟต์มื้อค่ำนี้พร้อมนำเสนอมุมมองใหม่ในการรับประทานอาหารที่ห้องอาหาร Lord Jim’s โดยปรับจากบุฟเฟต์นานาชาติมื้อกลางวันสู่บุฟเฟต์มื้อค่ำที่เน้นเมนูอาหารทะเล นอกจากนี้สถานที่ตั้งริมแม่น้ำเจ้าพระยาและการตกแต่งภายในที่สะท้อนกลิ่นอายแห่งท้องทะเล ล้วนสอดคล้องกับแนวคิดของเมนูที่เน้นอาหารทะเลเป็นหลักอีกด้วย บุฟเฟต์มื้อค่ำ ณ ห้องอาหาร Lord Jim’s พร้อมให้บริการทุกวันศุกร์ถึงวันอังคาร ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2569 เวลา 18.30 - 22.30 น. ราคา 3,800 บาท++ ต่อท่าน
สำรองที่นั่งล่วงหน้า หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาโทรติดต่อ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ
โทร: 0-2659-9000
อีเมล: mobkk-lordjim@mohg.com
เว็บไซต์:
https://www.mandarinoriental.com/en/bangkok/chao-phraya-river/dine/lord-jims
