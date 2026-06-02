“Kiwami Combo Set” มิกซ์แอนด์แมทช์ความอร่อยสไตล์ฮอกไกโด ที่ "สึโบฮาจิ"

"สึโบฮาจิ" นิยามใหม่ของความคุ้มค่า จัดโปรฯ แรงกลางปี “Kiwami Combo Set” มิกซ์แอนด์แมทช์ความอร่อยสไตล์ฮอกไกโด เริ่มต้นเพียง 899 บาท
"สึโบฮาจิ" ร้านอาหารญี่ปุ่นสไตล์อิซากายะชั้นนำต้นตำรับอันดับ 1 จากเมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ต้อนรับช่วงกลางปีด้วยการส่งมอบความสุขบนโต๊ะอาหาร ชวนคุณมาจัดเต็มกับโปรโมชั่นสุดคุ้มที่คุณสามารถเลือกสรรความอร่อยได้ด้วยตัวเองกับ “Kiwami Combo Set” คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยม รังสรรค์โดยเชฟชาวญี่ปุ่นมืออาชีพ มาให้เลือกอิ่มครบจบในเซตเดียวถึง 28 เมนู โดยดีไซน์มาเพื่อตอบโจทย์ทุกความชอบ
เอาใจสายจับคู่เมนู แบ่งเป็น 2 แพ็คเกจสุดคุ้ม ได้แก่ Gold Set ราคาพิเศษ 899 บาท อิ่มอร่อยจุใจเลือกอาหารได้ 4 ขั้นตอน (Step 1 – 4) และ Platinum Set ราคาพิเศษ 1,199 บาท ฟินแบบพรีเมียมจัดเต็มครบ 6 ขั้นตอน (Step 1 – 6) พิเศษสำหรับลูกค้าที่สั่ง Gold Set สามารถจ่ายเพิ่มเพียง 300 บาท (Add Set) เพื่ออัปเกรดเป็น Platinum Set และเลือกเมนูใน Step 5 - 6 เพิ่มเติมได้ทันที พร้อมให้บริการ ที่ร้านอาหารญี่ปุ่น "สึโบฮาจิ" ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 ตุลาคม 2569 นี้
Step 1: (จานหลักสุดพรีเมียม) – ตัวตึงยกให้ “วากามาม่า แซลมอน” เมนูรวมฮิตแซลมอนสดๆ นำเข้าจากนอร์เวย์ หรือจะเลือก "ปลาดิบรวม 5 อย่าง" คัดอาหารทะเลเนื้อเด้งเต็มคำ และ "ซี่โครงหมูย่างซอสมิโสะ" ซี่โครงหมูหมักมิโสะ2คืน เนื้อนุ่มละมุนลิ้น
Step 2: (ของทอดสไตล์ฮอกไกโด) – ห้ามพลาด “กุ้งเทมปุระชีสยากิ” กุ้งเทมปุระทอดกรอบๆ สีเหลืองทอง ราดด้วยชีสยืดเยิ้มๆ สุดฟิน! นอกจากนี้ยังมี "ไก่ทอดสไตล์ฮอกไกโด" และ "มันฝรั่งราดซอสไข่ปลาเมนไท" ให้ฟินกันต่อ
Step 3: (สลัดผักสไตล์ญี่ปุ่น) – มีให้เลือกทั้ง "สลัดกุ้งคลุกซอสเมนไทมาโย", "สลัดปลาเงิน" กรุบกรอบ หรือจะเพิ่มความจี๊ดจ๊าดด้วย" สไปซี่ยำแซลมอน" รสแซ่บสะใจ
Step 4: (หม้อไฟร้อนๆ ซดคล่องคอ) – จัดเต็มนาเบะหม้อโปรด ทั้ง "อิชิคารินาเบะ" (เล็ก), "สุกี้ยากี้หมู/เนื้อ" รสเข้มข้น และ "ผักกาดห่อหมูสไลด์นาเบะ"
Step 5: (จานร้อน รสเข้มข้น) – สำหรับสายพรีเมียมต้องลอง “ปลาแซลมอน&ปลามากุโร่ย่างใบโฮบะ” หอมกลิ่นย่างเป็นเอกลักษณ์ หรือจะเป็น "เนื้อย่างใบโฮบะ" และ "สเต๊กหมูจานร้อน"
Step 6: (ของหวานสไตล์ฮอกไกโด) – ปิดท้ายมื้อแบบฟินๆ ด้วย "ซากุระคริสตัลพุดดิ้ง" สวยใสสไตล์เจแปน, "ชิราทามะ ฮานามิ" ดังโงะ นุ่มหนึบ และ"ไอศกรีมมัทฉะเยลลี่" สุดเข้มข้น
ร่วมเปิดประสบการณ์ความอร่อยสุดคุ้มกับโปรโมชั่น “Kiwami Combo Set” เอาใจคนรักอาหารญี่ปุ่นคุณภาพในราคาสุดคุ้มดุจดั่งคุณนั่งรับประทานอาหารที่ประเทศญี่ปุ่น เพียบพร้อมการบริการที่ดี (ให้บริการเฉพาะบริการรับประทานที่ร้านเท่านั้น)
ห้ามพลาดความอร่อย สุดคุ้มที่ ร้านอาหารญี่ปุ่น “สึโบฮาจิ” ทั้ง 6 สาขา ได้แก่ บีไฮฟ (เมืองทองธานี), คอสโม บาซาร์ (เมืองทองธานี), เดอะ พรอมานาด, สเปลล์ (ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต), โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์ และ เซ็นทรัล เวสต์เกต
(ราคาโปรโมชั่นดังกล่าวยังไม่รวมค่าบริการ 10% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นๆ ได้)
สำรองความอร่อยได้ที่ โทร.064-184-7109 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก: Tsubohachi Thailand หรือไลน์: @tsubohachith
#########################################
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline