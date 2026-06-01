คึกคัก! เปิด “ถ้ำนาคา” วันแรก พร้อมแจกของที่ระลึกให้ 100 คนแรกที่พิชิตจุดสูงสุดของถ้ำนาคาได้

อช. ภูลังกา เผยภาพบรรยากาศเปิดถ้ำนาคาวันแรกวันที่ 1 มิถุนายน 2569 ที่มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาอย่างคึกคัก พร้อมจัดแคมเปญพิเศษ #First100 มอบของที่ระลึก Limited Edition ให้กับ 100 คนแรกที่สามารถเดินทางขึ้นไปพิชิตจุดสูงสุดของถ้ำนาคาได้
อุทยานแห่งชาติภูลังกา จับมือ ททท. เปิดฤดูกาลท่องเที่ยว "ถ้ำนาคา Green Season" จัดแคมเปญใหญ่ #First100 มอบของที่ระลึก Limited Edition กระตุ้นเศรษฐกิจบึงกาฬ ตลอดเดือน มิ.ย. นี้
อุทยานแห่งชาติภูลังกา ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานอุดรธานี ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมไทย ชวนนักท่องเที่ยวร่วมพิชิตเส้นทางศรัทธาท่ามกลางความสมบูรณ์ของผืนป่าฤดูฝน ในกิจกรรมพิเศษต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยวสีเขียว ณ อุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดบึงกาฬ
นายอักษร มานะวงศ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูลังกา เปิดเผยว่า ในวันที่ 1 มิถุนายน 2569 นี้ จะมีการเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมถ้ำนาคา หลังจากปิดพักฟื้นธรรมชาติประจำปีตลอดเดือนพฤษภาคม และจะมีการเปิดตัวกิจกรรมไฮไลต์ “#First100 ผู้พิชิตถ้ำนาคา” เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกของฤดูกาล โดยนักท่องเที่ยว 100 คนแรกที่สามารถเดินทางขึ้นไปพิชิตจุดสูงสุดของถ้ำนาคา (ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ) จะได้รับสิทธิ์พิเศษรับของที่ระลึก Limited Edition ชุด “Naka Green Season Collection” ซึ่งประกอบด้วย ผ้าโพกหัว และผ้าคลุมไหล่ ดีไซน์พิเศษที่ผลิตขึ้นเฉพาะกิจกรรมในปี 2569 นี้เท่านั้น โดยไม่มีการวางจำหน่ายทั่วไป
สำหรับกติกาการรับสิทธิ์ นักท่องเที่ยวจะได้รับสายรัดข้อมือ (Wristband) ณ จุดผู้พิชิตด้านบนถ้ำนาคา จากนั้นสามารถนำมาแสดงเพื่อรับของที่ระลึกได้ทันที ณ บูท ททท. สำนักงานอุดรธานี บริเวณทางขึ้นอุทยานฯ
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในท้องถิ่นและส่งเสริมให้เกิดการพำนักระยะยาว (Longer Stay) ทางโครงการยังได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งเดือน ภายใต้แคมเปญ “#First100 Stay & Travel”
สำหรับนักท่องเที่ยวที่พลาดโอกาสในวันแรก โดยมอบสิทธิ์รับของที่ระลึกคอลเลกชันพิเศษอีกจำนวน 100 รางวัล เพียงปฏิบัติตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้
- พัก : จองและเข้าพัก ณ โรงแรมหรือที่พักที่ร่วมรายการในพื้นที่อำเภอบึงโขงหลง ตลอดเดือนมิถุนายน 2569 พร้อมลงทะเบียนผ่าน QR Code ณ จุดบริการของที่พัก
- เที่ยว : เดินทางท่องเที่ยวและเช็กอินในพื้นที่อำเภอบึงโขงหลง หรืออำเภอใกล้เคียง
- แชร์ : โพสต์ภาพหรือวิดีโอความประทับใจลงบนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) พร้อมติดแฮชแท็กสำคัญ ได้แก่ #StayAndTravel #บึงโขงหลง #บึงกาฬ #SabaideeSeason2026 และ #TATUdon
- ส่งสิทธิ์ : แคปเจอร์หน้าจอหรือส่งลิงก์โพสต์ดังกล่าวไปยัง Inbox ของแฟนเพจ Facebook : ททท.สำนักงานอุดรธานี เพื่อรอประกาศผลและรับของที่ระลึกจัดส่งตรงถึงบ้าน
บึงโขงหลงและอุทยานแห่งชาติภูลังกาในช่วงฤดูฝน มีความงดงามของระบบนิเวศป่าไม้ที่เขียวชอุ่มและละอองหมอกที่ตัดกับชั้นหินสลับซับซ้อน กิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่ตอบโจทย์ผู้ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศรัทธา แต่ยังมุ่งเน้นการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism) ปลูกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชนรอบผืนป่าอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด "อยู่อีกนิด...แล้วจะหลงรักมากขึ้น"
ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติภูลังกาจึงขอเชิญชวนประชาชนและสื่อมวลชนร่วมประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยนักท่องเที่ยวสามารถติดตามรายละเอียดรายชื่อที่พักที่เข้าร่วมโครงการ และข้อมูลการเตรียมตัวขึ้นถ้ำนาคาเพิ่มเติมได้ที่ แฟนเพจ Facebook : ททท.สำนักงานอุดรธานี หรืออาคารบริการนักท่องเที่ยวถ้ำนาคา
