“ศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาว” ตื่นตาสถาปัตยกรรมจีนสุดอลังการ แลนด์มาร์กศรัทธาแห่งใหม่ใจกลางกรุงฯ

วันนี้กรุงเทพฯ มีสถานที่แห่งศรัทธาแห่งใหม่ คือ “ศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาว เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา” หรือที่หลายคนนิยมเรียกสั้น ๆ ว่า “ศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาว” ที่มีความงดงามอลังการกับรูปแบบของสถาปัตยกรรมจีนโบราณ สถานที่แห่งนี้มีหัวใจสำคัญคือ “องค์หลวงปู่ไต้ฮง” ที่แกะสลักจากหินหยกขาวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย ให้ผู้มีจิตศรัทธาได้กราบสักการะกัน
ศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาว ตั้งอยู่ใจกลางย่านสาทร ติดกับสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กรุงเทพมหานคร ศาลเจ้าแห่งนี้นอกจากจะเป็นแลนด์มาร์กศรัทธาแห่งใหม่แล้ว ยังมีความเชื่อมโยงระหว่าง “หลวงปู่ไต้ฮง” กับ “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” ที่น่าสนใจยิ่ง
รู้จักหลวงปู่ไต้ฮง
“หลวงปู่ไต้ฮง” หรือ “ไต้ฮงโจวซือ” เป็นพระภิกษุชาวจีนตอนใต้ที่มีชีวิตอยู่เมื่อกว่า 900 ปีก่อน ก่อนออกบวช ท่านสอบได้วุฒิระดับ “จิ้นสือ” ซึ่งเทียบเท่าปริญญาเอกในยุคนั้น และเคยดำรงตำแหน่งนายอำเภอ แต่เมื่ออายุ 57 ปี ท่านสละทุกอย่างเพื่อออกบวชอย่างสงบ
ยามที่เมืองแต้จิ๋วเจอภัยแล้ง โรคระบาดแพร่กระจาย ศพเกลื่อนท้องถนนท่านลงมือเก็บศพไร้ญาติ แจกยา และสร้างสะพานข้ามแม่น้ำกว้างถึง 300 วา เพื่อให้ชาวบ้านข้ามได้อย่างปลอดภัย นั่นคือจุดเริ่มต้นของปณิธานที่ถูกสืบทอดมากว่า 900 ปี และนั่นคือรากฐานของ “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” ในประเทศไทย ที่ยึดมั่นการช่วยเหลือผู้คนโดยไม่เลือกเชื้อชาติหรือศาสนา ดังเจตนารมณ์ของท่าน
เมื่อชาวจีนตอนใต้หลายแสนคนอพยพมาตั้งถิ่นฐานในสยาม ก็ได้พาความศรัทธาต่อหลวงปู่ไต้ฮงมาด้วย จากกลุ่มเล็ก ๆ ที่รวมตัวกันเก็บศพไร้ญาติ ค่อย ๆ ขยายกลายเป็น “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” ที่คนไทยรู้จักกันดีมาถึงทุกวันนี้
โดยเมื่อปี พ.ศ. 2452 กลุ่มพ่อค้าชาวจีน 12 คนได้สร้าง “ศาลเจ้าไต้ฮงกง” (พลับพลาไชย) แห่งแรกในประเทศไทยขึ้น เพื่อเป็นที่ประดิษฐานรูปจำลองของหลวงปู่ไต้ฮงกง และใช้เป็นสถานที่ประกอบสาธารณกุศล เก็บศพไร้ญาติ ซึ่งนี่ยังถือเป็นต้นกำเนิดของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งในบ้านเราอีกด้วย
ศาลเจ้าไต้ฮงกง (พลับพลาไชย) ขึ้นชื่อในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ ทำให้มีผู้ศรัทธาเดินทางมากราบสักการะท่านเป็นจำนวนมาก จนพื้นที่ศาลเจ้าไต้ฮงกงดั้งเดิมไม่สามารถรอิงรับผู้มีจิตศรัทธาได้ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่มีคนเดินทางมากราบสักการะองค์หลวงปู่ไต้ฮงกันอย่างเนืองแน่น
ด้วยเหตุนี้ทางมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จึงมีดำริจัดสร้างศาลเจ้าไต้ฮงกงแห่งใหม่ขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์ เป็นมงคลสถานอันทรงคุณค่า และสถานที่รองรับกิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ รวมถึงเป็นศูนย์รวมศรัทธาสำหรับผู้มีจิตเลื่อมใสจากทั่วทุกสารทิศ
จากนั้นทางมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้มีมติในการจัดสร้างศาลเจ้าไต้ฮงกงแห่งใหม่ขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2567 และเนื่องในโอกาสที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งก่อตั้งครบ 110 ปี โดยจัดให้มีพิธีวางศิลาฤกษ์และลงเสาเอก เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2564 ซึ่งมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤษ์และลงเสาเอก ต่อมาในปี พ.ศ.2568 ทางมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้จัดพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ และเพื่อความเป็นมหามงคล
ศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาว เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
หลังดำเนินการสร้างจนแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2569 ทางมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามอาคาร และเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเปิดอาคารศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาว เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา และทรงปลูกต้นสนฉัตรคู่อันเป็นต้นไม้มงคล นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เป็นสิริมงคลสูงสุดแก่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
และในวันนี้ทางมูลนิธิมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้เปิดศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาว ให้ประชาชนได้เข้าสักการะอย่างเป็นทางการ ไปเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ซึ่งใครหลายคนที่ได้ไปต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า เมื่อได้เข้าไปในศาลเจ้าแล้วให้บรรยากาศเหมือนกับอยู่ที่ประเทศจีนไม่น้อยเลย
เนื่องจากศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาวที่ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 4 ไร่ 17 ตารางวา ในย่านยานนาวา (ติดกับสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง)นั้น ดูงดงามอลังการไปด้วยงานศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมจีนโบราณ อันน่าตื่นตาตื่นใจ
ทุกองค์ประกอบในศาลเจ้าแห่งนี้เป็นการออกแบบร่วมกันโดยสถาปนิกชาวจีนและชาวไทย เป็นศิลปะสถาปัตยกรรมจีนโบราณ สกุลช่างแต้จิ๋ว ซึ่งช่างฝีมือได้รังสรรค์ผลงานจากต้นแบบจีนแท้ ๆ
เสาอาคารภายนอกและภายในส่วนใหญ่ เป็นเสากลมทาสีแดงแบบโบราณ ส่วนเสาด้านหน้าอาคารโถงสักการบูชา จำนวน 6 ต้น ประดับด้วยหินแกรนิตแกะสลักรูปมังกรพันเสา ขณะที่เสาภายในอาคารตอนกลาง 16 ต้น ประดับด้วยปูนปั้นลวดลายมังกรคู่สีทองอร่าม
ส่วนหลังคามุงด้วยกระเบื้องเซรามิก จากประเทศจีน ตกแต่งประดับกระเบื้องด้วยลวดลายแบบพื้นบ้านแต้จิ๋ว รวมถึงมีประติมากรรม รูปเทพเจ้า เซียน ตัวละครในวรรณคดี พืชพรรณดอกไม้ และสัตว์มงคลต่าง ๆ ส่วนผนังประดับจิตรกรรมหินหยกขาวแกะสลัก 35 เรื่องราว
ขณะที่ไฮไลต์ซึ่งเป็นดังหัวใจสำคัญของสถานที่แห่งนี้ คือ รูปเคารพ “องค์หลวงปู่ไต้ฮง” ที่แกะสลักจากหินหยกขาวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย
นอกจากนี้ก็ยังมีรูปเคารพองค์เทพเจ้าจีนอื่น ๆ อีก 10 องค์ภายในโถงเดียวกัน อาทิ เจ้าแม่กวนอิม พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ เทพเจ้าประจำปี (ไท่ส่วยเอี๊ย) เทพเจ้าโชคลาภ (ไฉ่ซิ้งเอี้ย) และเทพเจ้ากวนอู เป็นต้น
นอกจากจะเป็นสถานที่สักการะองค์หลวงปู่ไต้ฮงและองค์เทพจีนต่าง ๆ แล้ว ที่นี่ยังเปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมบริจาคทำบุญกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเพื่อสืบสานปณิธานการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยไม่เลือกเชื้อชาติหรือศาสนาอีกด้วย ซึ่งนี่คือเรื่องราวของ “เมตตาธรรม” อันเป็นหัวใจของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ที่ได้ทำความดีเพื่อสังคมและประเทศไทยมาอย่างยาวนาน
################################
ศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาว เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ตั้งอยู่ที่ 88 ถ.เจริญราษฎร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ (มีลานจอดรถภายในบริเวณศาลเจ้า) เปิดทำการทุกวัน 07.00 – 18.00 น.