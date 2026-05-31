“สัปดาห์อ่านริมโขงหนองคาย” งานดีๆของคนรักการอ่านที่เมืองสุดชิลริมแม่น้ำโขง

หนองคาย จังหวัดเล็กๆริมฝั่งแม่น้ำโขง ที่ขึ้นชื่อเรื่องความเป็นเมืองสงบน่าหลงใหล กำลังจะมี “สัปดาห์อ่านริมโขงหนองคาย" จัดขึ้นเป็นปีแรก งานนี้คนรักการอ่านกับงานเวิร์กช็อปดีๆ ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง งานจัดขึ้น 5-7 มิ.ย. นี้
“สัปดาห์อ่านริมโขงหนองคาย” หรือ Nongkhai Reading Week จัดขึ้นโดยกลุ่ม “Nongkhai & Friends” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก TK Park อุทยานการเรียนรู้, Writer in Residence Thailand และ Faculty of Humanities, Kasetsart University จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2569 ใครเป็นคนรักการอ่าน อยากรู้จักหนองคายในมุมมองที่แตกต่างไปจากเดิม ผ่านกลุ่มกิจกรรมสร้างสรรค์ ต้องแวะไปสุดสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายน
โปรแกรมน่าสนใจมีดังนี้
วันศุกร์ 5 มิ.ย. 69
- เปิดตัวแผนที่ "ห้องสมุด ร้านหนังสือ ร้านเครื่องเขียนเก่า และมุมชวนอ่านทั่วจังหวัดหนองคาย" ทั้งดิจิทัลและแบบกระดาษ รับได้ที่จุดประชาสัมพันธ์กลาง คือ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดหนองคาย (ตรงข้ามจวนผู้ว่าหลังเก่า)
โดยแต่ละจุดในแผนที่นั้น มีการจัดกิจกรรมให้เลือกไปร่วมได้ทุกจุด
- พบกับนิทรรศการกระดาษและขบวนเวิร์กช็อปโดยศิลปินจากอุดรธานี (ทั้งศุกร์และเสาร์)
- พบกับโปรแกรมที่ขนานกันไปจากสำนักพิมพ์ต่างๆ
วันเสาร์ 6 มิ.ย. 69
-กิจกรรมเดินเมืองยามเช้าไปตามจุดในแผนที่ย่านเมืองเก่า ฟังคุณตาสมัยเล่าถึงซีนนักอ่านนักเขียนในหนองคายครั้งอดีต
- บ่ายเปลี่ยนมาคุยเรื่องเมืองกับกลุ่มมาดีอีสานและ ReadCwrite ซึ่งทำงานกับพื้นที่ในจังหวัดอุดรธานี
ช่วงบ่ายที่หนองคายแอนด์เฟรนส์ บ้านปะโค พบกับตลาดเล็กแต่เต็มไปด้วยของใหม่ พบกับเสวนาในหัวข้อ "มุมหนังสือต่างอำเภอ: ทำไปใครอ่าน?" และปิดวงด้วยฟังลำกลอน
วันอาทิตย์ 7 มิ.ย. 69 (วันเวิร์กช็อป)
- อ่านเขียนเพื่อการเปลี่ยนแปลงภายใน
- บุ๊คคลับวารีรำลึก โดยหมออาชาน หยิบเอาเล่ม Is A River Alive มาเล่าให้ฟัง
- เดินเขียนริมโขง โดย Learning Field Studio จากขอนแก่น
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อาทิ
- Merchandise พิเศษจาก The Plant Observer
- นิทรรศการสีน้ำน้อยๆ จาก Worapol Singhsuk
พบกับเครือข่ายความหลากหลายทางเพศอีสาน
ติดตามอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก https://www.facebook.com/nongkhaiandfriends
