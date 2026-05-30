นิทรรศการ “ราชพัสตราสู่สากล” เมื่อ “ผ้าไทย” เป็นปรากฏการณ์ในแวดวงแฟชั่นของปารีส

สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย เผยผู้คนในปารีส ที่ตอบรับนิทรรศการ “ราชพัสตราสู่สากล” สะท้อนภาพ “ผ้าไทย” กำลังกลายเป็น Talk of the Town
สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย เผยแพร่บทความกับภาพถ่ายเกี่ยวกับความนิยมที่คนปารีสมีต่อนิทรรศการ “ราชพัสตราสู่สากล” โดยระบุว่า มีคนจำนวนไม่น้อยในยุโรปที่ใช้เวลาวันหยุดไปกับการเที่ยวในพิพิธภัณฑ์ เหมือนที่บางคนเลือกเดินเล่นในสวนสาธารณะ หรือใช้เวลายามบ่ายนั่งจิบกาแฟ พูดคุยกันเนิบช้าในคาเฟ่เล็ก ๆ ริมถนนของกรุงปารีส
พิพิธภัณฑ์สำหรับพวกเขา ไม่ใช่สถานที่ขรึมขลังที่เข้าไปเพียงเพื่อดูของเก่า แต่คือพื้นที่ที่เปิดต้อนรับให้คนทุกเพศทุกวัยได้เข้าไปศึกษา และพบเจอแรงบันดาลใจใหม่ ๆ อยู่เสมอ
และในกรุงปารีส เมืองที่ศิลปะกับแฟชั่นแทบหายใจเป็นจังหวะเดียวกัน ปรากฏการณ์หนึ่งได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันแรกที่เปิดงานนิทรรศการ “ราชพัสตราสู่สากล : La Mode en Majesté Royal Thai Dress from Tradition to Modernity” นั่นคือ ผู้คนจำนวนมากต่อแถวรอเข้าชมนิทรรศการยาวตั้งแต่หน้าประตูพิพิธภัณฑ์ Musée des Arts Décoratifs
จึงทำให้ ผ้าไทย ชุดไทยพระราชนิยม ฉลองพระองค์ และงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าจากประเทศไทย ที่ถูกนำมาจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ กลายเป็น Talk of the Town
นับตั้งแต่วันเปิดนิทรรศการ “ราชพัสตราสู่สากล : La Mode en Majesté Royal Thai Dress from Tradition to Modernity” ณ Musée des Arts Décoratifs นิทรรศการนี้ก็ได้กลายเป็นเรื่องราวที่ถูกพูดถึงในแวดวงศิลปะและแฟชั่นของชาวปารีเซียง
แต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าเสียงชื่นชมจากสื่อ อาจเป็นภาพเล็ก ๆ ภายในห้องจัดแสดง ระหว่างผู้คนที่เดินชมงาน มีนักเรียนศิลปะหลายคนนั่งพร้อมสมุดสเก็ตช์ในมือ บางคนวาดลายปัก บางคนร่างเส้นของฉลองพระองค์
ภาพแบบนี้อาจดูเป็นเรื่องธรรมดาในพิพิธภัณฑ์ทั่วยุโรปยุโรป แต่สำหรับผ้าไทยและงานหัตถศิลป์ที่ได้ข้ามน้ำข้ามทะเลมาจัดถึงพิพิธภัณฑ์อันมีชื่อเสียงระดับโลกกลางกรุงปารีส มันคือช่วงเวลาสำคัญที่งานหัตถศิลป์ไทยกำลังจะเป็นแรงบันดาลใจในสายตาของคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะเมืองแห่งศิลปะและแฟชั่นอย่างปารีส
นี่อาจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของการพาวัฒนธรรมออกเดินทาง และมาปักหมุดเรื่องราวของภูมิปัญญาไทยไว้ในความทรงจำ จนทำให้ใครบางคนรู้สึกอยากหยิบแรงบันดาลใจและองค์ความรู้จากนิทรรศการนี้กลับไปคิด สร้างสรรค์ หรือต่อยอดเป็นงานใหม่ ๆ ได้อีกในอนาคต
นิทรรศการ “ราชพัสตราสู่สากล : La Mode en Majesté. Royal Thai Dress from Tradition to Modernity” จัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในวาระครบรอบ 170 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศส เปิดให้เข้าชม ณ พิพิธภัณฑ์ Musée des Arts Décoratifs กรุงปารีส ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569
แน่นอนว่า หลังจากวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 นิทรรศการนี้จะปิดลง ห้องจัดแสดงคงเปลี่ยนแปลงไปเล่าเรื่องราวอื่น ๆ ตามวาระใหม่ ๆ ของพิพิธภัณฑ์ แต่เชื่อเถอะว่า ภาพของผ้าไทยและงานหัตถศิลป์ไทย ที่มาปรากฏอยู่ ณ ที่แห่งนี้ จะยังคงอยู่ในความทรงจำของผู้คนไปอีกนาน