คาดการณ์ “ชีพลักษณ์ดอกกระเจียว 2569” เที่ยวได้ตั้งแต่มิถุนายน พีคสุดกรกฎาคม

ส่วนอุทยานแห่งชาติฯ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 เผยคาดการณ์ “ทุ่งดอกกระเจียว ชัยภูมิ” เที่ยวได้ตั้งแต่กลางมิถุนายน พีคสุดราวต้นเดือนกรกฎาคม แต่ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ยังน่ากังวลว่าจะกระทบต่อความหนาแน่นของดอกกระเจียว
ส่วนอุทยานแห่งชาติ และกลุ่มงานวิชาการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) ร่วมกับอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม และอุทยานแห่งชาติไทรทอง จังหวัดชัยภูมิ ได้มีการเก็บข้อมูลการงอกของต้นกระเจียว ในบริเวณทุ่งดอกกระเจียวหลักของทั้งสองอุทยาน ในช่วงตลอดเดือนพฤษภาคมที่ ผ่านมา ประกอบกับข้อมูลปริมาณน้ำฝน และการพยากรณ์อากาศในตลอดฤดูฝนปีนี้ของกรมอุตุนิยมวิทยา ก็ทำให้ พอคาดการณ์ชีพลักษณ์ในส่วนของออกดอกของกระเจียว (𝘾𝙪𝙧𝙘𝙪𝙢𝙖 𝙖𝙡𝙞𝙨𝙢𝙖𝙩𝙞𝙛𝙤𝙡𝙞𝙖)ในทั้ง 2 อุทยานแห่งชาติได้ดังนี้
บริเวณทุ่งดอกกระเจียวของอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม และทุ่งบัวสวรรค์ 1 และ 2 ของอุทยานแห่งชาติไทรทอง ในฤดูฝนของปี 2569 นี้ จะมีการงอกและออกดอกของกระเจียวในเวลาที่ไล่เลี่ยกัน คือ เริ่มมีการทยอยงอกของต้นกระเจียวขึ้นมาเหนือพื้นดินตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาเป็นต้นมา ซึ่งถือว่าช้ากว่าในปี 2568 เนื่องจากมีสภาวะแห้งแล้งต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายปี 2568 และมีฝนตกลงมาในพื้นที่จากอิทธิพลของพายุฤดูร้อนในช่วงปลายเดือนเมษายน
จนล่าสุดในช่วงกลางดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา พบการปรากฏการงอกของต้นกระเจียวในพื้นที่เป็นชุดแรกๆ และมีจำนวนมากขึ้นตามลำดับ โดยเริ่มมีการปรากฏช่อดอกให้เห็นบ้างในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ แต่จำนวนกระเจียวที่ออกดอกยังไม่มากนัก ในขณะเดียวกันก็พบกระเจียวชุดใหญ่ทยอยงอกและสร้างใบขึ้นมาในบริเวณทุ่งดอกกระเจียวเรื่อยๆ จึงทำให้คาดการณ์ได้ว่า ในช่วงต้นดือนมิถุนายนนี้จะเริ่มปรากฎดอกกระเจียวให้เห็นมากขึ้น และจะมีความหนาแน่นของดอกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไปจนถึงปลายเดือนมิถุนายนคาบเกี่ยวต้นเดือนกรกฎาคม ซึ่งถือเป็นช่วงที่เหมาะสมในการเดินทางมาท่องเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวบานมากที่สุดของปี 2569 นี้ ก่อนที่จะมีดอกกระเจียวบางส่วนเริ่มเหี่ยวและโรยไปบ้างในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม จากนั้นดอกกระเจียวเกือบทั้งทุ่งก็จะแห้งและโรยราไปในช่วงเข้าสู่เดือนสิงหาคม
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ทุ่งดอกกระเจียวในปีนี้ ในทั้งสองพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ยังมีความน่ากังวลในเรื่องของภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงจากการที่ประเทศไทยมีโอกาสที่จะเข้าสู่สภาวะเอลนีโญ 80% ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งจากข้อมูลทางวิชาการและงานวิจัยชี้ชัดว่า ปริมาณน้ำฝนมีอิทธิพลต่อการออกงอกและการออกดอกของกระเจียวค่อนข้างสูง
ในปีนี้ก็พบว่าจากปัญหาภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ทำให้กระเจียวมีการงอกและการออกดอกไม่พร้อมกันทั้งทุ่ง โดยพบว่ามีการทยอยงอกขึ้นมาจากดินเป็นกลุ่มๆ และความหนาแน่นยังค่อนข้างต่ำกว่าในปีที่ผ่านมา และหากตลอดเดือนมิถุนายนนี้ ในพื้นที่ยังต้องพบกับสภาวะฝนทิ้งช่วงและกระเจียวต้องเผชิญกับความแห้งแล้งที่ยาวนาน อาจจะส่งผลต่อความหนาแน่นของดอกกระเจียวในทุ่งได้ ซึ่งยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
จากข้อมูลเบื้องต้น ฤดูกาลท่องเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวบานในปีนี้จึงอาจจะเริ่มช้ากว่าปี 2568 ที่ผ่านมา โดยสามารถเริ่มต้นการท่องเที่ยวถ่ายรูปกับดอกกระเจียวสดและใหม่ ได้ตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไป (แต่ปริมาณยังไม่มาก) โดยช่วงที่คาดการณ์ว่าน่าจะมีประมาณและความหนาแน่นของดอกกระเจียวมากที่สุด (ของปีนี้) จะอยู่ในราวปลายเดือนมิถุนายนจนถึงต้นเดือนกรกฎาคม
แต่หลังจากนั้นไป จะเริ่มมีดอกกระเจียวที่เหี่ยวและแห่งปะปน อันอาจจะทำให้ความสวยงามของทุ่งดอกกระเจียวในภาพรวมลดน้อยลงได้ เพราะฉะนั้นจึงแนะนำให้วางแผนท่องเที่ยวในตลอดช่วงกลางเดือนมิถุนายนจนถึงกลางเดือนกรกฎาคมเป็นเบื้องต้นไปก่อน
ทั้งนี้การคาดการณ์นี้เป็นเพียงการคาดการณ์ตามข้อมูลจากการศึกษาวิจัยในอดีต ประกอบกับข้อมูลสภาพอากาศในช่วงที่ผ่านมา เพื่อใช้ในการประกอบการวางแผนล่วงหน้าของนักท่องเที่ยว โดยหลังจากนี้ทางอุทยานแห่งชาติไทรทอง และอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จะได้ติดตามการเปลี่ยนแปลงของทุ่งดอกกระเจียว และรายงานสถานการณ์ให้นักท่องเที่ยวทราบเป็นระยะ ผ่านทาง Facebook Fanpage ของอุทยานแห่งชาติ โดยสามารถติดตามข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนเดินทางได้ที่
อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม https://www.facebook.com/PaHinNgamnationnalpark
อุทยานแห่งชาติไทรทอง https://www.facebook.com/SaithongOfficial
และหากทีมงานนักวิจัยพบการเปลี่ยนแปลงที่อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการคาดการณ์ชีพลักษณ์ดอกกระเจียวในปี 2569 นี้ จะได้มีการปรับปรุงข้อมูลและออกประกาศการคาดการณ์ใหม่ในครั้งต่อไป ผ่านทางเพจ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) เป็นหลัก (https://www.facebook.com/dnpkorat)
อ้างอิง : กลุ่มงานวิชาการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7, 2560, ชีพลักษณ์ และแนวโน้มการกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติของกระเจียว (𝘾𝙪𝙧𝙘𝙪𝙢𝙖 𝙖𝙡𝙞𝙨𝙢𝙖𝙩𝙞𝙛𝙤𝙡𝙞𝙖) ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม และอุทยานแห่งชาติไทรทอง จังหวัดชัยภูมิ, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
