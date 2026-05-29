กทม.ชวน “เวียนเทียนด้วยต้นไม้” ทำบุญวิถีใหม่ในเทรนด์รักษ์โลก

วันวิสาขบูชานี้ วัดหลายแห่งทั่วไทย โดยเฉพาะใน กทม. ตอบรับเทรนด์รักษ์โลกปรับเข้ากับพิธีกรรมทางพุทธศาสนา ชวนไปเวียนเทียนด้วยต้นไม้แทนการจุดธูปเทียนลด PM2.5 และขยะ ต่อยอดบุญด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างเครื่องฟอกอากาศแบบยั่งยืน
วันวิสาขบูชา อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคมนี้ กรุงเทพมหานครขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 69 รูป ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร และชวนทำบุญวิถีใหม่ “เวียนเทียนต้นไม้” ช่วยลด PM2.5 เพิ่มพื้นที่สีเขียว
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 69 รูป เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. 2569 ในวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2569 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณลานหน้าพญายักษ์วัดแจ้ง วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ่
และในตอนเย็น ชวนไป “เวียนเทียนด้วยต้นไม้” แทนการจุดธูปเทียน ที่ถือเป็นแหล่งกำเนิดของ PM2.5 ลดปริมาณขยะจากธูปเทียนที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ต่อยอดบุญด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างเครื่องฟอกอากาศบริสุทธิ์ให้โลกอย่างยั่งยืน
ผู้สนใจรับกล้าไม้ “ฟรี” ตรวจสอบรายชื่อวัดได้ที่นี่ https://treefordhamma.org/home/tree-circumambulation/temple-participation
โดยต้นไม้ที่รับจากการนำไปเวียนเทียน สามารถนำกลับไปปลูกที่บ้านได้เลย
