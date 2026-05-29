ใกล้ได้ชมแล้ว “สวนสวรรค์พรรณกล้วยไม้และผีเสื้อ” ณ สวนพฤกษศาสตร์ฯ เชียงใหม่

นับถอยหลัง 6 วัน กับงานแสดง “สวนสวรรค์พรรณกล้วยไม้และผีเสื้อ” พบกับกล้วยไม้กว่า 30 สายพันธุ์ 3,000 ต้น ในบรรยากาศเสมือนอยู่กลางป่าฝนเขตร้อน พร้อมฝูงผีเสื้อบินนับพันตัวอย่างใกล้ชิด ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เริ่ม 1 มิ.ย. - 31 ก.ค. 69
เฟซบุ๊กเพจ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ชวนชมความงดงามแห่งปี ตลอดเดือนมิถุนายน – กรกฎาคมนี้ ที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เชียงใหม่
พบกับกล้วยไม้กว่า 30 สายพันธุ์ 3,000 ต้น ทั้งสายพันธุ์ไทยและสายพันธุ์ลูกผสม จัดแสดงท่ามกลางสายหมอกในโดมป่าดิบชื้น กลางน้ำตกสูง เสมือนอยู่กลางป่าฝนเขตร้อน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2569 ณ โรงเรือนป่าดิบชื้น และ โรงเรือนกล้วยไม้และเฟิน
นอกจากนั้นยังจะได้พบกับฝูงผีเสื้อนับพันตัว โบยบินอย่างอิสระรายล้อมคุณ สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดแบบหาได้ยาก ในวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2569 ณ โรงเรือนพรรณไม้น้ำ
เพจดังกล่าวแจ้งว่า ตอนนี้ทุกอย่างดำเนินไปได้มากกว่า 60% ทั้งการจัดวางพรรณไม้และการเตรียมฝูงผีเสื้อ ทุกอย่างกำลังเบ่งบานและเตรียมพร้อมต้อนรับทุกคน อีกไม่นานความมหัศจรรย์ทั้งหมดนี้ จะกลายมาเป็นประสบการณ์สุดพิเศษที่รอคอยให้ทุกคนได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดไปพร้อมกัน
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline