ชมการแสดงโขน “สัตยพาลี” ฟรี ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา

ขอเชิญชมการแสดงโขน ตอน “สัตยาพาลี” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิ.ย. 69 ฟรี ณ อาคารเรียนรู้เรื่องโขน จ.พระนครศรีอยุธยา
เฟซบุ๊กเพจ อาคารเรียน-รู้-เรื่องโขน All about Khon เชิญชวนผู้สนใจชมโขน ตอน “สัตยพาลี” ฟรี โดยให้ข้อมูลว่า
ในวันที่ 3 มิถุนายน 2569 การจัดแสดงโขน แบ่งเป็น 2 รอบ รอบละ 300 คน ดังนี้
- การแสดงรอบที่ 1 เวลา 12.00 น.
- การแสดงรอบที่ 2 เวลา 14.00 น.
หมายเหตุ : ระยะเวลาในการแสดง 40 นาที-1 ชั่วโมง
กำหนดการ
เวลา 09.00 – 10.30 น. เช็กอินเข้าชมการแสดง รอบที่ 1
เวลา 11.00 – 12.30 น. เช็กอินเข้าชมการแสดง รอบที่ 2
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าชมการแสดงสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/LSDhTYMxqtJrZNsHA
หากมาด้วยกันหลายคน สามารถเพิ่มข้อมูลผู้ติดตามในแบบฟอร์มนี้ได้ โดย 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ที่นั่ง กรุณากรอกข้อมูลผู้เข้าชมให้ครบถ้วนทุกคน
หมายเหตุ : ปิดลงทะเบียน วันที่ 1 มิถุนายน 2569 เวลา 18.00 น. และประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียน วันที่ 2 มิถุนายน 2569
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 3535 2991 ในวันพุธ-อาทิตย์ เวลา 09.30 - 15.30 น. และโทร. 0 3535 2990 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
