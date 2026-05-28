อัศจรรย์ 60 วันแห่งสีสันธรรมชาติ “สวนสวรรค์พรรณกล้วยไม้และผีเสื้อ” ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

เตรียมพบกับกิจกรรมสุดพิเศษแห่งปี ตลอดเดือนมิถุนายน – กรกฎาคมนี้ ร่วมสัมผัสช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดของธรรมชาติ ท่ามกลางหมู่มวลดอกกล้วยไม้นานาพันธุ์และฝูงผีเสื้อแสนงดงาม ในบรรยากาศกลางหุบเขา เที่ยววันเดียวครบทั้งความสุข ความสดชื่น และแรงบันดาลใจจากธรรมชาติอย่างแท้จริง
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญทุกท่านร่วมตื่นตากับความงดงามของพรรณกล้วยไม้กว่า 30 สายพันธุ์ มากกว่า 3,000 ต้น ทั้งกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้และกล้วยไม้ลูกผสมสีสันสดใส จัดแสดงอย่างสวยงามทั่วพื้นที่ภายในโรงเรือนกล้วยไม้และเฟิน รวมถึงโรงเรือนป่าดิบชื้น ท่ามกลางสายหมอกและน้ำตกสูงกว่า 30 เมตร ที่พร้อมสร้างประสบการณ์เสมือนอยู่กลางป่าฝนเขตร้อน
พร้อมเติมเต็มความมหัศจรรย์ด้วยฝูงผีเสื้อหลากสีหลายชนิด ที่จะโบยบินอย่างอิสระรอบตัวนักท่องเที่ยว ภายในโรงเรือนพรรณไม้น้ำ ณ กลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติ สัมผัสความงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิดในบรรยากาศที่หาได้ยากในช่วงเวลานี้เท่านั้น
ช่วงเวลาแห่งความอัศจรรย์
1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2569 ตื่นตากับกล้วยไม้หลากสายพันธุ์เบ่งบานท่ามกลางสายหมอก ณ โรงเรือนกล้วยไม้และเฟิน และโรงเรือนป่าดิบชื้น
1 – 31 กรกฎาคม 2569 พบกับความสดใสของฝูงผีเสื้อเริงร่า ณ โรงเรือนพรรณไม้น้ำ
แล้วพบกันที่ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ข้อมูลเพิ่มเติม facebook.com/qsbgcm
