มิติใหม่ “กองทัพเรือ” ยกเลิกฝึกยิงปืนใหญ่ ให้เต่ามะเฟืองวางไข่

กองทัพเรือ ยกเลิกการฝึกยิงปืนใหญ่กลาง กระสุนวิถีโค้ง เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 69 ที่ผ่านมา ณ สนามฝึกยิงปืน อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เพื่อให้เต่ามะเฟืองวางไข่นอกฤดูกาล
เพจ กองทัพเรือ Royal Thai Navy รายงานว่า เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา กองทัพเรือ,uกำหนดการฝึกยิงปืนใหญ่กลาง กระสุนวิถีโค้ง ขนาด 155 มม. ของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ณ สนามฝึกยิงปืน อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยเป็นการฝึกยิงระยะปฏิบัติการ รักษาฝั่งด้านฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งการฝึกดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกภาคสนามของการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2569 โดยเป็นการยิงลงไปในทะเล จำลองการสกัดกั้นเรือรบของฝ่ายศัตรู
อย่างไรก็ดี ภายหลังอุทยานแห่งชาติเขาลำปี–หาดท้ายเหมือง ตรวจพบการขึ้นมาวางไข่นอกฤดูกาลของแม่เต่ามะเฟืองขนาดใหญ่กว่า 1.5 เมตร บริเวณชายฝั่งพื้นที่ฝึก ซึ่งนับเป็นรังที่ 3 ของปี โดยเต่ามะเฟืองถือเป็นสัตว์ป่าสงวนหายากและใกล้สูญพันธุ์
พล.ร.อ.ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) จึงสั่งยกเลิกการฝึกดังกล่าว โดยปรับเลื่อนกำหนดการฝึกออกไปก่อน เพื่อไม่ให้กระทบกับการวางไข่นอกฤดูของเต่ามะเฟือง และเป็นการอนุรักษณ์พันธุ์เต่าทะเลให้อยู่คู่กับทะเลไทยสืบไป