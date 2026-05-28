ข่าวดี! สวนสัตว์ขอนแก่น ขยายพันธุ์ “ลูกตัวกินมดยักษ์” ตัวแรก ได้สำเร็จแล้ว

สวนสัตว์ขอนแก่น ประสบความสำเร็จเพาะขยายพันธุ์ “ลูกตัวกินมดยักษ์” ตัวแรก พร้อมเปิดโหวตตั้งชื่อเร็ว ๆ นี้
เฟซบุ๊กเพจ สวนสัตว์ขอนแก่น khonkaen zoo ประกาศข่าวดี หลังประสบความสำเร็จเพาะขยายพันธุ์ “ลูกตัวกินมดยักษ์” ตัวแรกได้สำเร็จ โดยโพสต์ภาพพร้อมให้ข้อมูลว่า
สวนสัตว์ขอนแก่น เผยโฉม “ลูกตัวกินมดยักษ์” สมาชิกใหม่สุดน่ารัก นับเป็นลูกตัวกินมดยักษ์ตัวแรกที่เกิดภายในสวนสัตว์ขอนแก่น สะท้อนความสำเร็จด้านการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากและการอนุรักษ์สัตว์ป่า พร้อมเตรียมเปิดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวร่วมโหวตตั้งชื่อเร็ว ๆ นี้
