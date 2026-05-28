“CHY Thai Coffee” หอมกรุ่นกาแฟไทย ในคาเฟ่อบอุ่นใจ

นั่งชิลๆ ในคาเฟ่สไตล์โฮมมี จิบกาแฟหอมกรุ่น ณ “CHY Thai Coffee” ซอยลาดพร้าว 102 กับคอนเซ็ปต์กาแฟรักษ์โลก ที่ส่งเสริมเกษตรกรไทยเพื่อความยั่งยืน
คอกาแฟที่อยากนั่งละเลียดชิมกาแฟหอมกรุ่น ในบรรยากาศอบอุ่นสไตล์โฮมมี ต้องห้ามพลาดการมานั่งชิลๆ ที่ร้าน “CHY Thai Coffee” ถึงจะอยู่ในย่านที่มีผู้คนคึกคัก แต่พอได้ก้าวเข้ามาในร้านแล้วกลับรู้สึกได้ถึงความผ่อนคลายและอบอุ่นใจ
จากที่เคยเปิดร้านในย่านนางลิ้นจี่ ตอนนี้ CHY Thai Coffee ย้ายมาเปิดในบ้านอันอบอุ่น อยู่ในซอยลาดพร้าว 102 และยังคงคอนเซ็ปต์เดิมคือ การเป็นกาแฟรักษ์โลก
โดยที่ร้านจะเลือกใช้เมล็ดกาแฟไทย ที่รับซื้อมาจากเกษตรกรไทย โดยการสนับสนุนให้เกษตรกรหันมาปลูกกาแฟ ที่ช่วยรักษาสภาพดินและผืนป่าให้สมบูรณ์แทนการทำไร่เลื่อนลอยที่เป็นการทำลายธรรมชาติ นอกจากนี้กาแฟยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่จะช่วยสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่เกษตรกรด้วย ทั้งนี้ ทางร้านจะเป็นผู้สนับสนุนและดูแลในทุกขั้นตอนการปลูก จากนั้นก็จะรับซื้อเมล็ดกาแฟจากเกษตรกร เพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบของร้าน
กาแฟของที่ร้านยังเน้นที่คุณภาพของวัตถุดิบ แต่มาในราคาที่คนเอื้อมถึง จากเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิกาของเกษตรกร นำมาคั่วและเบลนตามสูตรของทางร้านเอง มีขายเมล็ดกาแฟคั่วแล้วให้นำไปบด-ชงเองได้ที่บ้านด้วย ส่วนเครื่องดื่มของที่นี่ก็มีให้เลือกทั้งกาแฟ ชา เครื่องดื่มโซดา และยังมีเบเกอรี่โฮมเมด รวมถึงอาหารจานเดียวสไตล์ฟิวชันให้อร่อยอิ่มท้อง
ใครที่ชอบกาแฟแบบใส่นม แนะนำให้ลอง Latte (ร้อน 55 บาท เย็น 60 บาท) รสชาติกลมกล่อม หอมนุ่มจากนมสด ได้รสชาติของกาแฟ ส่วนใครชอบกินทั้งชาและกาแฟ ต้องลอง Matcha Espresso (ร้อน 80 บาท เย็น 85 บาท) จะมีทั้งชาเขียวญี่ปุ่น และกาแฟเอสเปรสโซที่ใช้เมล็ดกาแฟไทย แก้วนี้ได้ทั้งความหอมของกาแฟและชา รสชาติเข้มข้นมากๆ
ส่วนซิกเนเจอร์ของทางร้าน CHY Blend Americano (ร้อน 70 บาท เย็น 75 บาท) ใช้กาแฟสูตรการเบลนของทางร้าน โดยใช้เมล็ดกาแฟเอธิโอเปีย บราซิล และของไทย นำมาเบลนรวมกัน มีทั้งแบบคั่วกลางและคั่วเข้ม หรือจะเลือกชิม Signature CHY Blend (ร้อน 75 บาท เย็น 80 บาท) ที่ใช้เมล็ดกาแฟเอธิโอเปีย บราซิล และของไทย เช่นกัน แต่จะใส่นมเพิ่มลงไป จนได้รสชาติคล้ายๆ ลาเต้
เติมความสดชื่นอีกนิดกับ Yuzu Soda (70 บาท) ไซรัปยูสุหวานหอมอมเปรี้ยวนิดๆ ใส่มากับโซดาซ่าๆ เย็นชื่นใจคลายร้อน
จากนั้นต้องมาลองเบเกอรี่โฮมเมดของทางร้าน ที่มีให้เลือกชิมหลายเมนู เช่น ครัวซองต์ไข่เค็มลาวา (85 บาท) ตัวแป้งครัวซองต์นำเข้าจากฝรั่งเศส ส่วนไส้เป็นไข่เค็มลาวาเยิ้มๆ ที่มีความหอมมันเค็มหวานนิดๆ ครัวซองต์ชาโคลชาไทย (85 บาท) ตัวแป้งครัวซองต์ทำแบบสไตล์ฝรั่งเศสเช่นกัน นำมาผสมกับผงชาโคล อบจนตัวแป้งข้างนอกกรอบข้างในนุ่มฟู ส่วนไส้เป็นชาไทยแบบเข้มข้น หอมอร่อย หวานกำลังดี
ใครมาหิวๆ ที่ร้านก็มีอาหารจานเดียวในสไตล์ฟิวชันให้อิ่มท้อง ลองชิม Pasta Pink Sauce (70 บาท) ใช้เส้นพาสต้าลวกสุก ราดด้วยซอสครีมผสมซอสมะเขือเทศ กินแล้วกลมกล่อมอร่อยเพลิน ส่วนอีกจาน Soboro Don (70 บาท) เป็นข้าวหน้าไก่สับญี่ปุ่น ข้าวสวยญี่ปุ่นร้อนๆ หอมนุ่ม ด้านบนเป็นไก่สับปรุงรสสไตล์ญี่ปุ่น เสิร์ฟพร้อมกับไข่คน เป็นเมนูกินง่าย อร่อยได้ทุกวัย
มานั่งชิลๆ ในร้าน “CHY Thai Coffee” เหมือนได้มาพักผ่อนกับเครื่องดื่มแก้วโปรด หรือถ้าใครที่อยู่ในซอยลาดพร้าว 102 ทางร้านมีบริการเดลิเวอรีฟรี (ส่งฟรีเมื่อซื้อครบ 100 บาทขึ้นไป) และทางร้านยังมีบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ (เฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล) รวมถึงบริการจัดเลี้ยงภายในร้านด้วย
ร้าน “CHY Thai Coffee” ตั้งอยู่ในซอยลาดพร้าว 102 ถนนลาดพร้าว กทม. ร้านเปิดทุกวัน (หยุดวันนักขัตฤกษ์ที่ตรงกับวันธรรมดา) เวลา 08.30-16.30 น. มีที่จอดรถในบริเวณร้าน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 09-8256-4717 Facebook : CHY Thai Coffee
