อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ชวนนักท่องเที่ยว “ส่งภูกระดึงเข้านอน” ร่วมทำความสะอาดผืนป่าก่อนปิดฤดูกาล

“ส่งภูกระดึงเข้านอน” อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ชวนนักท่องเที่ยว ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเก็บขยะเพื่อผืนป่า
การคืนความสมบูรณ์ให้แก่ธรรมชาติควบคู่ไปกับการปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม คือหัวใจสำคัญของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ล่าสุด อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย เตรียมปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน 2569 เพื่อให้ระบบนิเวศได้พักฟื้นและเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
พร้อมทั้งขอเชิญชวนผู้มีใจรักธรรมชาติเข้าร่วมกิจกรรม “เก็บขยะ เพื่อส่งภูกระดึงเข้านอน” ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป
โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับถุงผ้ารักษ์โลก พวงกุญแจแฮนด์เมด PKD Eco keychain (แฮนด์เมด ทำจากวัสดุรีไซเคิล) และใบประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงความขอบคุณในความเสียสละครั้งนี้
กิจกรรมในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการทำความสะอาดผืนป่าก่อนปิดฤดูกาล แต่ยังส่งเสริมมิติของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เน้นความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การร่วมแรงร่วมใจของนักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่จะช่วยลดปริมาณขยะสะสม และช่วยเตรียมความพร้อมให้ผืนป่าภูกระดึงได้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติอย่างเต็มที่ ถือเป็นการสร้างสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติและการรักษาทรัพยากรให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ แม้จะมีการปิดพักแรมบนยอดภู แต่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงยังคงปรับรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการอนุรักษ์ โดยจะเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นเขาแบบวันเดย์ทริป (One Day Trip) ได้เฉพาะถึงบริเวณ “ซำแฮก” เท่านั้น ซึ่งกำหนดเวลาให้ขึ้นเขาได้ตั้งแต่ 06.00 - 15.00 น. และต้องลงกลับลงมาก่อนเวลา 17.00 น.
โดยทางอุทยานฯ ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวทุกท่านปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การท่องเที่ยวในพื้นที่ควบคุมนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย
ติดต่อฉุกเฉิน
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวศรีฐาน : 08-3893-7473
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยววังกวาง : 08-3873-1031
