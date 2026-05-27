เปิดเสน่ห์ "ภูฏาน" จุดหมายแห่งวัฒนธรรม ธรรมชาติ และการผจญภัย

กรมการท่องเที่ยวแห่งราชอาณาจักรภูฏาน ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมและการจ้างงาน เปิดประตูต้อนรับนักเดินทางจากทั่วโลก สู่การสำรวจราชอาณาจักรภูฏาน ในฐานะจุดหมายปลายทางที่สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ด้วยประสบการณ์อันหลากหลายในทุกฤดูกาล เริ่มตั้งแต่สัมผัสความงามของยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะในฤดูหนาว ชมดอกกุหลาบพันปีที่บานสะพรั่งในฤดูใบไม้ผลิ สัมผัสความเขียวชอุ่มของหุบเขาในฤดูร้อน ไปจนถึงเพลิดเพลินกับเทศกาลแห่งสีสันในฤดูใบไม้ร่วง ภูฏานพร้อมมอบประสบการณ์การเดินทางที่ยากจะหาที่ใดเปรียบ ทั้งมิติของวัฒนธรรม ธรรมชาติ และการค้นพบทางจิตวิญญาณ
ภูฏานเผยเสน่ห์ที่แตกต่างกันในแต่ละฤดูกาล โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวระหว่างเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ ที่เทือกเขาหิมาลัยปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน ท่ามกลางธรรมชาติอันบริสุทธิ์ นักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินกับทัศนียภาพของขุนเขา พักผ่อนในบ้านพักแบบโฮมสเตย์ดั้งเดิมของชาวภูฏานที่อบอวลด้วยการต้อนรับอย่างอบอุ่น และร่วมสัมผัสเทศกาลสำคัญอย่างดรุกวังเยลเชชู (DrukWangyalTshechu) เทศกาลที่มีการแสดงระบำอันเป็นเอกลักษณ์ ถ่ายทอดเรื่องราวความกล้าหาญและความเสียสละของกองทัพหลวงภูฏานที่โดชูล่าพาส(DochulaPass)
ในช่วงฤดูใบไม้ผลิระหว่างเดือนมีนาคม–พฤษภาคม ภูฏานจะถูกแต่งแต้มด้วยสีสันของดอกไม้นานาพรรณ ตั้งแต่กุหลาบพันปีหลากสีไปจนถึงสวนผลไม้ที่ผลิบานทั่วหุบเขา เช่น พาโร (Paro)ทราชิกัง (Trashigang)และฮา (Haa)อีกทั้งยังเป็นช่วงเวลาของเทศกาลRhododendron (กุหลาบพันปี) และเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ ที่เฉลิมฉลองความงดงามของพรรณไม้ วิถีชนบท และอาหารท้องถิ่น กิจกรรมเดินป่าและการสำรวจธรรมชาติที่ได้รับความนิยมอย่างมากซึ่งเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสทิวทัศน์อันน่าประทับใจ พร้อมร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ในช่วงฤดูร้อนระหว่างเดือนมิถุนายน–สิงหาคม หุบเขาของภูฏานจะปกคลุมด้วยพืชพรรณเขียวชอุ่ม และเป็นช่วงที่พื้นที่เกษตรรวมถึงแหล่งน้ำตามธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งยังเป็นช่วงเวลาของเทศกาลมัตสึทาเกะ (Matsutake)ที่หมู่บ้านเกเนคา (Genekha)และหมู่บ้านอูร่า (Ura)ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเห็ดป่าล้ำค่าของภูฏาน นักท่องเที่ยวสามารถสำรวจเส้นทางธรรมชาติ ลิ้มลองอาหารท้องถิ่น และสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนในพื้นที่บุมทัง (Bumthang)และทิมพู (Thimphu)ขณะเดียวกัน ผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมกลางแจ้งยังสามารถร่วมกิจกรรมผจญภัย เช่น การเดินป่า ล่องแก่ง และตกปลาแบบฟลายฟิชชิงในแม่น้ำของภูฏาน
ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงระหว่างเดือนกันยายน–พฤศจิกายน ภูฏานโอบล้อมด้วยบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองและศรัทธาทางจิตวิญญาณ โดยมีเทศกาลสำคัญอย่างทิมพู ดรุบเชน (ThimphuDrubchen)และทิมพู เชชู (ThimphuTshechu)ซึ่งประกอบด้วยการแสดงระบำหน้ากากศักดิ์สิทธิ์ หรือ “Cham”และดนตรีพื้นบ้านรวมถึงพิธีกรรมทางศาสนา เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีแห่งพุทธศาสนาอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ฤดูใบไม้ร่วงยังมาพร้อมท้องฟ้าสดใส เหมาะสำหรับการชมทิวเขาและการถ่ายภาพอีกด้วย
“ภูฏานไม่ใช่เพียงจุดหมายปลายทาง แต่เป็นการเดินทางผ่านกาลเวลา วัฒนธรรม และธรรมชาติ”ดัมโช รินซิน (DamchoRinzin)ผู้อำนวยการกรมการท่องเที่ยวแห่งราชอาณาจักรภูฏานกล่าวว่า“ไม่ว่าจะเป็นความสงบของฤดูหนาว ความงดงามของฤดูใบไม้ผลิ พลังของเทศกาลในฤดูร้อน หรือการเฉลิมฉลองในฤดูใบไม้ร่วง ภูฏานพร้อมมอบประสบการณ์ที่ปลุกทุกสัมผัสและสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมเชิญชวนนักเดินทางมาสัมผัสภูฏานตลอดทั้งปี เพื่อเชื่อมโยงกับวัฒนธรรม ผู้คน และธรรมชาติของเรา”
ด้วยแนวทางการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพของประสบการณ์ ควบคู่กับการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวของภูฏาน ช่วยให้ผู้มาเยือนได้รับประสบการณ์ที่มีความหมายและเป็นส่วนตัว พร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน การอนุรักษ์วัฒนธรรม และการดูแลสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การสำรวจธรรมชาติและสัตว์ป่า ไปจนถึงการเดินทางเพื่อจิตวิญญาณและการผจญภัย ภูฏานพร้อมต้อนรับนักเดินทางในทุกฤดูกาลท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นในแบบฉบับของภูฏาน
เพื่อให้การเดินทางในภูฏานเป็นไปอย่างราบรื่นและเปี่ยมด้วยประสบการณ์อันน่าประทับใจ นักท่องเที่ยวสามารถวางแผนการเดินทางผ่านบริษัททัวร์ที่ได้รับอนุญาตจากภูฏาน เพื่อสัมผัสทั้งธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชนอย่างใกล้ชิด