สยามอะเมซิ่งพาร์คจัดให้ วัยทำงาน เที่ยวฟรี!! 30 พ.ค. – 3 มิ.ย.นี้ สวนน้ำสวนสนุกไม่อั้นทั้งวัน

สยามอะเมซิ่งพาร์คจัดให้ตามคำเรียกร้อง เล่นใหญ่กว่าเดิม วัยทำงานเที่ยวฟรี!! วันหยุดยาว 30 พ.ค. – 3 มิ.ย. 69 นี้ ทุกคนทุกหน่วยงาน เที่ยวสะใจสวนน้ำสวนสนุกไม่อั้น ไม่ต้องง้อเงินเดือน พร้อมผู้ติดตามสูงสุด 3 คน เหลือเพียงคนละ 300.- (ปกติ 1,000.-)
วางงานไว้ที่ออฟฟิศแล้วออกไปเที่ยวกัน แสดงบัตรพนักงานที่ยังไม่หมดอายุหน้าเคาน์เตอร์ ไม่ต้องจองล่วงหน้า รับสิทธิ์เที่ยวฟรีได้เลย ทั้งพนักงานบริษัทเอกชน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ พนักงานประจำ พนักงานชั่วคราวทุกหน่วยงานทุกสังกัด สนุกกันให้สะใจในสวนสนุก เครื่องเล่นระดับโลกมากมาย ทั้งวอร์เท็กซ์ รถไฟเหาะตีลังกาเกลียวสว่านใหญ่ที่สุด 1 ใน 2 ของโลก บูมเมอแรง รถไฟเหาะตีลังกาถอยหลัง ล็อกฟลูม ล่องแก่งใหญ่ยักษ์ยอดนิยม และเครื่องเล่นอื่นๆกว่า 20 ชนิด ชุ่มฉ่ำสดชื่นในสวนน้ำ ทะเลเทียมใหญ่ที่สุดในโลก รับรองโดยกินเนสเวิลด์ เรคคอร์ดส สไลเดอร์ยักษ์ ซูเปอร์สไปรัล น้ำวน และสไลเดอร์สำหรับครอบครัวอีกหลากชนิด เก็บภาพสวยๆ ไม่ซ้ำใครในบางกอกเวิลด์ ย้อนยุคพระนครวันวานที่สวยอลังการที่สุด โอกาสดีๆ แบบนี้ไม่รู้จะมีอีกเมื่อไหร่ พลาดไม่ได้ 30 พ.ค. -3 มิ.ย. 69 นี้เท่านั้น
สยามอะเมซิ่งพาร์คเปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00-18.00 น. (สวนน้ำเปิดถึง 17.00 น.) เดินทางสะดวก ด้วยรถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพู สถานีนพรัตน์ ต่อรถสาธารณะมาอีกเพียง 1.5 กม. เท่านั้น และ มีที่จอดรถยนต์ในร่มกว่า 1,000 คัน สอบถามเพิ่มเติม Line @siamamazingpark หรือ โทร. 02-105-4294