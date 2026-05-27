“โตเกียว” ครองใจคนไทย จุดหมายปลายทางทริปครอบครัว ในช่วงปิดเทอมฤดูร้อน

อโกด้า เผยอันดับจุดหมายปลายทาง “เมืองใหญ่เที่ยวสบาย” เหมาะสำหรับทริปครอบครัวในช่วงปิดเทอมฤดูร้อน โดย ”โตเกียว สิงคโปร์ และโอซาก้า” เป็นสามจุดหมายปลายทางที่ครองใจคนไทยมากที่สุด
อโกด้า แพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวเปิดเผยว่า นักเดินทางชาวไทยให้ความสำคัญกับจุดหมายปลายทางที่เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวแบบครอบครัวในช่วงวันหยุดปิดเทอมฤดูร้อน ปีพ.ศ. 2569 โดยให้ความสำคัญกับจุดหมายปลายทางที่มีทั้งแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังระดับโลก พร้อมบรรยากาศที่ปลอดภัยและเดินทางสะดวก เหมาะสำหรับการพักผ่อนของทุกคนในครอบครัว
โดยอ้างอิงจากการค้นหาที่พักบนอโกด้าระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 เมษายน พ.ศ. 2569 สำหรับการเข้าพักในช่วงวันที่ 19 มิถุนายน – 24 สิงหาคม พ.ศ. 2569 ซึ่งตรงกับช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนของนักเรียนในระบบโรงเรียนนานาชาติของประเทศไทย โดยโตเกียว สิงคโปร์ และโอซาก้า เป็นสามจุดหมายปลายทางที่ถูกค้นหามากที่สุด ด้วยจุดเด่นด้านที่มีแหล่งท่องเที่ยวสำหรับกิจกรรมครอบครัว สามารถเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน และมีบรรยากาศที่สร้างความอุ่นใจให้ผู้ปกครอง
การเดินทางในช่วงนี้จึงไม่ใช่การเดินทางเพียงเพื่อการพักผ่อน แต่ยังเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้กิจกรรมนอกห้องเรียน ขณะที่ผู้ปกครองก็สามารถเพลิดเพลินกับวันหยุดที่ตอบโจทย์ทุกช่วงวัยในครอบครัวได้เช่นกัน
โดยข้อมูลดังกล่าวรวบรวมมาจากการค้นหาที่พักที่มีเด็กร่วมเดินทางอย่างน้อยหนึ่งคน สะท้อนให้เห็นว่าครอบครัวนักเดินทางชาวไทยจำนวนมากขึ้นกำลังมองหาทริปที่ผสมผสานทั้งความสนุก ความสะดวกสบาย และกิจกรรมที่เหมาะสำหรับทุกช่วงวัยเข้าด้วยกัน
นอกจากนี้ ข้อมูลดังกล่าวยังชี้ให้เห็นอีกว่า จุดหมายปลายทางเหล่านี้ติดอันดับสถานที่ที่ถูกค้นหามากที่สุดในช่วงเวลาเดียวกัน มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2568 แสดงให้เห็นถึงความนิยมอย่างต่อเนื่องในกลุ่มครอบครัวนักเดินทางชาวไทย อย่างไรก็ตาม ฮ่องกงเป็นเพียงจุดหมายปลายทางเดียวที่มีการค้นหาลดลงเล็กน้อยในปีนี้
โตเกียว ครองอันดับหนึ่งเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับครอบครัวนักเดินทางชาวไทยอีกครั้งในปีนี้ ด้วยความลงตัว ที่มีทั้งความบันเทิง วัฒนธรรมที่น่าค้นหา และความสะดวกสบายในการเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวอย่างโตเกียวดิสนีย์แลนด์และโตเกียวดิสนีย์ซี ยังคงเป็นไฮไลต์สำคัญสำหรับครอบครัวที่เดินทางพร้อมเด็ก ๆ
ทั้งนี้ระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ตัวเลือกอาหารที่หลากหลาย ย่านช้อปปิ้ง และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมือง ก็ช่วยให้โตเกียวเป็นจุดหมายปลายทางที่เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวแบบหลายช่วงวัย รวมถึงสมาชิกผู้สูงอายุในครอบครัวได้อย่างลงตัว
สิงคโปร์ ยังคงรักษาตำแหน่งหนึ่งในสามจุดหมายปลายทางต่างประเทศยอดนิยมช่วงปิดเทอมฤดูร้อนสำหรับนักเดินทางชาวไทย ด้วยจุดเด่นด้านระบบคมนาคมที่สะดวกสบาย เมืองที่มีความปลอดภัย และบรรยากาศที่เหมาะสำหรับครอบครัว เมืองนี้มีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตอบโจทย์นักเดินทางทุกช่วงวัย
ไม่ว่าจะเป็น ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในกลุ่มครอบครัวที่เดินทางพร้อมเด็ก ๆ ทั้งนี้สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังอื่น ๆ อย่างสวนสัตว์สิงคโปร์และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ S.E.A. Aquarium ก็ยิ่งช่วยเสริมให้สิงคโปร์เป็นจุดหมายปลายทางที่ครบครันสำหรับการท่องเที่ยวแบบครอบครัว โดยเฉพาะนักเดินทางสูงวัย ที่ยังให้ความสำคัญกับความสะดวกในการเดินทาง ประสบการณ์ด้านอาหาร พื้นที่สีเขียว และไลฟ์สไตล์ในเมืองที่ผ่อนคลายของเมืองนี้อีกด้วย
โอซาก้า ยังคงติดอันดับจุดหมายปลายทางยอดนิยมอย่างต่อเนื่อง ในฐานะเมืองแห่งสวนสนุกระดับโลก และมีตัวเลือกด้านความบันเทิงมากมาย และแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย นอกเหนือจากความโดดเด่นด้านความบันเทิงแล้ว โอซาก้ายังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ทุกช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไคยูกังที่โด่งดังระดับโลก
รวมถึงระบบคมนาคมที่สะดวกสบาย อาหารท้องถิ่นที่ได้รับความนิยม และการเดินทางที่ง่ายต่อการเชื่อมต่อไปยังเมืองวัฒนธรรมใกล้เคียงอย่างเกียวโตและนารา การผสมผสานระหว่างแหล่งท่องเที่ยวสมัยใหม่และเสน่ห์แบบดั้งเดิมเหล่านี้ จึงยังคงทำให้โอซาก้าเป็นจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมในกลุ่มครอบครัวที่เดินทางท่องเที่ยวทุกช่วงวัย
จุดหมายปลายทางที่ผสมผสานความบันเทิงไว้ด้วยกัน ทั้งสวนสนุก พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ และกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้มีส่วนร่วม ยังคงได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มนักเดินทางชาวไทย เนื่องจากสามารถมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ครบครันและเข้าถึงได้ง่ายสำหรับทุกช่วงวัยในทริปเดียว ทั้งยังเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมสร้างช่วงเวลาแห่งความผูกพันในครอบครัว ผ่านกิจกรรมที่ตอบโจทย์ทั้งความสนุกและความสะดวกสบายสำหรับสมาชิกทุกคนในครอบครัวอีกด้วย
นางสาวอรรคพร รอดคง, ผู้อำนวยการประจำประเทศไทยและอินโดจีนของอโกด้า เปิดเผยว่า “การท่องเที่ยวแบบครอบครัวยังคงเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการเดินทางในช่วงวันหยุดฤดูร้อน โดยเฉพาะในกลุ่มครอบครัวชาวไทยที่วางแผนท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับช่วงปิดภาคเรียนของบุตรหลาน จุดหมายปลายทางอย่างโตเกียว โอซาก้า และสิงคโปร์ ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสามารถผสมผสานทั้งสวนสนุกระดับโลก การเดินทางที่สะดวกสบาย แหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย และประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้อย่างลงตัว ที่อโกด้า เรามุ่งมั่นช่วยให้ผู้คนได้เห็นโลกกว้างในราคาที่คุ้มค่า พร้อมทำให้การเดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัวที่น่าประทับใจเหล่านี้เข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้นสำหรับทุกคน”
ด้วยตัวเลือกที่พักมากกว่า 6 ล้านแห่ง เส้นทางการบินมากกว่า 130,000 เส้นทาง และกิจกรรมท่องเที่ยวมากกว่า 300,000 รายการ อโกด้าช่วยให้นักเดินทางสามารถวางแผนและทำการจองได้ครบจบในที่เดียว ทั้งนี้ยังมีบริการจองบัตรเข้าสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายประเภท รวมถึงบริการด้านการเดินทางและทัวร์ต่าง ๆ ช่วยให้นักเดินทางสามารถวางแผนทริปได้อย่างสะดวกและราบรื่นแบบครบวงจร
