สุดแปลก ทุเรียนต้นเดียวออกผล 2 สายพันธุ์ ทั้ง “สาลิกา–หมอนทอง” ที่สวนก๋ง จ.พังงา

พังงาพบต้นทุเรียนสุดแปลก ที่ “สวนก๋ง” อ.กะปง ออกผล 2 สายพันธุ์ ในต้นเดียวกัน ทั้ง “สาลิกา–หมอนทอง” เจ้าของเผยเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านปลูกมากว่า 15 ปี
ถือเป็นอีกหนึ่งวิวัฒนาการทางภูมิปัญญาของการปลูกทุเรียนในบ้านเรา หลังพบเรื่องราวสุดแปลกและหาชมได้ยากที่ “สวนก๋ง” ตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา เมื่อทุเรียนเพียงต้นเดียวสามารถให้ผลผลิตได้พร้อมกันถึง 2 สายพันธุ์ ได้แก่ “หมอนทอง” สายพันธุ์ยอดฮิต และ “สาลิกา” ราชาทุเรียนพื้นบ้านชื่อดังของจังหวัดพังงา งานนี้สร้างความแปลกใจให้แก่ผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมาก
นายรณพล ขวัญเซ่งกำนันตำบลกะปง เจ้าของสวนทุเรียนสาลิกา “สวนก๋ง” (กำนันอุดม) เปิดเผยว่า ทุเรียนต้นดังกล่าวว่า ถูกตั้งชื่อว่า “ต้นทุเรียนสองสายพันธุ์” ซึ่งหากมองจากลักษณะภายนอก จะมีรูปทรงเหมือนต้นทุเรียนทั่วไป สูงประมาณ 15 เมตร แต่เมื่อตรวจดูอย่างใกล้ชิดพบความพิเศษที่ไม่เหมือนต้นทุเรียนทั่วไป คือบริเวณกิ่งด้านล่างมากกว่า 10 กิ่ง ออกผลเป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ส่วนลำต้นและกิ่งกระโดงบริเวณยอดด้านบนกลับให้ผลเป็นทุเรียนพันธุ์สาลิกา และจากการสังเกตพบว่า ขณะนี้ทุเรียนสาลิกาใกล้ถึงช่วงตัดจำหน่ายแล้ว ขณะที่ทุเรียนหมอนทองยังต้องใช้เวลาอีกประมาณ 2 สัปดาห์จึงจะเก็บผลผลิตได้ โดยผู้ที่ได้พบเห็นต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า นี่เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นทุเรียนต้นเดียวสามารถออกผลต่างสายพันธุ์ได้เช่นนี้
นายรณพล ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ต้นทุเรียนสองสายพันธุ์ เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่คุณพ่อได้ปลูกไว้เมื่อประมาณ 15 ปีที่ผ่านมา โดยเริ่มจากนำเมล็ดทุเรียนบ้านมาปลูกไว้ประมาณ 1 ปี จากนั้นเพื่อนของคุณพ่อได้นำยอดทุเรียนหมอนทองมาเสียบ ก่อนจะผ่านไปอีกประมาณ 1 ปี จึงนำยอดทุเรียนสาลิกามาเสียบต่อจากยอดหมอนทองและดูแลบำรุงรักษาเรื่อยมา จนต้นเจริญเติบโตและให้ผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้พบว่าทุเรียนหมอนทองจะแตกกิ่งอยู่บริเวณชั้นล่าง ส่วนทุเรียนสาลิกาจะเติบโตพุ่งขึ้นสู่ส่วนบนของต้น โดยตลอดระยะเวลาประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา ต้นทุเรียนดังกล่าวให้ผลผลิตทุกปี เฉลี่ยหมอนทองประมาณ 80–100 ลูกต่อปี ส่วนสาลิกาให้ผลผลิตราว 80 ลูกต่อปี
เจ้าของสวนก๋ง ยังบอกอีกว่า ผลผลิตจากต้นนี้มีความพิเศษกว่าทั่วไป โดยหมอนทองจะมีเนื้อสีเหลืองเข้มและเนื้อเต็มพูมากขึ้น ส่วนทุเรียนสาลิกาจะนิ่มช้ากว่าปกติ เนื่องจากมีการผสมเกสรระหว่างกันบนต้นเดียวกัน อีกทั้งบางปียังสามารถให้ผลผลิตได้ถึง 2 รอบ ทั้งช่วงก่อนฤดูกาลและช่วงฤดูกาลปกติอีกครั้งหนึ่งด้วย
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเดินทางเข้าไปชม ชิม และแลกเปลี่ยนความรู้ได้ที่ “สวนก๋ง ทุเรียนสาลิกา กะปง” ในช่วงที่มีผลผลิตออกสู่ตลาด โดยเจ้าของสวนยินดีเปิดให้ผู้สนใจเข้าศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาการปลูกทุเรียนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแห่งนี้อย่างใกล้ชิด
#####################
โดย : อโนทัย งานดี