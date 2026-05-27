“เฮอริเทจ เชียงราย” ชูห้องประชุมขนาดใหญ่-LED Ballroom แห่งแรกและใหญ่สุดในเชียงราย

โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย ฯ พร้อมให้บริการห้องประชุม และสัมนามาตรฐานระดับมืออาชีพ ขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงราย รองรับการจัดงานตั้งแต่ 10–1,500 คน เหมาะสำหรับหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน งานประชุม สัมมนา งานเลี้ยงอีเวนต์ทุกรูปแบบ
และเป็นโรงแรมแห่งแรกในเชียงรายที่ติดตั้งจอ LED ภายในห้องบอลรูม เพื่อยกระดับประสบการณ์การจัดงานให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยีภาพคมชัดระดับพรีเมียม ที่ผสานเข้ากับบรรยากาศอันหรูหราได้อย่างลงตัว พร้อมสร้างความประทับใจในทุกช่วงเวลาสำคัญ
อีกทั้งครบครันด้วยระบบภาพและเสียงพื้นฐาน ไมโครโฟน โปรเจกเตอร์ ฟลิปชาร์ท เครื่องเขียนมาตรฐานอินเทอร์เน็ตไร้สายฟรี การตกแต่งดอกไม้ตามมาตรฐานโรงแรม และพื้นที่จอดรถกว้างขวางท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอากาศบริสุทธิ์ พร้อมทีมงานมืออาชีพคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
โรงแรมฯ ยังได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน(AMVS) และในงาน MICE Standards Day 2026 รวมถึงมาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืน สะท้อนถึงคุณภาพ และความพร้อมในการรองรับการจัดงานไมซ์อย่างครบวงจร
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 063-4748673 LineID:@335tkcsvwww.heritagechiangrai.com หรือที่ WWW.heritagechiangrai.com
