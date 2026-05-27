ยลโฉม "พิศวงขาว" สะท้อนความสมบูรณ์ผืนป่าโตนงาช้าง

จนท. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง สงขลา สำรวจพบ “พิศวงสีขาว” สะท้อนระบบนิเวศที่ละเอียดอ่อน มีความอุดมสมบูรณ์สูง
ภายใต้ความเขียวชอุ่มของผืนป่า ภารกิจปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง จังหวัดสงขลา ยังคงดำเนินไปอย่างเข้มข้นเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับผืนป่าอันล้ำค่าแห่งนี้
การออกปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายเท่านั้น แต่ยังผสานเข้ากับการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล สำรวจ และติดตามพืชพันธุ์รวมถึงสัตว์ป่าอย่างสม่ำเสมอในทุกย่างก้าว ทำให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าถือเป็นปราการด่านหน้าสำคัญ ในการรักษาความสมดุลและความหลากหลายทางชีวภาพ
จากการปฏิบัติภารกิจเชิงรุกในพื้นที่รับผิดชอบ ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้บันทึกภาพความอุดมสมบูรณ์ที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่ โดยได้พบกับ “พิศวงขาว” พืชอาศัยราขนาดเล็กที่ไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้ด้วยตัวเอง แต่เติบโตได้ด้วยการพึ่งพารับสารอาหารจากราในดิน ท่ามกลางซากกิ่งไม้และใบไม้ที่ผุพังทับถมกันหนาแน่นและความชื้นอันเหมาะสมจากสายฝน ซึ่งพืชชนิดนี้มักกระจายพันธุ์อยู่เฉพาะในแถบคาบสมุทรมลายูและป่าดิบชื้นที่สมบูรณ์ทางภาคใต้ของประเทศไทยเท่านั้น
การปรากฏตัวของพิศวงขาวจึงเป็นดัชนีชี้วัดและเป็นสัญญาณธรรมชาติที่ยืนยันว่า ผืนป่าแห่งนี้ยังคงมีระบบนิเวศที่ละเอียดอ่อน มีความอุดมสมบูรณ์สูง และปราศจากการรบกวนจากมนุษย์
ความทุ่มเทในการลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าไม่เพียงแต่เป็นการป้องกันภัยคุกคามเฉพาะหน้า แต่ทุกๆ ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจและติดตามสิ่งมีชีวิตในผืนป่า จะถูกนำมาจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลที่มีคุณค่า เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางและแผนการอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ำอย่างเป็นระบบต่อไป การผสานงานลาดตระเวนเข้ากับการเก็บข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ จะช่วยรักษาระบบนิเวศอันละเอียดอ่อนของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้างให้คงความสมบูรณ์ และพร้อมส่งต่อมรดกทางธรรมชาติที่งดงามนี้ให้อยู่รอดปลอดภัยต่อไป
