สีสันแห่ง Pride Month 2026 กับ เอ็นเอช โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ทส์ ผ่านจุดหมายปลายทางสุดคึกคักทั่วไทย

เอ็นเอช โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ทส์ (NH Hotels & Resorts) ชวนเหล่านักเดินทางร่วมเฉลิมฉลอง Pride Month 2026 ผ่านประสบการณ์การเข้าพักสุดมีสีสันในกรุงเทพฯ ภูเก็ต และหัวหิน พร้อมสัมผัสไลฟ์สไตล์ การพักผ่อน และและเสน่ห์ของแต่ละจุดหมายปลายทาง ที่สะท้อนพลัง สีสัน และบรรยากาศแห่งความหลากหลายของ Pride ในเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของประเทศไทย
ในกรุงเทพฯ เอ็นเอช กรุงเทพฯ อโศก (NH Bangkok Asoke) และ เอ็นเอช กรุงเทพฯ สุขุมวิท บูเลอวาร์ด (NH Bangkok Sukhumvit Boulevard) พร้อมต้อนรับนักเดินทางที่ต้องการสัมผัส Bangkok Pride Festival 2026 อย่างใกล้ชิด ด้วยทำเลใจกลางสุขุมวิทที่เชื่อมต่อการเดินทางไปยังย่านสำคัญทั่วเมืองได้อย่างสะดวก
เอ็นเอช กรุงเทพฯ อโศก ตั้งอยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS อโศก และสถานีรถไฟใต้ดิน MRT สุขุมวิท เพียง 100 เมตร ซึ่งผู้เข้าพักสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสู่แหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหาร และไลฟ์สไตล์ชั้นนำของกรุงเทพฯ ไม่ว่าจะเป็น Central World, Terminal 21, EM District, Siam และ One Bangkok ตัวโรงแรมโดดเด่นด้วยดีไซน์ร่วมสมัยและห้องพักที่ออกแบบอย่างเรียบง่ายแต่ครบครัน พร้อมข้อเสนอพิเศษตลอดเดือนมิถุนายน ราคาเริ่มต้น 2,300 บาท++ ต่อห้อง ต่อคืน รวมอาหารเช้า
ส่วน เอ็นเอช กรุงเทพฯ สุขุมวิท บูเลอวาร์ด ตั้งอยู่ใจกลางย่านนานาอันมีชีวิตชีวา ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTSนานาเพียง 200 เมตร รายล้อมด้วยร้านอาหาร บาร์ และแหล่งแฮงเอาต์ยามค่ำคืน ตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการสัมผัสสีสันของสุขุมวิทในช่วง Pride Month ผู้เข้าพักยังสามารถผ่อนคลายที่สระว่ายน้ำบนชั้นดาดฟ้า พร้อมวิวกรุงเทพฯ ยามค่ำคืน โดยห้องพักพร้อมอาหารเช้าราคาเริ่มต้นที่ 2,800 บาท++ ต่อห้อง ต่อคืน ตลอดเดือนมิถุนายน
ขณะเดียวกันที่ภูเก็ต เอ็นเอช โบ๊ทลากูน ภูเก็ต รีสอร์ท (NH Boat Lagoon Phuket Resort) มอบประสบการณ์การพักผ่อนริมมารีน่าท่ามกลางบรรยากาศเงียบสงบ ที่ให้ผู้เข้าพักได้สัมผัสทั้งสีสันแห่ง Pride และเสน่ห์ของการพักผ่อนบนเกาะภูเก็ตไปพร้อมกัน ตัวรีสอร์ทรายล้อมด้วยวิวท่าเรือยอชต์และบรรยากาศเป็นส่วนตัว รีสอร์ทยังตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวกต่อการเดินทางไปยังย่านเมืองเก่าภูเก็ต ชายหาด ร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยวยามค่ำคืนต่าง ๆ ห้องพักราคาเริ่มต้นที่ 1,900 บาท++ต่อห้องต่อคืน รวมอาหารเช้า พร้อมฟรีกิจกรรมเพ้นท์กระเป๋า
ริมชายฝั่งอันเงียบสงบของหัวหิน เอ็นเอช หัวหิน (NH Hua Hin) ชวนแขกสัมผัสการพักผ่อนแบบสโลว์ไลฟ์ในช่วง Pride Month ท่ามกลางบรรยากาศอันผ่อนคลาย เมืองตากอากาศที่ผสานทั้งทะเล คาเฟ่ และไลฟ์สไตล์ของเมืองได้อย่างลงตัว โดยโรงแรมตั้งอยู่ใกล้กับมาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน หนึ่งในไลฟ์สไตล์ฮับสำคัญของเมือง พร้อมสะดวกต่อการเดินทางไปยังร้านอาหาร คาเฟ่ และกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดช่วงการเฉลิมฉลอง ห้องพักพร้อมอาหารเช้า ราคาเริ่มต้นที่ 1,900 บาท++ ต่อห้อง ต่อคืน
ไม่ว่าจะเป็นการออกไปสัมผัสสีสันของ Pride ในใจกลางกรุงเทพฯ การใช้เวลาท่ามกลางบรรยากาศริมมารีน่าของภูเก็ต หรือการพักผ่อนแบบสโลว์ไลฟ์ริมชายหาดหัวหิน เอ็นเอช โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ทส์ พร้อมชวนให้นักเดินทางค้นพบอีกหนึ่งมิติของ Pride Month 2026 ผ่านประสบการณ์การเข้าพักที่ผสานทั้งไลฟ์สไตล์ ความสะดวกสบาย และสีสันแห่งการเฉลิมฉลองได้อย่างลงตัว โดยผู้ที่สนใจสามารถสำรองห้องพักและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.minorhotels.com
#########################################
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline