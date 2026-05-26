ต้อนรับเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง กับ “บ๊ะจ่างสไตล์ฮ่องกง” จาก 3 ร้านอาหารจีนเครืออิมแพ็ค

3 ร้านอาหารจีนเครืออิมแพ็ค รังสรรค์ “บ๊ะจ่างสไตล์ฮ่องกง” ระดับพรีเมียม ต้อนรับเทศกาลไหว้บ๊ะจ่างปี 2569 เปิดสั่งจองล่วงหน้าแล้ววันนี้
ร่วมสืบสานประเพณีโบราณและเสริมสิริมงคลให้ชีวิตตลอดปี ต้อนรับ "เทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง ประจำปี 2569" เทศกาลสำคัญตามปฏิทินจันทรคติจีนที่เวียนมาบรรจบอีกครั้ง
ในปีนี้ ร้านอาหารจีนชั้นนำของอิมแพ็ค นำโดย เฮยยิน (HEI YIN), ฮ่องกง ฟิชเชอร์แมน (Hong Kong Fisherman) และ ฮ่องกง คาเฟ่ (Hong Kong Cafe) ร่วมส่งมอบความสุขผ่าน “เมนูบ๊ะจ่างสุดพรีเมียม” ที่อัดแน่นด้วยวัตถุดิบชั้นเลิศ คัดสรรอย่างพิถีพิถัน และปรุงอย่างประณีตตามแบบฉบับฮ่องกงแท้ เพื่อเป็นของขวัญล้ำค่าเสริมสิริมงคลให้กับคนที่คุณรัก สัมผัสรสชาติเหนือระดับในราคาเริ่มต้น 380 - 1,288 บาท พร้อมเปิดให้สั่งจองล่วงหน้าได้แล้วตั้งแต่วันนี้
เฮยยิน (HEI YIN) : นิยามแห่งความหรูหราเหนือกาลเวลา โดยเชฟชาวฮ่องกง
ร้านอาหารจีนสไตล์กวางตุ้งระดับพรีเมียม ณ เกษรวิลเลจ เจ้าของรางวัลการันตีมากมาย ชวนสัมผัสงานคราฟต์ด้านอาหารผ่านเมนู “บ๊ะจ่างสไตล์ฮ่องกง” (Hong Kong Style Sticky Rice Dumpling) ที่ถ่ายทอดรสชาติต้นตำรับโดย เชฟแจ็คกี้ ชาน เชฟชาวฮ่องกงผู้มากประสบการณ์
ความพิเศษอยู่ที่การคัดสรรวัตถุดิบซูเปอร์พรีเมียม อาทิ หอยเป๋าฮื้อ, กังป๋วย (หอยเชลล์แห้ง), หมูสามชั้น, เม็ดบัว, ไข่แดงเค็ม, เห็ดหอม, ถั่วเขียวพันธุ์ดี, เกาลัด และข้าวเหนียวเขี้ยวงูเนื้อแน่น นำมาห่ออย่างประณีตด้วยใบบัวและใบไผ่ แล้วต้มอย่างช้า ๆ จนได้เนื้อสัมผัสที่นุ่มละมุน ส่งกลิ่นหอมอบอวล ไส้แน่นเต็มคำ เหมาะสำหรับเป็นมื้อพิเศษและของขวัญที่สะท้อนความใส่ใจเพื่อมอบให้คนสำคัญ มาพร้อมตะกร้าสานสวยงามเลอค่าพร้อมส่งมอบในวันมงคล
ระยะเวลาเปิดจอง: ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึง 19 มิถุนายน 2569
ช่วงเวลารับสินค้า/จำหน่าย: วันที่ 1 – 19 มิถุนายน 2569 (สำหรับรับประทานที่ร้านและซื้อกลับบ้าน)
ราคา:
1 ชิ้น ราคา 488 บาท
ชุดของขวัญ (2 ชิ้น) บรรจุในตะกร้าสุดพรีเมียม ราคา 1,288 บาท (ราคารวม VAT 7% แล้ว / กรณีทานที่ร้านมีค่าบริการ Service Charge เพิ่มเติม 10%)
พิกัด: ร้านเฮยยิน ชั้น 3 ศูนย์การค้าเกษรวิลเลจ
ช่องทางสั่งจอง: โทร. 080-964-5423 หรือ LINE: @heiyinbangkok
ฮ่องกง ฟิชเชอร์แมน (Hong Kong Fisherman) และ ฮ่องกง คาเฟ่ (Hong Kong Café) : อร่อยครบเครื่อง จัดเต็มวัตถุดิบมงคล 12 ชนิด
ฮ่องกง ฟิชเชอร์แมน ภัตตาคารอาหารจีนระดับตำนานที่อยู่คู่ความอร่อยมานานกว่า 20 ปี ร่วมฉลองเทศกาลด้วยการยกระดับความอร่อยแบบดั้งเดิมสู่ความพรีเมียมกับ “บ๊ะจ่างกังป๋วยรวมมิตรสไตล์ฮ่องกง” (Ba-jang 2026) อัดแน่นไปด้วยเครื่องเคราและวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยมรวม 12 ชนิด คัดสรรมาเพื่อรสสัมผัสที่ลุ่มลึก กลมกล่อม ละมุนลิ้นในทุกคำ ประกอบด้วย:
ข้าวเหนียวเขี้ยวงูพันธุ์พิเศษ: เมล็ดใสเหนียวนุ่ม หอมกลิ่นอายธรรมชาติ
กังป๋วย (หอยเชลล์แห้งเต็มลูก): วัตถุดิบหรูระดับภัตตาคาร ตุ๋นจนนุ่มให้รสหวานจากทะเล
เป็ดย่างหนังกรอบสไตล์ฮ่องกง: เนื้อนุ่มชุ่มฉ่ำ หมักเครื่องเทศและซอสจีนจนเข้าเนื้อ
หมูสามชั้นเปื่อยนุ่ม & กุนเชียงหมูล้วน: ให้รสชาติเข้มข้น หอม มัน เคี้ยวเพลิน
ธัญพืชและวัตถุดิบมงคลคัดเกรด: ถั่วเขียวเลาะเปลือกนึ่ง, แปะก๊วยคัดพิเศษ, เกาลัดสด, ไข่แดงเค็มสีทองแน่น, เห็ดหอม, ถั่วลิสงต้ม และกุ้งแห้งเนื้อแน่นผัดหอม
นอกจากนี้เมนู “บ๊ะจ่างกังป๋วยรวมมิตรสไตล์ฮ่องกง” ยังเปิดให้สั่งจองได้ที่ ร้านฮ่องกง คาเฟ่ ร้านฮ่องกงจานด่วนที่อยู่คู่อาคารชาเลนเจอร์มาเนิ่นนาน เพิ่มความสะดวกสบายกับอาหารจีนเสิร์ฟเร็วมาพร้อมคุณภาพและสามารถสั่งจองบ๊ะจ่างได้เช่นกัน
ช่องทางการจำหน่ายและการสั่งจอง:
ระยะเวลาเปิดจอง: ตั้งแต่ 25 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2569
ช่วงเวลารับสินค้า/จำหน่าย: วันที่ 5 – 19 มิถุนายน 2569 (สำหรับรับประทานที่ร้าน, ซื้อกลับบ้าน และ Delivery ผ่าน แอปพลิเคชัน: ไลน์แมน, แกร้ปฟู้ด)
ราคาพิเศษ:
1 ลูก ราคา 380 บาท
2 ลูก ราคา 730 บาท ในชุดของขวัญพร้อมตะกร้าสาน
(ราคารวมค่าบริการ 10% และ VAT 7% เรียบร้อยแล้ว)
พิกัดร้านที่ร่วมรายการ:
ร้านฮ่องกง ฟิชเชอร์แมน: บริเวณล็อบบี้ อาคาร 12 อิมแพ็ค เมืองทองธานี | โทร. 02-833-5434-5
ร้านฮ่องกง คาเฟ่: ชั้น 1 ฟู้ดเอเทรี่ยม อาคารชาเลนเจอร์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี | โทร. 02-833-4044
ช่องทางสั่งจองออนไลน์: LINE: @hongkongfisherman
ห้ามพลาดโอกาสลิ้มลองความอร่อยประจำปีที่มีจำนวนจำกัด! มาร่วมยกระดับเทศกาลไหว้บ๊ะจ่างปีนี้ให้พิเศษกว่าที่เคย กับ 3 ร้านอาหารจีนคุณภาพในเครืออิมแพ็คที่คุณไว้วางใจ ร่วมต้อนรับเทศกาลไหว้บ๊ะจ่างด้วยความอร่อยสุดพิถีพิถัน สั่งจองได้แล้ววันนี้
