มอบ "กระเช้าผักออร์แกนิค" เป็นของขวัญแทนใจ ส่งความสดใหม่จาก มิลล์ แอนด์ โค

ส่งมอบความสดใหม่เป็นของขวัญแทนใจ กับกระเช้าผักออร์แกนิคตามฤดูกาล ณ มิลล์ แอนด์ โค ชั้น G โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์
มิลล์ แอนด์ โค ชั้น G โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ เราพร้อมส่งมอบความสดใหม่จากฟาร์มลอยฟ้า สู่ของขวัญชิ้นพิเศษเพื่อสุขภาพให้คุณได้ส่งต่อเป็นของขวัญแทนใจกับ กระเช้าผักออร์แกนิคตามฤดูกาล ที่รังสรรค์ขึ้นอย่างพิถีพิถัน เพื่อส่งมอบคุณค่าทางโภชนาการและความใส่ใจในทุกคำที่ลิ้มลอง ผักออร์แกนิคทุกชนิดได้รับการเพาะปลูกจากสวนผักออร์แกนิคลอยฟ้า ชั้น 26 ของโรงแรมฯ ภายใต้กระบวนการเกษตรอย่างยั่งยืน ปลอดภัยไร้สารเคมีปนเปื้อน มิลล์ แอนด์ โค ภูมิใจนำเสนอกระเช้าผักออร์แกนิคที่ผ่านการคัดสรรอย่างละเอียดอ่อน แทนความห่วงใยแก่คนพิเศษ หรือเติมเต็มมื้ออาหารเพื่อสุขภาพของคุณให้สมบูรณ์แบบ กระเช้าผักออร์แกนิคมีให้เลือก 2 ขนาด ขนาดเล็ก ราคา 999 บาทถ้วน และขนาดใหญ่ ราคา 1,399 บาทถ้วน กรุณาสั่งจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เพื่อคงไว้ซึ่งความสดใหม่ที่ผู้รับคู่ควร
สอบถามรายละเอียดและสั่งจองได้ที่ มิลล์ แอนด์ โค ชั้น G โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ โทร. 02-100-1234 ต่อ 2321 หรืออีเมล์: diningcgcw@chr.co.th
