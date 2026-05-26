อร่อยเต็มคำ “ติ่มซำบุฟเฟต์มื้อกลางวัน” ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา

อิ่มไม่อั้น อร่อยเต็มๆ คำ กับติ่มซำบุฟเฟต์รสเลิศ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 27 มิถุนายน 2569 ณ ห้องอาหารแทพเพสทรี โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา
ห้องอาหารแทพเพสทรี โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา ขอเชิญชวนทุกท่านลิ้มลองความอร่อยกับ “ติ่มซำบุฟเฟต์มื้อกลางวัน” ที่คัดสรรเมนูสุดพรีเมียม ให้คุณอิ่มอร่อยแบบเต็มคำทั้งเมนูของนึ่งร้อนๆ หรือของทอดกรอบอร่อย อาทิ ฮะเก๋า ขนมจีบกุ้ง ขนมจีบปู หรือขนมจีบหมู ก๋วยเตี๋ยวหลอด ซาลาเปาหลากรสชาติ ซี่โครงเต้าซี่ เปาะเปี๊ยะทอด เผือกทอด และฟองเต้าหู้ทอด พร้อมเมนูซุปร้อน ๆ อย่าง กระเพาะปลา รสชาติกลมกล่อม ซุปเยื่อไผ่ ตามด้วย เป็ดย่าง หมูกรอบ และหมูแดง เนื้อนุ่มฉ่ำเต็มคำ สายเมนูตุ๋นห้ามพลาดกับ เนื้อตุ๋นและหมูตุ๋น ที่ค่อย ๆ ใช้เวลาเคี่ยวจนเปื่อยนุ่มละมุนลิ้น เสิร์ฟพร้อม บะหมี่เหลืองไข่ หรือข้าวสวยร้อนๆ ยังมีข้าวผัดหลากหลายเมนูให้เลือกอิ่มกันแบบจุใจทั้ง ข้าวผัดหยางโจว ข้าวผัดทะเล และข้าวผัดกุนเชียง ตบท้ายด้วยของหวานแสนอร่อยนานาชนิด ติ่มซำบุฟเฟ่ต์ให้บริการทุกวันเสาร์สัปดาห์แรกและสัปดาห์สุดท้ายของเดือน เวลา 11.00 – 14.00 น. ในราคา 600 บาทสุทธิต่อท่าน
สำรองที่นั่งล่วงหน้า หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ห้องอาหารแทพเพสทรี โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา โทร. 035-212-535 หรือ www.kameocollection.com/ClassicKameo-Ayutthaya/
