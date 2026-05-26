เคทีซีเปิด “Travel Stories” รวมเรื่องเล่าจากนักเดินทางตัวจริง

เมื่อการเดินทางไม่ได้หมายถึงเพียงการ “ไปถึง” จุดหมายปลายทาง แต่คือการได้มองเห็น เรียนรู้ และเข้าใจโลกในมิติที่ลึกยิ่งขึ้น “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จึงต่อยอดการสร้างประสบการณ์ให้สมาชิก ด้วยการเปิดตัว “KTC Travel Stories”
พื้นที่บนเว็บไซต์ที่รวบรวมคอนเทนต์คุณภาพจากนักเดินทางตัวจริง เพื่อเป็นทั้งแหล่งข้อมูลและแรงบันดาลใจสำหรับผู้ที่รักการเดินทาง พร้อมเปิดตัวสองนักเขียนกิตติมศักดิ์ระดับตำนาน ได้แก่ “ปองพล อดิเรกสาร” และ “กาญจนา หงษ์ทอง” นักเล่าเรื่องผู้คร่ำหวอดในวงการท่องเที่ยว สื่อสารมวลชน และงานเขียน ที่จะมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์จากทั่วโลกผ่านมุมมองเฉพาะตัว เติมเต็มมิติใหม่ให้กับการเล่าเรื่องบนแพลตฟอร์ม
“เคทีซี” เชื่อว่า การเดินทางที่ดีที่สุด ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนสถานที่ แต่คือการเปลี่ยนมุมมองของชีวิต “KTC Travel Stories” จึงถูกพัฒนาขึ้นให้เป็นมากกว่าเว็บไซต์ท่องเที่ยว แต่เป็น “คลังประสบการณ์” ที่รวบรวมเรื่องราว แรงบันดาลใจ ความรู้และมุมมองจากเหล่านักเดินทางตัวจริง เพื่อพาผู้อ่านออกไปค้นพบโลกในแบบของตนเอง ปัจจุบัน “KTC Travel Stories” มีบทความคุณภาพมากกว่า 1,000 เรื่อง ครอบคลุมหลากหลายไลฟ์สไตล์การเดินทาง ทั้งกิน ช้อป เที่ยว วัฒนธรรม ไลฟ์สไตล์ ข่าวสาร และประสบการณ์ใหม่จากทั่วโลก บนเว็บไซต์ แรงบันดาลใจเที่ยวรอคุณอยู่ | KTC Travel Stories
ปองพล อดิเรกสาร: ถ่ายทอดธรรมชาติและโลกกว้างผ่านสายตานักสำรวจ
“ปองพล อดิเรกสาร” คือหนึ่งในนักเล่าเรื่องที่นักเดินทางชาวไทยคุ้นเคยในฐานะนักสำรวจ ผู้ผลิตรายการสารคดีนักเขียนและช่างภาพสัตว์ป่าระดับแนวหน้า ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวธรรมชาติ วัฒนธรรมและมรดกโลกมาอย่างยาวนาน ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ปองพลเป็นผู้ผลิตและพิธีกรรายการสารคดีมรดกโลก “สุดหล้าฟ้าเขียว” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 รวมถึงผลงานสารคดี “มหัศจรรย์ถ้ำไทย” อีก 3 ปี พร้อมสร้างสรรค์หนังสือภาพสัตว์ป่าจากแอฟริกาและอเมริกาใต้ อาทิ My Photographic Safari และ Wildlife: In Search of Threatened Species บทความภาษาอังกฤษ “Elite Adventure” ให้นิตยสารอังกฤษ Elite+ รวมถึงผลงานนวนิยายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในนามปากกา Paul Adirex
ภายใต้ความร่วมมือกับเคทีซีครั้งนี้ ปองพลจะถ่ายทอดเรื่องราวจากจุดหมายปลายทางระดับโลกมากกว่า 35 แห่ง บน “KTC Travel Stories” ซึ่งรวมถึงแหล่งมรดกโลกถึง 20 แห่ง ผ่านเนื้อหาที่ลุ่มลึก งดงาม และเปี่ยมไปด้วยรายละเอียดด้านประวัติศาสตร์ ธรรมชาติและวัฒนธรรม ผลงานเปิดตัวจะพาผู้อ่านเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติคาซิรังคา” ประเทศอินเดีย ดินแดนแห่งแรดหนึ่งนอและระบบนิเวศอันยิ่งใหญ่ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก
กาญจนา หงษ์ทอง: จากนักข่าวการเงินสู่ Full Time Traveler ผู้ตะลุยครบ 7 ทวีป
อีกหนึ่งนักเขียนกิตติมศักดิ์ที่มาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวบน “KTC Travel Stories” คือ “กาญจนา หงษ์ทอง” นักเล่าเรื่องการเดินทางที่มีเส้นทางชีวิตโดดเด่น จากอดีตนักข่าวสายการเงินที่คลุกคลีอยู่กับโลกเศรษฐกิจาและตลาดทุน สู่การเป็นนักเขียนสารคดีท่องเที่ยว พิธีกรรายการโทรทัศน์ นักจัดรายการวิทยุ และคอลัมนิสต์ให้กับสื่อชั้นนำ
ปัจจุบันเธอเป็น Full Time Traveler ที่เดินทางครบทั้ง 7 ทวีป และเยือนแล้วกว่า 128 ประเทศทั่วโลก ด้วยสไตล์การเล่าเรื่องที่อบอุ่น ละเอียด และเต็มไปด้วยมุมมองทางวัฒนธรรม ทำให้แต่ละจุดหมายมีชีวิต และเชื่อมโยงกับผู้อ่านได้อย่างลึกซึ้ง ผลงานล่าสุดบน “KTC Travel Stories” จะพาผู้อ่านสัมผัสเสน่ห์ของสองเมืองประวัติศาสตร์แห่งโปแลนด์อย่าง “วอร์ซอ” และ “คราคูฟ” ผ่านการเล่าเรื่องราวที่ผสานมิติของประวัติศาสตร์ ศิลปะ สถาปัตยกรรม และวิถีชีวิตของผู้คนในยุโรปตะวันออกอย่างกลมกล่อม
แรงบันดาลใจเที่ยว…รอคุณอยู่
เพราะการเดินทางคือประตูสู่โลกกว้าง ที่เปิดโอกาสให้เราได้ออกจากความคุ้นเคย ไปเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ สัมผัส ธรรมชาติที่หลากหลาย และเชื่อมโยงกับผู้คนจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อพักผ่อน เติมพลัง จุดประกายความคิด หรือค้นหาแรงบันดาลใจใหม่ๆ ทุกประสบการณ์ล้วนมีคุณค่าในการเติมเต็มชีวิต “KTC Travel Stories” จึงตั้งใจเป็นเพื่อนร่วมทางของนักเดินทางทุกสไตล์ ด้วยเรื่องเล่าคุณภาพจากนักเขียนตัวจริง ที่ไม่ได้เพียงพาเราไป “เที่ยว” แต่พาเราไป “เข้าใจโลก” มากขึ้นในทุกการเดินทาง
ส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline