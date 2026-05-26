"ลั้นลา บางกะเจ้า” โมเดลท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของสมาคมเสริมศึกษาสัมพันธ์ธรรมศาสตร์

"ลั้นลา บางกะเจ้า" ทริปเล็กๆ ที่ชวนสูงวัย-เยาวชน ดูแลปอดของกรุงเทพฯ โมเดลท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของสมาคมเสริมศึกษาสัมพันธ์ธรรมศาสตร์ ใช้รายได้นักท่องเที่ยว ฟื้นชุมชน สร้างเยาวชนรักษ์ถิ่น
ห่างจากใจกลางกรุงเทพฯ ไม่ถึง 45 นาที “คุ้งบางกะเจ้า” ปอดสีเขียวกว่า 6,000 ไร่ ยังคงอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าจาก คลอง และวิถีชุมชน แต่จะอยู่รอดต่อไปต้องทำให้คนในชุมชน มีรายได้จากการดูแลธรรมชาติ
นี่คือโจทย์ที่ สมาคมเสริมศึกษาสัมพันธ์ธรรมศาสตร์, องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท., โรงเรียนวัดทรงธรรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ, พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย และ มูลนิธิรักษ์ไม้ใหญ่ (Big Trees Foundation) ร่วมจัดทริปเล็กๆ ชื่อ "ลั้นลา บางกะเจ้า" ในวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2569 เวลา 07.00 – 12.30 น.
กิจกรรมพาผู้เข้าร่วมเดินทางจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ไปสัมผัสวิถีชุมชนบางกะเจ้า ผ่านการชมพิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย พายเรือชมป่าจาก ทดลองทำขนมจาก ดื่มน้ำสมุนไพรที่ “หอมป่าจาก” และปิดท้ายด้วยจิบกาแฟริมคลองที่ Bangkajao Craft คาเฟ่ของคนในชุมชน
ที่น่าสนใจคือ ทุกบาทที่นักท่องเที่ยวจ่าย จะหมุนเวียนกลับสู่ผู้ประกอบการชุมชนโดยตรง พายเรือไป-ทำขนมไป ก็เท่ากับช่วยให้ป่าจากอยู่ต่อ
อีกหนึ่งไฮไลต์ของโครงการ คือการเปิดรับ “ยุวทูตสิ่งแวดล้อมบางกะเจ้า” เยาวชนอายุ 16–18 ปี จำนวน 9 คน เข้าร่วมเป็นจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุในทริปโดยได้รับการสนับสนุนเยาวชนจิตอาสาจาก โรงเรียนวัดทรงธรรม อำเภอพระประแดง โรงเรียนใกล้พื้นที่บางกะเจ้า น้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนการศึกษาพร้อมใบประกาศนียบัตร เรียนรู้การถ่ายทอดเรื่องราวชุมชนของตัวเอง เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ฝึกทักษะการทำงาน การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลต่างวัย รวมทั้งยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์จากผู้สูงอายุที่มาร่วมกิจกรรมอีกด้วย นี่คือการเชื่อม 3 รุ่นวัย เข้าด้วยกันในวันเดียว ผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญา เยาวชนที่มีพลัง และชุมชนที่มีรากเหง้า
"ปอดเขียวจะอยู่ได้ ต่อเมื่อชุมชนมีรายได้"
ดร.ทรรศวรรณ ปรีดาวิภาต อุปนายกฝ่ายวางแผนและพัฒนา สมาคมเสริมศึกษาสัมพันธ์ธรรมศาสตร์ และนักวิจัยจาก RUBEA คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า "บางกะเจ้าเป็นปอดสีเขียวให้กรุงเทพฯ จะอยู่รอดได้ ก็ต่อเมื่อคนในชุมชนมีรายได้จากการดูแลป่า ดูแลคลอง ดูแลวิถีชีวิตของเขาเอง ทริปนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ภาครัฐ ชุมชน และเยาวชน เราทำงานร่วมกัน ช่วยสร้างโมเดลที่ยั่งยืนได้จริง"
โครงการนี้ยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ทั้งด้านการศึกษา เมืองที่ยั่งยืน การจัดการสภาพภูมิอากาศ ระบบนิเวศบนบก และความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ผู้สนใจร่วมทริป สมัครเป็นยุวทูตสิ่งแวดล้อม หรือหน่วยงาน องค์กรที่สนใจร่วมสนับสนุนการขยายผลโครงการในระยะต่อไป
สามารถติดต่อสมาคมเสริมศึกษาสัมพันธ์ธรรมศาสตร์ Facebook สมาคมเสริมศึกษาสัมพันธ์ธรรมศาสตร์
