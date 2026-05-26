ศิลาวดี พูล สปา รีสอร์ท เกาะสมุย ฉลองครบรอบ 18 ปี เปิดประสบการณ์ “The Height” โฉมใหม่ พร้อมเตรียมขยายพูลวิลล่าสุดหรู

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เดือนพฤษภาคม 2569 ถือเป็นอีกหนึ่งวาระสำคัญของ ศิลาวดี พูล สปา รีสอร์ท (Silavadee Pool Spa Resort) เนื่องในโอกาสครบรอบ 18 ปีแห่งการให้บริการอันเป็นเลิศ โดยรีสอร์ทได้เชิญแขกผู้เข้าพักร่วมเฉลิมฉลองเส้นทางแห่งการต้อนรับอันอบอุ่น ผ่านพิธีทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า พร้อมสานต่อแนวคิดด้านความยั่งยืนด้วยกิจกรรมปล่อยเต่าทะเล เนื่องในวันเต่าโลก (World Turtle Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 23 พฤษภาคม ของทุกปี เพื่อร่วมส่งต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน พร้อมกันนี้ รีสอร์ทยังได้เปิดประสบการณ์มื้อค่ำสุดพิเศษครั้งแรก กับชุดอาหารไทยเฉลิมฉลองครบรอบ 18 ปี ณ “The Height” ห้องอาหารโฉมใหม่ที่ได้รับการปรับโฉมครั้งใหญ่


ถือเป็นการเปิดมิติใหม่แห่งการรับประทานอาหารที่ “The Height” ห้องอาหารที่ตั้งอยู่บนทำเลหน้าผาอันโดดเด่น มองเห็นวิวอ่าวไทยแบบพาโนรามา พร้อมบรรยากาศงดงามราวภาพวาด โดยได้รับการออกแบบใหม่ภายใต้แนวคิด “Tropical Sunset” ที่ผสานความเคลื่อนไหวของท้องทะเล ต้นปาล์ม และงานสถาปัตยกรรมเข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืน สร้างประสบการณ์การรับประทานอาหารที่ปลุกทุกสัมผัส


ภายในห้องอาหารโดดเด่นด้วยกระจกโค้งสูงจากพื้นจรดเพดาน เปิดรับวิวทะเลสีฟ้าครามและทิวต้นปาล์มอย่างเต็มสายตา ตกแต่งด้วยโต๊ะไม้สักโทนอุ่นและเก้าอี้นุ่มสบายใต้เพดานไม้ระแนง โดยทุกที่นั่งหันสู่ท้องทะเลโดยตรง ขณะที่พื้นที่เอาต์ดอร์ยังช่วยเติมเต็มบรรยากาศโรแมนติก ให้แขกได้ดื่มด่ำมื้ออาหารท่ามกลางแมกไม้และวิวเส้นขอบฟ้าแบบไร้สิ่งบดบัง


เดิมที “The Height” เป็นหนึ่งในห้องอาหารอันเป็นเอกลักษณ์ของรีสอร์ท และปัจจุบันได้รับการยกระดับสู่ห้องอาหารซิกเนเจอร์ตลอดวัน เสิร์ฟอาหารนานาชาติในช่วงเช้า และอาหารไทยตลอดทั้งวัน ก่อนปิดท้ายค่ำคืนด้วยประสบการณ์อาหารใต้ระดับพรีเมียม โดยทุกเมนูคัดสรรวัตถุดิบท้องถิ่น สมุนไพร และเครื่องเทศสดใหม่ เพื่อสะท้อนรสชาติไทยแท้อย่างพิถีพิถัน ควบคู่กับแนวคิด Farm-to-Table ของรีสอร์ท


คุณชลลดา สุนทรวสุ กรรมการผู้จัดการ ศิลาวดี พูล สปา รีสอร์ท กล่าวว่า “การเดินทางมาถึง 18 ปี ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่เต็มไปด้วยทั้งความภาคภูมิใจและการเติบโต ในทุกปีเรามุ่งมั่นพัฒนาทุกช่วงเวลาให้พิเศษยิ่งขึ้นสำหรับแขกทุกคน การกลับมาของ The Height จึงเปรียบเสมือนการเปิดบทใหม่ที่สะท้อนตัวตนของเรา ทั้งในด้านรากฐานทางวัฒนธรรมอาหาร ความยั่งยืน และแรงบันดาลใจจากเกาะสมุย


และนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น ในอนาคตเรายังเตรียมเปิดตัวพูลวิลล่าสุดหรูสำหรับครอบครัวและนักเดินทางระดับลักชัวรี เพื่อยกระดับประสบการณ์การพักผ่อนให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางตลอด 18 ปีที่ผ่านมา และเราพร้อมก้าวสู่บทต่อไปด้วยหัวใจและความมุ่งมั่นเช่นเดิม”

ซึ่งการกลับมาของ “The Height” ถือเป็นก้าวแรกของแผนขยายรีสอร์ทครั้งใหญ่ โดย ศิลาวดี พูล สปา รีสอร์ท เตรียมเปิดตัวพูลวิลล่าสุดหรูเพิ่มอีก 18 หลัง ทั้งแบบ 2 ห้องนอน 3 ห้องนอน และ 4 ห้องนอน ภายในปี 2570


พูลวิลล่าใหม่ได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงของโขดหินธรรมชาติ และแนวคิดการออกแบบที่ใกล้ชิดธรรมชาติ แต่ละหลังจะมาพร้อมสระว่ายน้ำอินฟินิตี้ส่วนตัว พื้นที่พักผ่อนแบบเปิดโล่ง และผนังกระจกที่ช่วยสร้างสมดุลระหว่างความเป็นส่วนตัวกับวิวทะเลอันกว้างไกล


การพัฒนาในครั้งนี้สะท้อนถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของรีสอร์ท ควบคู่ไปกับการรักษาเสน่ห์และจิตวิญญาณของเกาะสมุยไว้อย่างสมบูรณ์ พร้อมเดินหน้าสู่ปีที่ 19 ด้วยความตั้งใจที่จะยกระดับทุกประสบการณ์การเข้าพัก เพื่อมอบช่วงเวลาที่ดีที่สุดบนเกาะแห่งนี้ให้แก่แขกทุกคนอย่างไม่หยุดยั้ง


สามารถสำรองห้องพัก ติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ โทร.+66 (0)77 960 555 หรือที่ Website : https://www.silavadeeresort.com/ , Facebook : Silavadee Pool Spa Resort , Instagram : silavadeeresort , Youtube : @silavadeepoolsparesortkohs7519 , Line OA : @Silavadee Resort














