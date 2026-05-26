ร่วมสืบสานงานประเพณี “ขึ้นธาตุเดือนเก้า (เหนือ)” เสริมสิริมงคลหนุนดวงชะตา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศฯไทย (ททท.) สำนักงานตาก ขอเชิญชวนร่วมสืบสานและสัมผัสพลังศรัทธาอันยิ่งใหญ่ ในงาน “ประเพณีขึ้นธาตุเดือนเก้า (เหนือ)” ประจำปี 2569 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2569 ณ วัดพระบรมธาตุ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยปีนี้มีความพิเศษ ททท.สำนักงานตาก ได้เชิญนักพยากรณ์ชื่อดัง “อาจารย์คฑา ชินบัญชร” เดินทางมาร่วมกิจกรรมพลังบุญ นำสื่อมวลชนและผู้ศรัทธาเข้าร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์เพื่อเสริมพลังชีวิตและหนุนดวงชะตา
ประเพณีขึ้นธาตุเดือนเก้า (เหนือ) เป็นประเพณีที่ชาวบ้านตากสืบทอดต่อกันมาแต่โบราณ เพื่อเป็นการสักการะองค์พระบรมสารีริกธาตุ และบวงสรวงขอพรเทวดาในการเริ่มฤดูทำนา โดยจะจัดในวันขึ้น 14 และ 15 ค่ำ เดือนเก้าเหนือ ซึ่งในแต่ละปีวันที่และเดือนสากลจะไม่ตรงกัน เนื่องจากนับตามปฏิทินล้านนา (อยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนของทุกปี)
บรรยากาศในงานจะเต็มไปด้วยพลังแห่งความเลื่อมใส ศรัทธา โดยเฉพาะในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนเก้า ผู้คนจะจัดเตรียมเครื่องคาว หวาน ธูป เทียน ดอกไม้ ตกแต่งประดับประดาสวยงาม มารวมกันบริเวณเชิงสะพานบุญ แล้วเคลื่อนขบวนไปตามสะพานบุญ ขึ้นสู่บันไดนาคผ่านประตูไปยังองค์พระธาตุ เพื่อบูชาเครื่องสักการะขอพรให้การทำนาลุล่วงไปด้วยดี ฝนตกต้องตามฤดูกาล ภายในงานมีกิจกรรมและขบวนแห่ตามประเพณีดั้งเดิมที่น่าสนใจดังนี้ :
• พิธีถวายผ้าห่มองค์พระบรมธาตุ: ร่วมห่มผ้าองค์เจดีย์สีทองรายล้อมด้วยเจดีย์ย่อย ซึ่งเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีมะเมีย
• ขบวนแห่ปัจจัยไทยทานและผ้าห่มธาตุ: เริ่มเคลื่อนขบวนจากบริเวณหนองเล่ม ผ่าน "สะพานบุญ" มุ่งสู่องค์พระบรมธาตุอย่างตระการตา
• ขบวนตุงไชยและต้นเงินต้นทอง: ตกแต่งตามแบบศิลปวัฒนธรรมล้านนาอย่างสวยงาม สะท้อนความเลื่อมใสของคนในท้องถิ่น
• กราบหลวงพ่อทันใจ: ขอพรความสำเร็จจากพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองตาก
• กิจกรรมพลังบุญกับอาจารย์คทา: มีการนำสวดมนต์รับพลังบวก แนะนำเคล็ดลับการไหว้ขอพรองค์พระธาตุศักดิ์สิทธิ์และการทำบุญหนุนดวงชะตาตามหลักทักษา
นางสาวธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตาก กล่าวว่างานประเพณีขึ้นธาตุเดือนเก้า (เหนือ) นี้เป็นประเพณีพื้นถิ่นที่มีความศักดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ที่เกิดปีมะเมีย เนื่องจากวัดพระบรมธาตุแห่งนี้ มีลักษณะเป็นพระเจดีย์ใหญ่สีทอง รายล้อมด้วยเจดีย์ย่อย คล้ายกับพระเจดีย์ชเวดากอง
ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระนลาฏขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมีย และขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาอันเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเดินทางร่วมบุญครั้งยิ่งใหญ่ในครั้งนี้
สอบถามรายละเอียดได้ที่ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศฯไทย (ททท.) สำนักงานตาก โทร. 0-5551-4341-3 FACEBOOK : ททท.สำนักงานตาก : TAT Tak Office
