ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง จัดกิจกรรม “Visit Celeb” ชมโขลงช้างแบบใกล้ชิด

กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้อง กับโปรแกรมสุดพิเศษที่หลายคนเฝ้ารอ “Visit Celeb 69” เยี่ยมชมช้างกลุ่มปางบุญ & แม่วัง กิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่เปิดให้เข้าชมเพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น
ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง เชิญนักท่องเที่ยวและผู้สนใจมาร่วมสัมผัสเสน่ห์ของเหล่าสาวสวยแห่งปางบุญ และหนุ่มหล่อแห่งแม่วัง อย่างใกล้ชิดท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันร่มรื่น เงียบสงบ และอบอุ่นไปด้วยเรื่องราวของช้างไทย
กิจกรรมนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเข้าชม แต่คือช่วงเวลาพิเศษที่ทุกคนจะได้เรียนรู้วิถีชีวิต ความน่ารัก และเสน่ห์เฉพาะตัวของช้างแต่ละเชือกแบบใกล้ชิดกว่าที่เคย
แฟนคลับตัวจริงห้ามพลาดเด็ดขาด! เพราะตลอดทั้งปี เปิดให้เข้าชมเพียงครั้งเดียวเท่านั้น
เปิดให้เข้าชมทุกวันเสาร์
ระหว่างเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2569
เวลา 08.30 – 10.30 น.
รับจำนวนจำกัด เพียง 20 คน / รอบ ในราคา คนละ 699 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานส่งเสริมการตลาด
08-673-8631, 09-3301-5028, 06-1685-9627
https://facebook.com/elephantcenter
สำหรับการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สุดพิเศษ “Visit Celeb” ประจำปี 2569 ซึ่งจัดขึ้นเพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น เพื่อมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ใกล้ชิดธรรมชาติและวิถีชีวิตช้างอย่างแท้จริง
ภายในกิจกรรม นักท่องเที่ยวจะได้ตื่นตาตื่นใจกับความน่าเกรงขามและสง่างามของโขลงช้างงา พร้อมสัมผัสกับ “โขลงช้างปางบุญ” โขลงช้างเลี้ยงตามธรรมชาติขนาดใหญ่ ท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่นแห่งทิวไม้และทุ่งหญ้าเขียวขจีในช่วงต้นฤดูฝน ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่งดงามและเหมาะสมที่สุดสำหรับการท่องเที่ยวชมช้างอย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ มุ่งหวังให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่สร้างการเรียนรู้ ความประทับใจ และส่งเสริมการอนุรักษ์ช้างไทยควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
แล้วมาพบกันกับช่วงเวลาแสนพิเศษ ที่จะทำให้คุณตกหลุมรัก “ช้างไทย” มากยิ่งกว่าเดิม
