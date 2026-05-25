วธ.เยือนพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ศึกษาแนวทางบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมระดับโลก

วธ.เยือนพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์และพื้นที่จัดแสดงศิลปวัฒนธรรมระดับโลก
วันที่ 24 พฤษภาคม 2569 เวลา 09.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่นสาธารณรัฐฝรั่งเศส) นายประสพ เรียงเงิน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมพบผู้แทน Musée du Louvre และแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติอันเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์และพื้นที่จัดแสดงศิลปวัฒนธรรมระดับโลก
ทั้งนี้ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน จากป้อมปราการในศตวรรษที่ 12 พัฒนาสู่พระราชวัง ก่อนเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี ค.ศ. 1793 ปัจจุบันแบ่งพื้นที่จัดแสดงออกเป็น 3 ปีกหลัก ได้แก่ Richelieu (ทิศเหนือ) Sully (ตอนกลาง) และ Denon (ทิศใต้) ครอบคลุมพื้นที่กว่า 72,000 ตารางเมตร จัดแสดงโบราณวัตถุและงานศิลปะทรงคุณค่ากว่า 35,000 ชิ้น ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 19
ในการนี้ คณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมได้เข้าชมผลงานศิลปะและโบราณวัตถุสำคัญที่มีชื่อเสียงระดับโลก อาทิ รูปปั้นวีนัสแห่งไมโล รูปปั้นเทพีไนกี้แห่งซาโมเทรซ ภาพพิธีราชาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียน และภาพวาดโมนาลิซาของ Leonardo da Vinci ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญด้านวัฒนธรรมและมรดกทางประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐฝรั่งเศส
นอกจากนี้ คณะยังได้หารือและแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ การจัดแสดงวัตถุทางประวัติศาสตร์ การออกแบบเส้นทางการเรียนรู้ภายในนิทรรศการ ตลอดจนการอธิบายและเล่าเรื่องราวของโบราณวัตถุเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่เข้าถึงประชาชนและนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของประเทศไทยสู่มาตรฐานสากล
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline