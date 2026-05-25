เตรียมเปิดการท่องเที่ยว “น้ำตกกินรี - หินโลมา” 1 มิ.ย. 69

สิ้นสุดการรอคอย “น้ำตกกินรี - หินโลมา” แห่งอุทยานแห่งชาติภูลังกา เตรียมเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าเยี่ยมชมอีกครั้งในวันที่ 1 มิ.ย. นี้
เฟซบุ๊กเพจ อุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดนครพนม ได้ประกาศเตรียมเปิดการท่องเที่ยว “น้ำตกกินรี - หินโลมา” อีกครั้ง โดยลงภาพพร้อมให้ข้อมูลว่า
ปักหมุดรอได้เลย 1 มิถุนายนนี้ กลับมาอีกครั้งของ “น้ำตกกินรี - หินโลมา”
อุทยานแห่งชาติภูลังกา พร้อมให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสกับครอบครัวโลมาน้ำจืดแห่งภูลังกา กลุ่มหินธรรมชาติหนึ่งเดียวทางภาคอีสาน ท่ามกลางธรรมชาติอันสมบูรณ์และสายน้ำชุ่มฉ่ำของน้ำตกกินรี พลาดไม่ได้แล้ว
อุทยานแห่งชาติภูลังกา พร้อมให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสกับครอบครัวโลมาน้ำจืดแห่งภูลังกา กลุ่มหินธรรมชาติหนึ่งเดียวทางภาคอีสาน ท่ามกลางธรรมชาติอันสมบูรณ์และสายน้ำชุ่มฉ่ำของน้ำตกกินรี พลาดไม่ได้แล้ว
สำหรับ “น้ำตกกินรี - หินโลมา” เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในเขตรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติภูลังกา พื้นที่อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ แต่ปากทางเข้าไปสู่จุดหมายปลายทางสุดอันซีนนั้น อยู่ในพื้นที่อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ทำให้สามารถเที่ยวแบบเชื่อมต่อระหว่างสองอำเภอได้
“น้ำตกกินรี” เป็นน้ำตกเล็กๆ ไม่สูงชัน มีลานกว้างให้เล่นน้ำได้ พร้อมทิวทัศน์สวยงามร่มรื่น ซึ่งไกด์ชุมชนส่วนมากใช้เป็นจุดที่สองสำหรับการเดินทางเพื่อลดการเดินย้อนกลับไปมา
โดยจะนำไปยังจุดแรกเดินเท้าขึ้นไปจนถึงชั้นที่ 4 ตามเส้นทางเดินป่า ซึ่งมีจุดหมายปลายทางที่ชวนให้ตื่นตาตื่นใจไปกับชั้นหินที่สลับซับซ้อนปกคลุมความเขียวชอุ่ม มองดูคล้ายหัวของโลมาหลายตัวหันหน้าเข้าหากัน เป็นที่มาของ "หินโลมา"
“หินโลมา” เป็นโขดหินที่ตรงกลางเป็นลานกว้างขนาดเล็กๆ เหมาะแก่การเล่นน้ำ และการเข้าไปยืนหามุมถ่ายภาพสวยๆ ซึ่งนับเป็นมุมลับสุดอันซีนของบึงกาฬที่โดนใจคนรักการถ่ายภาพอย่างแน่นอน โดยเฉพาะหากไปในช่วงเวลาเที่ยง แสงแดดจะสาดส่องลงไปบริเวณช่องหินกระทบผิวน้ำสะท้อนเป็นแสงเงาอย่างมีมิติและโอบล้อมไปด้วยความเขียวขจีของแมกไม้
การเดินทางไปชมน้ำตกทั้งสองจุด ไกด์ท้องถิ่นนิยมพาเดินไปที่ “หินโลมา” ก่อน จากนั้นเส้นทางขากลับ ค่อยเดินเป็นเส้นลงจากเขาเพื่อแวะเล่นน้ำหรือถ่ายภาพที่ “น้ำตกกินรี” แต่หากใครอยากจะสลับปรับเปลี่ยนกันก็ไม่ผิดกติกาแต่อย่างใด
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline